С погибшим на Донбассе воином 10-й ОГШБр Игорем Байталой простятся завтра на Львовщине. ФОТО

Завтра, 10 апреля, в городе Жидачив Стрыйского района Львовской области состоится церемония прощания с Игорем Николаевичем Байталой, 1995 года рождения, военнослужащим 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, тело которого было возвращено украинской стороне представителями российских оккупационных войск 6 апреля. Точные дата и причина гибели военнослужащего до полных выводов судмедэкспертизы неизвестны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Стрыйскую РГА.

Игорь Байтала родился 19 мая 1995 года. В 2011 году, после окончания 9 класса Жидачивской ООШ №2, поступил учиться в Жидачивский профессиональный лицей и закончил его в 2014 году, получив специальность тракториста-машиниста.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В зоне ООС погиб воин 10-й ОГШБр Игорь Байтала

С 2014 по 2018 годы учился во Львовском Национальном университете на биолого-технологическом факультете. Получил диплом технолога мясного производства.

В 2019 году призван на срочную военную службу, которую проходил в должности водителя. 22 октября 2020 уволен в запас. На военную службу по контракту был призван 5 января 2021.

У него остались родители, брат и две сестры.

Распоряжением председателя Стрыйской районной государственной администрации на территории Стрыйского района 8, 9, 10 апреля 2021 объявлен траур.

В знак скорби по погибшему будет приспущен Государственный Флаг Украины с траурной лентой на административных зданиях органов власти, предприятий, учреждений и организаций. Также ограничено проведение развлекательных и культурно-массовых мероприятий.