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Виновника ДТП, в котором погибли харьковский спасатель с дочерью, приговорили к 9 годам тюрьмы. ФОТОрепортаж

Киевский райсуд Харькова приговорил к 9 годам заключения 19-летнего водителя ДТП с двумя погибшими в октябре 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Во время ДТП 19-летний водитель был пьян. На дороге, по которой он двигался, проводили ремонтные работы, и там были установлены соответствующие знаки.

"Водитель внедорожника проявил преступную самонадеянность и, допустив крайнее невнимание к дорожной обстановке, игнорируя дорожные знаки, ускорился и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем "ЗАЗ Ланос". В результате столкновения 41-летний водитель и 15-летняя пассажирка автомобиля "ЗАЗ Ланос" погибли на месте", - сказано в сообщении прокуратуры.

Виновника ДТП, в котором погибли харьковский спасатель с дочерью, приговорили к 9 годам тюрьмы 01

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Водитель полностью признал вину и выплатил родственникам погибших 100 тыс. грн компенсации - при том, что они заявляли о компенсации в 2 млн грн.

Напомним, лобовое столкновение автомобилей "ЗАЗ" и Toyota, которым управлял 19-летний Дмитрий Габышев, произошло в Харьковской области 21 октября 2020 года. В результате аварии погибли 41-летний офицер ГСЧС Дмитрий Азаренков и его 15-летняя дочь Анастасия. Тогда СМИ писали, что у Габышева ранее уже отбирали права за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

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Отец осужденного - экс-начальник отдела полиции метрополитена Харькова Александр Габышев.

Виновника ДТП, в котором погибли харьковский спасатель с дочерью, приговорили к 9 годам тюрьмы 02


Виновника ДТП, в котором погибли харьковский спасатель с дочерью, приговорили к 9 годам тюрьмы 03
Виновника ДТП, в котором погибли харьковский спасатель с дочерью, приговорили к 9 годам тюрьмы 04
Виновника ДТП, в котором погибли харьковский спасатель с дочерью, приговорили к 9 годам тюрьмы 05
Виновника ДТП, в котором погибли харьковский спасатель с дочерью, приговорили к 9 годам тюрьмы 06
Виновника ДТП, в котором погибли харьковский спасатель с дочерью, приговорили к 9 годам тюрьмы 07
Виновника ДТП, в котором погибли харьковский спасатель с дочерью, приговорили к 9 годам тюрьмы 08

Автор: 

ДТП (7684) приговор (1232) пьянство (867) Харьков (7546) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+19
Почему харя в пикселях, если суд признал виновным?
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08.04.2021 19:18
+10
Шаман ровный чел, его путин ***** боится, в отличии от нашего зели...
людей жаль, но от судьбы пьяного мажора уйти не всегда выходит...
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08.04.2021 19:25
+8
это папуля..
Виновника ДТП, в котором погибли харьковский спасатель с дочерью, приговорили к 9 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 3258

это сынуля..
Виновника ДТП, в котором погибли харьковский спасатель с дочерью, приговорили к 9 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 9603

это просто однофамилец.. известный шаман..
Виновника ДТП, в котором погибли харьковский спасатель с дочерью, приговорили к 9 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 2653
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08.04.2021 19:22
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Почему харя в пикселях, если суд признал виновным?
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08.04.2021 19:18 Ответить
Бо цьому мальчіку ще жить! Може навіть депутатом стане...
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08.04.2021 19:24 Ответить
это папуля..
Виновника ДТП, в котором погибли харьковский спасатель с дочерью, приговорили к 9 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 3258

это сынуля..
Виновника ДТП, в котором погибли харьковский спасатель с дочерью, приговорили к 9 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 9603

