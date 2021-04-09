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Рейтинг партий: "СН" - 22,9%, "ЕС" - 14,6%, ОПЗЖ - 14,2%, "Батькивщина" - 12,9%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, пятипроцентный проходной барьер преодолели бы четыре партии.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

"В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа" (22,9% среди тех, кто определился и намерен проголосовать). За партию "Европейская Солидарность" - 14,6%, партию "Оппозиционная платформа - За життя" - 14,2%, партию "Батькивщина" - 12,9%, партию "Сила и честь" - 4,7%, Радикальную партию - 4,4%, "Украинскую стратегию Гройсмана" - 4,3%, партию Е. Мураева "Наши" - 3,5%, "УДАР" - 3,4%, партию "Свобода" - 3,4%, партию Шария - 3,4%, партию "Голос" - 2,6%, партию "Самопомич" - 2,4%", - говорится в сообщении.

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Рейтинг партий: СН - 22,9%, ЕС - 14,6%, ОПЗЖ - 14,2%, Батькивщина - 12,9%, - опрос Рейтинга 01
Рейтинг партий: СН - 22,9%, ЕС - 14,6%, ОПЗЖ - 14,2%, Батькивщина - 12,9%, - опрос Рейтинга 02

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 6-7 апреля 2021

Автор: 

опрос (2851) рейтинг (1642) Батькивщина (2013) Слуга народа (2634) Европейская Солидарность (1059) Оппозиционная платформа - За жизнь (453)


