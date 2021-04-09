Рейтинг партий: "СН" - 22,9%, "ЕС" - 14,6%, ОПЗЖ - 14,2%, "Батькивщина" - 12,9%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, пятипроцентный проходной барьер преодолели бы четыре партии.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.
"В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа" (22,9% среди тех, кто определился и намерен проголосовать). За партию "Европейская Солидарность" - 14,6%, партию "Оппозиционная платформа - За життя" - 14,2%, партию "Батькивщина" - 12,9%, партию "Сила и честь" - 4,7%, Радикальную партию - 4,4%, "Украинскую стратегию Гройсмана" - 4,3%, партию Е. Мураева "Наши" - 3,5%, "УДАР" - 3,4%, партию "Свобода" - 3,4%, партию Шария - 3,4%, партию "Голос" - 2,6%, партию "Самопомич" - 2,4%", - говорится в сообщении.
Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 6-7 апреля 2021
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Если вериать опросу, то 50% населения поддерживают прокацапские силы, какой ЕС и НАТО...
Нормально, что их СМИ зомбируют население?
Но неужели южньіе и северньіе корейцьі настолько разньіе, что одни боготворят ЬІна, а другие нет?
Они любят новые лица !
Теперь давай цифры за 2015 год, посмотрим на "успехи" и поймем "что еще должно произойти, чтобы эти упоротые (________ вписать оппонента) раздуплились".
А теперь сравниваем 2018-й год: рост ввп 4.5%, профицит бюджета +150 млрд и это в условиях войны. Тебе еще набросать цифр, чтобы доказать, что ты *******?!
посмотрим на цены и комуналку?
В підсумку: Порошенко в 2014 році статки 750 млн, в 2021 - 1.7 млрд. Так "тратіл", що вийшло більше ніж в 2 рази.
И это будет до тех пор, пока список конкурентов ЕС не будут формировать такие партии как Свобода, Голос, Самопомич, а не нынешнее лайно из слуг народных, манкуртов российских и прохиндеев бабы Юли...
https://www.youtube.com/watch?v=WtO2acZ5Zes&feature=share&fbclid=IwAR1ChZI97exMd7WskJ0rftpZHjkSPhVBu6n9EjOnyMrUdWMzbVOwijV-0bg
Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0% . Терміни проведення: 6-7 квітня 2021 р.
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За партію "Європейська солідарність" - 14,6%, партію "Опозиційна платформа - За життя" - 14,2%, партію "Батьківщина" - 12,9%.