это просто однофамилец.. известный шаман..
Виновника ДТП, в котором погибли харьковский спасатель с дочерью, приговорили к 9 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 2653
показать весь комментарий
08.04.2021 19:22 Ответить
Шаман ровный чел, его путин ***** боится, в отличии от нашего зели...
людей жаль, но от судьбы пьяного мажора уйти не всегда выходит...
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08.04.2021 19:25 Ответить
Ну как можно садится за руль пьяным, когда столько новостей каждый день показывают, о печальных последствиях сиво пагубного дела. Возможно он нормальный человек и не хотел никому причинять вреда, особенно такого, но алкоголь сделал свое дело. Теперь ему жить с этим всю жизнь..
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08.04.2021 19:26 Ответить
Генетика....
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08.04.2021 19:36 Ответить
Я не сторонник судить людей по их профессии и убежден что как гнилые, так и порядочные люди, есть среди всех социальных слоев общества. А дети часто являются противоположностью родителей, воспитание конечно играет роль, но как ни старайся из бессердечного ублюдка не сделаешь святого, как и наоборот.
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08.04.2021 19:40 Ответить
Пьяные нищеброды ничуть не меньше убивают людей за рулем, только когда это делает богатый , то больше резонанс и освещение этого дела.
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08.04.2021 19:49 Ответить
Вы правы, обычные люди не меньше убивают, только в отличии от мусоров они несут за это ответственность. А тут тот редкий случай когда сынок мусора понёс ответственность и только благодаря огласке а огласка пошла не потому что он мажор, как Вы выразились, а потому что его папанька сразу хотел все зарешать. И если бы не огласка то каталось бы это тело опять пьяным.
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08.04.2021 20:00 Ответить
Ну главная суть этого всего, что умерли два молодых человека, еще один молодой человек проведет лучшие годы жизни в тюрьме и если он Человек с большой буквы, то и моральную травму на всю жизнь заполучил. И все благодаря алкоголю и наплевательству на простые правила, которые не хотят исполнять ни только менты и депутаты, а человек любой профессии и статуса в нашей стране. Менталитет наш славянский такой к сожалению. Маленькое авось и похер, приводит к большой беде.
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08.04.2021 20:16 Ответить
Это кого ты назвал человеком с большой буквы? Не этого ментеныша случайно?
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08.04.2021 21:41 Ответить
своих защищает
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09.04.2021 15:39 Ответить
Нічого. Сидітиме як Зайцева- засмагатиме у шезлонгу з коктейлями і відпускатимуть на шопінг та депіляцію.
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08.04.2021 19:35 Ответить
Что значит 9ть лет? Смертная казнь за такое нужна...
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08.04.2021 19:35 Ответить
У нас нет смертной казни. Максимальный срок по закону за подобное - 10 лет.
У нас ведь самые гуманные по отношению к преступникам законы в мире.
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08.04.2021 19:40 Ответить
Они гуманные и порой несправедливые, особенно меня лишила дара речи статья за умышленное убийство новорожденного, до 5-ти лет....... Но суть в том, что мы в этом не одиноки и ничем не отличаемся от 80% мировых государств .Так что только на Украину не стоит сворачивать, весь мир стал через чур гуманным.
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08.04.2021 19:46 Ответить
много фото аварии..
https://plus.obozrevatel.com/crime/pod-harkovom-v-strashnom-dtp-pogibli-sotrudnik-gschs-s-zhenoj-foto-i-video.htm
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08.04.2021 19:39 Ответить
а папа все таки гнида еще та , на видео это хорошо хорошенечко проявляется
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09.04.2021 15:38 Ответить
Мент --это философия жизни...Своя философия и у торгашей, и у судей, и у работяг...И эта философия никуда не девается у их детей...Торгаш выучивает ребенка на врача и тот несет философию торгаша в медицину...И так все....
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08.04.2021 20:01 Ответить
Петр ви ідіот.
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08.04.2021 20:35 Ответить
Професія ваших батьків тут нідочого.
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08.04.2021 20:36 Ответить
Если ты нагулянный байстрюк и не знал своего папашку, тогда да, не имеет значения...И свой идиотизм передаст вам ваша маманя , вас нагулявшая, что она и сделала , воспитав базарную бабу!
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08.04.2021 22:09 Ответить
Я ж кажу ідіот.
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09.04.2021 12:08 Ответить
Как по мне, 10 лет за не умышленное убийство при нарушениях каких то правил, это нормально. Если можно слово нормально применять к смертельным трагедиям.... Людям надо давать шанс искупить вину. А вот за умышленное убийство, за убийство с особой жестокостью, за те преступления где сразу ясно что виновный не человек, а повернутая тварь, аля педофилов, насильников, там да, должно быть пожизненное. Нечего этим людям на свободе делать, их не исправить. ПС я его не защищаю, просто говорю как думаю по этому поводу.
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08.04.2021 20:55 Ответить
этому деятелю давали уже шанс осознать вину - год назад лишили прав за управление авто в нетрезвом состоянии. Осознал так осознал. Теперь вы даете еще один шанс искупить? Жаль, что он попал под действие старого кодекса - сейчас уже 12 лет за это.
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08.04.2021 22:28 Ответить
Так сівши пяним за кермо й є навмисне вбивство.
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09.04.2021 12:10 Ответить
через пять выйдет
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09.04.2021 15:43 Ответить
 
 