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Топ комментарии
+24
Ось і відповідь - чому бідні. Бо дурні.
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09.04.2021 11:39
+21
Коротко о нынешней ситуации в Украине: относительно небольшая, проевропейская, патриотичная, здравомыслящая группа социально-активных ГРАЖДАН вынуждена проживать среди просовкового, ущербного, сепаратистского, деклассированного НАСЕЛЕНИЯ кацапско-шариёвско-мураевской ориентации !
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09.04.2021 11:47
+18
В продуктовых магазинах цены +50% за последний год, комуналка +50% за год, шокирующая смертность от короновируса и темпы распостранения вируса из-за бездеятельности власти, катастрофическое падение ввп в стране, миллионы безработых за последний год, дефицит бюджета 400млрд, на $20млрд увеличился госдолг за последний год, самые крупные госкомпании - стали мегаубыточными, на фронте творится - звездец, говнокомандующий сливает врагу спецоперацию наших разведчиков... При этом 22% населения еще не на смеялось! ****, что еще должно произойти, чтобы эти упоротые долпоепы раздуплились?!!!
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09.04.2021 11:46
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денег не занесли вот так и нарисовали
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09.04.2021 11:43 Ответить
представляете сколько тварей кацапских в стране что они на третьем месте
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09.04.2021 12:07 Ответить
Ось і відповідь - чому бідні. Бо дурні.
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09.04.2021 11:39 Ответить
22.9+14.2+12.9 = 50
Если вериать опросу, то 50% населения поддерживают прокацапские силы, какой ЕС и НАТО...
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09.04.2021 12:47 Ответить
Почему 50% прокацапские .Реально прокацапских там партия шария ,"наши" мураева ,зажоп (и то учитывая их внутренний конфликт между группой фирташа во главес бойко и мертвечуком не факт ,что они все там такие уж пророссийские ) ну и 7-8% слуг народа в общем где то 25% ну чуть больше от всех избирателей
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09.04.2021 13:41 Ответить
слуги путлера у власти, потому и рейтинг у них выше, благодаря Социологической группе Рейтинг. У нас нет независимых исследований рейтинга.
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09.04.2021 11:41 Ответить
Благодаря зомбоящику и журноналожницам, журноналожникам, которые не вопят круглосуточно про зубожиння и американские кунги.
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09.04.2021 11:46 Ответить
Хто платить більше у того і рейтинги на висоті 🤣😃
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09.04.2021 11:43 Ответить
У зелени рейтинг "повысился" соразмерно отваленному баблу социологическим шлюхам.
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09.04.2021 11:44 Ответить
Хороший рейтинг ,он заставит Зеленского быть более решительным ...
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09.04.2021 11:45 Ответить
И объявить ,наконец,всеукраинскую демебилизацию зесрани
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09.04.2021 11:47 Ответить
Более решительным в разграблении страны?! Трех самолетов с баблом в оман, катар, оаэ - ему мало?!!
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09.04.2021 11:47 Ответить
Рейтинг партий: "СН" - 22,9%, "ЕС" - 14,6%, ОПЗЖ - 14,2%, "Батькивщина" - 12,9%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 3752
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09.04.2021 11:49 Ответить
Угу,а у того кто брал у зебобы анализы было 59% на мэры Киева...вот нах сейчас нужна эта ваша брехня?когда надо зесрань на передовую гнать,т к кроме них никто не достоин воевать под командованием "95квартала"
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09.04.2021 11:45 Ответить
В продуктовых магазинах цены +50% за последний год, комуналка +50% за год, шокирующая смертность от короновируса и темпы распостранения вируса из-за бездеятельности власти, катастрофическое падение ввп в стране, миллионы безработых за последний год, дефицит бюджета 400млрд, на $20млрд увеличился госдолг за последний год, самые крупные госкомпании - стали мегаубыточными, на фронте творится - звездец, говнокомандующий сливает врагу спецоперацию наших разведчиков... При этом 22% населения еще не на смеялось! ****, что еще должно произойти, чтобы эти упоротые долпоепы раздуплились?!!!
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09.04.2021 11:46 Ответить
Забрать пульт от телевизора у Бени, Мураева, Ахмета, Пинчука.
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09.04.2021 11:48 Ответить
Точно! Вообще отобрать телевизоры и возвращать только по результатам тестирование на IQ.
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09.04.2021 12:44 Ответить
коломойский и медведчук преступники.
Нормально, что их СМИ зомбируют население?
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09.04.2021 13:58 Ответить
Отчасти, да.
Но неужели южньіе и северньіе корейцьі настолько разньіе, что одни боготворят ЬІна, а другие нет?
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09.04.2021 19:03 Ответить
На очередных выборах выставить очередное убожество.....
Они любят новые лица !
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09.04.2021 11:49 Ответить
Эх жаль, чикатило и оноприенко не дожили...)))
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09.04.2021 12:09 Ответить
"В продуктовых магазинах цены +50% за последний год, комуналка +50% за год,"
Теперь давай цифры за 2015 год, посмотрим на "успехи" и поймем "что еще должно произойти, чтобы эти упоротые (________ вписать оппонента) раздуплились".
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09.04.2021 12:59 Ответить
Тогда давай посмотрим на цифры 2013-года: рост ввп 0%, падение производства 30%, внешний долг +25млрд, на конец года золотовалютные резервы - 0 грн и это без войны.
А теперь сравниваем 2018-й год: рост ввп 4.5%, профицит бюджета +150 млрд и это в условиях войны. Тебе еще набросать цифр, чтобы доказать, что ты *******?!
