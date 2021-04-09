Почти 1 кг кокаина и 9 тыс. таблеток психотропа: СБУ в Киеве изъяла наркотиков на 11 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Службой безопасности Украины блокирована деятельность организованной преступной группы, участники которой специализировались на контрабанде и сбыте кокаина и психотропных веществ в Киеве, Киевской и Одесской областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Установлено, что организовали противоправный бизнес несколько жителей столицы и Одесского региона. Наркотики они получали контрабандой из-за границы. В ходе досудебного следствия задокументировано, что злоумышленники передавали "товар" клиентам через водителей такси. Оплату они принимали в криптовалюте. Часть наркотиков участники группировки контрабандой поставляли в РФ.
Правоохранители провели 8 обысков в Киеве и в Одесской области. Во время следственных действий изъяты:
- более 9 тыс. таблеток психотропного вещества МДМА (экстази)
- почти 1 кг кокаина;
- примерно 300 граммов других психотропных веществ;
- веса, зип-пакеты и другие доказательства противоправной деятельности.
По предварительным оценкам, стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка составляет почти 11 млн грн.
Сейчас трое участников группировки задержаны. Решение о привлечении к ответственности других членов группы будет принято после завершения экспертиз.
Продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.
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Ломится от наркоты. 🤯
а то тут такі діла намічаються, а Вова на підсосі!
Ловить наркоманов и выслеживать закладки разве это работа СБУ?