Глава МИД Польши Рау обсудил ситуацию на Донбассе с Кравчуком и Резниковым. ФОТО

Украина не останется в одиночестве в защите территориальной целостности и суверенитета страны.

Об этом заявил в четверг во время визита в Киев глава МИД Польши Збигнев Рау, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Украина не является одинокой в ​​защите суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ", - цитирует МИД РП слова главы польской дипломатии.

Польское дипломатическое ведомство также сообщило, что глава МИД РП подчеркнул: независимая и безопасная Украина является неотъемлемой частью Европы.

Впоследствии МИД Польши сообщил, что Рау провел переговоры с главой украинской делегации в ТКГ Леонидом Кравчуком и вице-премьер-министром Алексеем Резниковым, которые представили детали переговоров по ситуации на востоке Украины.

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Как сообщалось, министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Польши Збигнев Рау договорились совместно консолидировать действенную международную поддержку Украине на фоне обострения российской агрессии.