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09.04.2021 13:17 Ответить
А почему не 1913 год? Вы выбрали то, что Вам удобнее и красивее выглядит? Будьте объективны. Сравнивайте одинаковые периоды с начала инаугурации и на текущий момент:
посмотрим на цены и комуналку?
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09.04.2021 14:08 Ответить
Я тебе показал сразу две вещи: как рыги довели страну до ручки без войны и кризисов, а потом как клоуны сделали тоже самое. Или тебе еще кучмыну стабильность и развитие тут написать?!
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09.04.2021 14:17 Ответить
Я тебе показал одну вещь - кондитер тот-же рыг.
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09.04.2021 14:21 Ответить
гарно на рейтінгах "рейтінг"бабло колотить головне лохторат хаває...
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09.04.2021 11:47 Ответить
Коротко о нынешней ситуации в Украине: относительно небольшая, проевропейская, патриотичная, здравомыслящая группа социально-активных ГРАЖДАН вынуждена проживать среди просовкового, ущербного, сепаратистского, деклассированного НАСЕЛЕНИЯ кацапско-шариёвско-мураевской ориентации !
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09.04.2021 11:47 Ответить
Порошенко тратит свои деньги на кислородные концентраторы, спасает жизнь людям, а зечмо тратит деньги налогоплательщиков на покупку рейтингов себе любимому. Но стадо безмозглых неблагодарных баранов никогда не оценивает по делам.
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09.04.2021 11:47 Ответить
О, я вже 5 років президентства Порошенка чув як він "тратіл сваї деньгі".
В підсумку: Порошенко в 2014 році статки 750 млн, в 2021 - 1.7 млрд. Так "тратіл", що вийшло більше ніж в 2 рази.
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09.04.2021 11:52 Ответить
Вовремя меняй методички, эта уже зеленой плесенью покрылась.😛
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09.04.2021 11:57 Ответить
Слив? Зачёт!
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09.04.2021 12:09 Ответить
А чего ты не пишешь что в 2013 у него было 1.6 млрд? И что за 14-15 год - его доходы упали в 2 раза.
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09.04.2021 13:07 Ответить
Можно у вас уточнить - в какой именно период украденные деньги можно называть своими?
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09.04.2021 13:02 Ответить
всякі дзяди гоп до купки. знову той же самий зброд політичних лузерів.
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09.04.2021 11:52 Ответить
Кто заказывает опрос тот и в лидерах У нас так всегда. Я ещё верю опросам * Демократические инициативы* Те более...менее говорят правду .
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09.04.2021 11:54 Ответить
Сколько не говори «халва, халва» - во рту слаще не станет, г*вно оно и есть г*вно
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09.04.2021 11:55 Ответить
Ручні "рейтинги" художників ручних соцконтор стабілізувалися. Щоб вони знову почали рухатися - знову щось має статися. Попередній рух рейтингів спровокували результати місцевих виборів у жовтні. Як і показали, що тотад\льна перевага слуг уродів і особисто клована на своїми конкурентами - це міф.
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09.04.2021 12:03 Ответить
..відвертих ворогів України,незважаючи на велику вірогідність від "раши"-23%...Нажаль, в "Фейсбуці",під виглядом "проукраїнських" сайтів-поширюється "деза",та паплюження "вати" з Півдня,та Сходу держави України та її збройних сил...Якщо СБУ не зверне на ціх "дописувачив" увагу-держава -програєінформаційну війну на корись "ХУ Й ЛА"-його "ПОЦ"іновувачей"-багато в Одесі, Миколаєві, "ХЕР"соні,та Запоріжжі,про "лугандон",навіть ,що ще залишився в УКраїні-то зовсім нема мови...
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09.04.2021 12:04 Ответить
силос для овец
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09.04.2021 13:00 Ответить
А що з рейтингом Жопаблоку і ПЄСиком?
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09.04.2021 13:16 Ответить
14,6% это предатели, коллаборанты, сепарня залетная
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09.04.2021 13:39 Ответить
Пестец в Украине -ПОЛНЕЙШИЙ!
И это будет до тех пор, пока список конкурентов ЕС не будут формировать такие партии как Свобода, Голос, Самопомич, а не нынешнее лайно из слуг народных, манкуртов российских и прохиндеев бабы Юли...
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09.04.2021 13:41 Ответить
І знову засновник"ПР"П.Порошенко і екс генеральний продюсер каналу"Інтер"В. Зеленський відмовились підтримувати голосування за закон про зниження тарифів для людей.
https://www.youtube.com/watch?v=WtO2acZ5Zes&feature=share&fbclid=IwAR1ChZI97exMd7WskJ0rftpZHjkSPhVBu6n9EjOnyMrUdWMzbVOwijV-0bg
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09.04.2021 16:29 Ответить
Запахло виборами і одразу ж почались оприлюднення більш менш реальних результатів.Куди ділись 23% -"пр","бпп",тобто "єс?"

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0% . Терміни проведення: 6-7 квітня 2021 р.
**
За партію "Європейська солідарність" - 14,6%, партію "Опозиційна платформа - За життя" - 14,2%, партію "Батьківщина" - 12,9%.
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09.04.2021 15:58 Ответить
Частенько соцгруппа"Рейтинг" светиться стала в безоговорочное лидерство Зе и ко на фоне их повсеместных провалов во внешней и внутренней политики..Только лишь зебилов опрашивали,штоль..?
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09.04.2021 16:28 Ответить
партію "Самопоміч" - 2,4%"Рейтинг партій: СН - 22,9%, ЄС - 14,6%, ОПЗЖ - 14,2%, "Батьківщина" - 12,9%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3598
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09.04.2021 18:37 Ответить
не думала, что в стране такой большой процент суицидников-мазохистов (сн+опзж).
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09.04.2021 22:51 Ответить
 
 