Виновника ДТП, в котором погибли харьковский спасатель с дочерью, приговорили к 9 годам тюрьмы. ФОТОрепортаж

Киевский райсуд Харькова приговорил к 9 годам заключения 19-летнего водителя ДТП с двумя погибшими в октябре 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Во время ДТП 19-летний водитель был пьян. На дороге, по которой он двигался, проводили ремонтные работы, и там были установлены соответствующие знаки.

"Водитель внедорожника проявил преступную самонадеянность и, допустив крайнее невнимание к дорожной обстановке, игнорируя дорожные знаки, ускорился и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем "ЗАЗ Ланос". В результате столкновения 41-летний водитель и 15-летняя пассажирка автомобиля "ЗАЗ Ланос" погибли на месте", - сказано в сообщении прокуратуры.

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Водитель полностью признал вину и выплатил родственникам погибших 100 тыс. грн компенсации - при том, что они заявляли о компенсации в 2 млн грн.

Напомним, лобовое столкновение автомобилей "ЗАЗ" и Toyota, которым управлял 19-летний Дмитрий Габышев, произошло в Харьковской области 21 октября 2020 года. В результате аварии погибли 41-летний офицер ГСЧС Дмитрий Азаренков и его 15-летняя дочь Анастасия. Тогда СМИ писали, что у Габышева ранее уже отбирали права за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

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Отец осужденного - экс-начальник отдела полиции метрополитена Харькова Александр Габышев.

















