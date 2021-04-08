Глава МИД Польши Рау обсудил ситуацию на Донбассе с Кравчуком и Резниковым. ФОТО
Украина не останется в одиночестве в защите территориальной целостности и суверенитета страны.
Об этом заявил в четверг во время визита в Киев глава МИД Польши Збигнев Рау, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Украина не является одинокой в защите суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ", - цитирует МИД РП слова главы польской дипломатии.
Польское дипломатическое ведомство также сообщило, что глава МИД РП подчеркнул: независимая и безопасная Украина является неотъемлемой частью Европы.
Впоследствии МИД Польши сообщил, что Рау провел переговоры с главой украинской делегации в ТКГ Леонидом Кравчуком и вице-премьер-министром Алексеем Резниковым, которые представили детали переговоров по ситуации на востоке Украины.
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Как сообщалось, министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Польши Збигнев Рау договорились совместно консолидировать действенную международную поддержку Украине на фоне обострения российской агрессии.
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https://twitter.com/tZEinform/status/1379054047341248513?s=20 Классический пример - подписанное соглашение с Катаром на импорт сжиженного газа в Украину подготовленное в ОПУ (ни Кабмин, ни МИД документа в глаза не видели). Этот документ фактически нивелирует всю работу США и Польши по созданию хаба и структуры для принятия и транспортировки сжиженного газа в Украину. Не успел Зеленский вернутся из Катара с подписанным оглашение на импорт сжиженного газа в Украину, как в Украину собрался министр иностранных дел Республики Польша Збигнев Рау выяснить что это такое. Пока Вова спрятался "ближе к воинам", Рау ругается с Кулебой, Меркель поговорила с Путиным о Донбассе.