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Новости Фото Операция Объединенных сил
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Американская делегация во главе с атташе по вопросам армии и обороны посетила Донбасс, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

В районе операции Объединенных сил, прошел рабочий визит американской делегации во главе с атташе по вопросам армии и обороны полковником Бриттани Стюарт (Brittany Stewart).

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "Заместитель Командующего ООС генерал-майор Эдуард Москалев ознакомил американскую делегацию с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией на фронте".

Представители США также посетили подразделения Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи на линии соприкосновения с противником, пообщались с украинскими защитниками и еще раз убедились в присутствии российско-оккупационных войск на Востоке Украины.

"Правительство США глубоко обеспокоен ситуацией, которая складывается вокруг границ Украины и всячески поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, - обращаясь к военным, во время брифинга, отметила полковник Стюарт.

"Также, в ходе визита, иностранная делегация посетила мемориальные комплексы павшим воинам. Во время церемонии возложения цветов они почтили героям, которые погибли защищая суверенитет и территориальную целостность Украины", - резюмируется в сообщении.

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Американская делегация во главе с атташе по вопросам армии и обороны посетила Донбасс, - штаб ООС 01
Американская делегация во главе с атташе по вопросам армии и обороны посетила Донбасс, - штаб ООС 02
Американская делегация во главе с атташе по вопросам армии и обороны посетила Донбасс, - штаб ООС 03
Американская делегация во главе с атташе по вопросам армии и обороны посетила Донбасс, - штаб ООС 04
Американская делегация во главе с атташе по вопросам армии и обороны посетила Донбасс, - штаб ООС 05
Американская делегация во главе с атташе по вопросам армии и обороны посетила Донбасс, - штаб ООС 06
Американская делегация во главе с атташе по вопросам армии и обороны посетила Донбасс, - штаб ООС 07
Американская делегация во главе с атташе по вопросам армии и обороны посетила Донбасс, - штаб ООС 08
Американская делегация во главе с атташе по вопросам армии и обороны посетила Донбасс, - штаб ООС 09

Автор: 

США (27043) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+28
Симпатичная, полковник, давайте братья, всем миром нужно уничтожить расисько фашистскую заразу
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08.04.2021 21:37
+22
посмотрите как тут душевно... не то что...там ...пафосно-наиграно
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08.04.2021 21:36
+15
Будьте прокляты рашисты-касапы за организацию и ведение войны с Украиной!Вы есть зло!
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08.04.2021 21:58
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посмотрите как тут душевно... не то что...там ...пафосно-наиграно
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08.04.2021 21:36 Ответить
тутй тобі не там то є америка голі баби)
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09.04.2021 19:54 Ответить
Симпатичная, полковник, давайте братья, всем миром нужно уничтожить расисько фашистскую заразу
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08.04.2021 21:37 Ответить
Это " ж-ж"не с проста
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08.04.2021 21:40 Ответить
Из российских СМИ. Московский Комсомолец,
Сегодня 20: 58.
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США направят военные корабли в Черное море для защиты Украины.

"Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие несколько недель в знак поддержки Украины на фоне увеличения военного присутствия России на восточной границе Украины..."

"Представитель Минобороны США также отметил, что самолеты Военно-морского флота НАТО продолжают полеты в международном воздушном пространстве над Черным морем для наблюдения за деятельностью российского флота и за любыми перемещениями российских войск в Крыму..."
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08.04.2021 21:44 Ответить
22:37https://censor.net/ru/news/3258609/ssha_mogut_otpravit_voennye_korabli_v_chernoe_more_dlya_podderjki_ukrainy_predstavitel_pentagona
5875https://censor.net/ru/news/3258609/ssha_mogut_otpravit_voennye_korabli_v_chernoe_more_dlya_podderjki_ukrainy_predstavitel_pentagona#comments
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09.04.2021 02:13 Ответить
Вони на Промку їздили, наче ж там пам'ятник Міфу
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08.04.2021 21:46 Ответить
https://premier.region35.ru/news/cherepoveckoe-kladbishche-gotovitsya-k-voyne
Американская делегация во главе с атташе по вопросам армии и обороны посетила Донбасс, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 497
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08.04.2021 21:51 Ответить
Будьте прокляты рашисты-касапы за организацию и ведение войны с Украиной!Вы есть зло!
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08.04.2021 21:58 Ответить
и на ЭТО мы поменяли 2400 термоядерных боеголовок
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08.04.2021 21:59 Ответить
А звернули увагу що при американській делегації нема нашого ЗЕ хоча в новинах сьогодні його показували на передовій.А може за задньому двоті президенської резиденції?
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08.04.2021 21:59 Ответить
мене теж це здивувало...чому не разом? (може щоби не відволікати пресу від героїїчних відвідин самого величного? )))
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08.04.2021 22:02 Ответить
Всі їдуть в зону бойових дій, там вже багато іноземців побувало.
Зеля думає...може і я навідаюсь...попіарюсь.
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08.04.2021 22:03 Ответить
Согласно дипломатическому протоколу президенту Украины там быть нет необходимости . Это визит атташе , как бы военный дипломат наблюдатель . Из мида кто-то его сопровождал .
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08.04.2021 22:27 Ответить
Я был бы с Вами согласен если бы в это-же времья ЗЕ не находился на передовой как показывали в новостях.
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08.04.2021 22:29 Ответить
P.S.А может янки просто с ним не хотят иметь никакого дела?
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08.04.2021 22:32 Ответить
Після перемоги Байдена, інформація про зустрічі представників нової американської адміністрації з представниками українського олігархічного політикуму не зустрічалася...
Проте наявний незвично великий перелік контактів з представниками Збройних Сил України, які, ймовірно, й визначатимуть майбутнє України, з її політичним ландшафтом та долею олігархічної системи...
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08.04.2021 23:38 Ответить
Вау,який знавець протоколів з Америки! А чи по протоколу не супроводжувати президента Литви в військовий шпіталь.
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09.04.2021 00:02 Ответить
Американская делегация приехали за семь лет войны,это у них что тур по интересным местам,селфи сделали и домой
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08.04.2021 22:12 Ответить
Это называеться морально поддержать . Потрепать по щеке , похлопать по плечу . Дескать молодцы , держитесь вы тут . Иногда помогает для снятия стресса .
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08.04.2021 22:25 Ответить
две сраные кацапсины под прокси воркуют))
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08.04.2021 22:26 Ответить
Третья кацапсина подключилась из-под меркелевского локдауна .
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08.04.2021 22:29 Ответить
свинособако, нема сечi дивитись на твоє страждання.))
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08.04.2021 22:32 Ответить
шо Ви хтiли вiд великомученикiв, вони ж без борошна - аж нiяк.
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09.04.2021 02:17 Ответить
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09.04.2021 08:02 Ответить
Go away russian pig!
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09.04.2021 00:03 Ответить
Женщины в армии это беда . Американцы и так проиграли все войны в которых воевали , а тут тетки на передовой . Позорище .
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08.04.2021 22:23 Ответить
Показуха
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08.04.2021 23:16 Ответить
Іди геть;, рюзьгє курва!
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09.04.2021 00:04 Ответить
Я чомусь впевнений що до членства України в НАТО залишилось декілька тижнів як що не днів.
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09.04.2021 03:08 Ответить
Поки ні нажаль. Треба набратись терпіння, все в нас буде.
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09.04.2021 12:21 Ответить
 
 