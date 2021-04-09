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Почти 1 кг кокаина и 9 тыс. таблеток психотропа: СБУ в Киеве изъяла наркотиков на 11 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Службой безопасности Украины блокирована деятельность организованной преступной группы, участники которой специализировались на контрабанде и сбыте кокаина и психотропных веществ в Киеве, Киевской и Одесской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что организовали противоправный бизнес несколько жителей столицы и Одесского региона. Наркотики они получали контрабандой из-за границы. В ходе досудебного следствия задокументировано, что злоумышленники передавали "товар" клиентам через водителей такси. Оплату они принимали в криптовалюте. Часть наркотиков участники группировки контрабандой поставляли в РФ.

Правоохранители провели 8 обысков в Киеве и в Одесской области. Во время следственных действий изъяты:

- более 9 тыс. таблеток психотропного вещества МДМА (экстази)
- почти 1 кг кокаина;
- примерно 300 граммов других психотропных веществ;
- веса, зип-пакеты и другие доказательства противоправной деятельности.

По предварительным оценкам, стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка составляет почти 11 млн грн.

Сейчас трое участников группировки задержаны. Решение о привлечении к ответственности других членов группы будет принято после завершения экспертиз.

Продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

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Почти 1 кг кокаина и 9 тыс. таблеток психотропа: СБУ в Киеве изъяла наркотиков на 11 млн грн 01
Почти 1 кг кокаина и 9 тыс. таблеток психотропа: СБУ в Киеве изъяла наркотиков на 11 млн грн 02
Почти 1 кг кокаина и 9 тыс. таблеток психотропа: СБУ в Киеве изъяла наркотиков на 11 млн грн 03
Почти 1 кг кокаина и 9 тыс. таблеток психотропа: СБУ в Киеве изъяла наркотиков на 11 млн грн 04
Почти 1 кг кокаина и 9 тыс. таблеток психотропа: СБУ в Киеве изъяла наркотиков на 11 млн грн 05
Почти 1 кг кокаина и 9 тыс. таблеток психотропа: СБУ в Киеве изъяла наркотиков на 11 млн грн 06
Почти 1 кг кокаина и 9 тыс. таблеток психотропа: СБУ в Киеве изъяла наркотиков на 11 млн грн 07
Почти 1 кг кокаина и 9 тыс. таблеток психотропа: СБУ в Киеве изъяла наркотиков на 11 млн грн 08
Почти 1 кг кокаина и 9 тыс. таблеток психотропа: СБУ в Киеве изъяла наркотиков на 11 млн грн 09

Автор: 

Киев (25659) наркотики (2152) СБУ (19985) борьба с наркотиками (136)


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Топ комментарии
+7


Почти 1 кг кокаина и 9 тыс. таблеток психотропа: СБУ в Киеве изъяла наркотиков на 11 млн грн - Цензор.НЕТ 260
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09.04.2021 15:23
+2
ну нарешті!
а то тут такі діла намічаються, а Вова на підсосі!
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09.04.2021 15:16
+2
Нормально так сбушники намутили приколов, специально под сегодняшний движняк снбо. бубочка будет доволен, даже видосик запишет. зебилы любят любоваться раскумаренным шутом
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09.04.2021 15:37
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И Кривой Рог пошерстить бы не помешало. 😠
Ломится от наркоты. 🤯
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09.04.2021 15:15 Ответить


Почти 1 кг кокаина и 9 тыс. таблеток психотропа: СБУ в Киеве изъяла наркотиков на 11 млн грн - Цензор.НЕТ 260
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09.04.2021 15:23 Ответить
ну нарешті!
а то тут такі діла намічаються, а Вова на підсосі!
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09.04.2021 15:16 Ответить
мимо оп презєрвдєнта вздумали
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09.04.2021 15:24 Ответить
Нормально так сбушники намутили приколов, специально под сегодняшний движняк снбо. бубочка будет доволен, даже видосик запишет. зебилы любят любоваться раскумаренным шутом
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09.04.2021 15:37 Ответить
Помешали кому-то весело проводить карантин
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09.04.2021 15:45 Ответить
самое хреновое это то что сбушники возьмут деньги перемутят дело и экспертизу и все будет как прежде...
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09.04.2021 16:39 Ответить
сколько можно запрещать ввоз дерьма в РФ?
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09.04.2021 22:32 Ответить
Молодцы, но, почему СБУ, а не Полиция?!
Ловить наркоманов и выслеживать закладки разве это работа СБУ?
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10.04.2021 17:46 Ответить
глав-пирожник остался без агар-агара.
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11.04.2021 03:59 Ответить
может пора ужесточать УПК за наркоторговлю ... хотя кто же ужесточит, там только крышуют
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12.04.2021 04:53 Ответить
 
 