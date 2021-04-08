Американская делегация во главе с атташе по вопросам армии и обороны посетила Донбасс, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

В районе операции Объединенных сил, прошел рабочий визит американской делегации во главе с атташе по вопросам армии и обороны полковником Бриттани Стюарт (Brittany Stewart).

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "Заместитель Командующего ООС генерал-майор Эдуард Москалев ознакомил американскую делегацию с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией на фронте".

Представители США также посетили подразделения Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи на линии соприкосновения с противником, пообщались с украинскими защитниками и еще раз убедились в присутствии российско-оккупационных войск на Востоке Украины.

"Правительство США глубоко обеспокоен ситуацией, которая складывается вокруг границ Украины и всячески поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, - обращаясь к военным, во время брифинга, отметила полковник Стюарт.

"Также, в ходе визита, иностранная делегация посетила мемориальные комплексы павшим воинам. Во время церемонии возложения цветов они почтили героям, которые погибли защищая суверенитет и территориальную целостность Украины", - резюмируется в сообщении.

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