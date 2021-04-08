Обвалившийся в 2019 мост через реку Серет на Тернопольщине восстановят в этом году, - ОГА. ФОТОрепортаж

Продолжаются работы на мосту через реку Серет на трассе Р-24 Татаров - Косов - Коломыя - Каменец-Подольский.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Тернопольской ОГА.

Часть моста обвалилась в феврале 2019 в связи с системным движением по аварийному мосту крупногабаритного транспорта. В 2020 году по программе Президента "Большая стройка" стартовали работы по восстановлению моста.

Отмечается, что берега реки соединили балками пролетного строения. Уже завершен монтаж 21 балки. Далее осуществлят бетонирование шкафных стенок искусственного сооружения. Завершить работы планируют в течение нынешнего года.

Пока что местные жители и сельскохозяйственная техника могут переправиться через Серет с помощью временного моста.

Кроме этого, сообщают в Тернопольской ОГА, был проведен ремонт трассы международного значения М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече: дорожники закончили нанесение разметки в пгт Дружба.

Трасса М-19 - самая длинная автодорога в Тернопольской области, ее протяженность в регионе - 212,5 км. В рамках программы "Большая стройка" эту дорогу ремонтируют в трех областях: Тернопольской, Волынской и Черновицкой.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в планах президентской программы на этот год - построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

