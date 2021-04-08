Зеленский посетил позиции ВСУ на передовой и вручил воинам госнаграды и ценные подарки. ФОТОрепортаж
Находясь с рабочей поездкой на Донбассе, президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции на переднем крае обороны, где фиксируется наибольшее количество нарушений режима прекращения огня. Глава государства пообщался с военнослужащими, которые служат на боевых позициях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Спасибо вам за то, что сохраняете спокойствие людей и защищаете нашу землю. Вы ялвяетесь настоящим примером героизма и самоотверженности. Мы помним каждого воина, погибшего, защищая наше государство", - сказал президент.
Присутствующие почтили минутой молчания память военнослужащих, погибших в боях за суверенитет и независимость Украины.
Глава государства вручил украинским защитникам государственные награды и ценные подарки.
Также сообщается, что Зеленский пообедал вместе с военнослужащими в солдатской столовой. Президент отметил высокое качество блюд, которыми кормят военнослужащих.
Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.
Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".
Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.
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Бо було вже- ;передова;, а на задньому фоні дівчинка їсть морозиво.
яка вже це по рахунку вiдпустка у шмарклi за менш, нiж два роки? десята?
Відповідати на артобстріли тієї сторони можна лише тільки автоматиком,
бо розвідка заборонена, БПЛА заборонені ... наша артилерія сліпа, як я в мамциній утробі.
Ну і головне - ось тобі годинничок ! "
08.04.2021
Не успел Зеленский вернутся из Катара с подписанным cоглашение на импорт сжиженного газа в Украину (мы писали о проблемах с этим для США и Польши 05.04.2021), как в Украину собрался министр иностранных дел Республики Польша Збигнев Рау, выяснить что это такое.
Повторяем для министра что мы писали "Этот документ фактически нивелирует всю работу США и Польши по созданию хаба и структуры для принятия и транспортировки сжиженного газа в Украину".
Потому то Зеленский так быстро захотел быть "ближе к нашим солдатам" - это безопаснее чем разъяренный Рау.
тупуще зелене лайно цілеспрямовано розсварює нас з Заходом, щоб кинути в обійми кацапів, гнида
Это специально углубили к приезду неЛоха?
Кстати, хочу услышать от "Пете-растов" ответ на такой вопрос: почему при Сывочолом Гетьмане взрывались наши склады с боеприпасами и не было виноватых, а при Зе-сопле "взрывается" бизнес Медведчука - его медиа-империя из нескольких теле каналов и бизнес-империя из нефтепроводов и сети заправок?
Та ще і з героїчним формулюванням "у 80 метрах від позицій противника", ніби це має якесь значення, коли він звідти поїде - а піздєц з армією залишиться.
Блювотна спецоперація для телекартинки явно розроблена маршалами Арєстовічєм і Подоляком, почерк неповторний.
Там он з іншого флангу уже і Білецький для найвойовничіших "вишкіл" влаштовує - бо до військомату сцикотно, не для того квіточки розквітали.
Але найгірше як завжди в іншому - в кількості хомячья, яке поведеться на це фуфло.
В. Прозапас