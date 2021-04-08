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Глава МИД Польши Рау обсудил ситуацию на Донбассе с Кравчуком и Резниковым. ФОТО

Украина не останется в одиночестве в защите территориальной целостности и суверенитета страны.

Об этом заявил в четверг во время визита в Киев глава МИД Польши Збигнев Рау, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Украина не является одинокой в ​​защите суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ", - цитирует МИД РП слова главы польской дипломатии.

Польское дипломатическое ведомство также сообщило, что глава МИД РП подчеркнул: независимая и безопасная Украина является неотъемлемой частью Европы.

Впоследствии МИД Польши сообщил, что Рау провел переговоры с главой украинской делегации в ТКГ Леонидом Кравчуком и вице-премьер-министром Алексеем Резниковым, которые представили детали переговоров по ситуации на востоке Украины.

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Как сообщалось, министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Польши Збигнев Рау договорились совместно консолидировать действенную международную поддержку Украине на фоне обострения российской агрессии.

Глава МИД Польши Рау обсудил ситуацию на Донбассе с Кравчуком и Резниковым 01
Глава МИД Польши Рау обсудил ситуацию на Донбассе с Кравчуком и Резниковым 02

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) Польша (8493) Резников Алексей (1170) Рау Збигнев (69)


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Глава МИД Польши Рау обсудил ситуацию на Донбассе с Кравчуком и Резниковым - Цензор.НЕТ 514
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08.04.2021 18:54 Ответить
Как сообщалось, министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Польши Збигнев Рау договорились совместно консолидировать....... Источник: https://censor.net/ru/p3258571
https://twitter.com/tZEinform/status/1379054047341248513?s=20 Классический пример - подписанное соглашение с Катаром на импорт сжиженного газа в Украину подготовленное в ОПУ (ни Кабмин, ни МИД документа в глаза не видели). Этот документ фактически нивелирует всю работу США и Польши по созданию хаба и структуры для принятия и транспортировки сжиженного газа в Украину. Не успел Зеленский вернутся из Катара с подписанным оглашение на импорт сжиженного газа в Украину, как в Украину собрался министр иностранных дел Республики Польша Збигнев Рау выяснить что это такое. Пока Вова спрятался "ближе к воинам", Рау ругается с Кулебой, Меркель поговорила с Путиным о Донбассе.
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08.04.2021 20:47 Ответить
 
 