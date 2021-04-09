Почти 1 кг кокаина и 9 тыс. таблеток психотропа: СБУ в Киеве изъяла наркотиков на 11 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Службой безопасности Украины блокирована деятельность организованной преступной группы, участники которой специализировались на контрабанде и сбыте кокаина и психотропных веществ в Киеве, Киевской и Одесской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что организовали противоправный бизнес несколько жителей столицы и Одесского региона. Наркотики они получали контрабандой из-за границы. В ходе досудебного следствия задокументировано, что злоумышленники передавали "товар" клиентам через водителей такси. Оплату они принимали в криптовалюте. Часть наркотиков участники группировки контрабандой поставляли в РФ.

Правоохранители провели 8 обысков в Киеве и в Одесской области. Во время следственных действий изъяты:



- более 9 тыс. таблеток психотропного вещества МДМА (экстази)

- почти 1 кг кокаина;

- примерно 300 граммов других психотропных веществ;

- веса, зип-пакеты и другие доказательства противоправной деятельности.

По предварительным оценкам, стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка составляет почти 11 млн грн.

Сейчас трое участников группировки задержаны. Решение о привлечении к ответственности других членов группы будет принято после завершения экспертиз.

Продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

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