С погибшим на Донбассе воином 92-й ОМБр Виктором Гелебрантом простились на Харьковщине. ФОТОрепортаж

9 апреля, в городе Краснокутск Харьковской области состоялось прощание с Виктором Васильевичем Гелебрантом, 1972 года рождения, младшим сержантом, военнослужащим 92-й отдельной механизированной бригады, погиб 5 апреля в районе села Золотое-4 Луганской области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает АрмияInform.

"Сотни людей пришли в один из многоэтажных домов в Краснокутске Харьковской области, откуда когда-то на передовую отправился воин отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко младший сержант Виктор Гелебрант. Ушел и, к сожалению, живым не вернулся ...

Его сердце перестало биться в Луганской 5 апреля. Поздно вечером, когда Виктор нес боевое дежурство, по направлению Золотое-5 вражеский снайпер выпустил в его сторону пулю. Армеец погиб на месте из-за ранения, несовместимого с жизнью.

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"Он стремился быть достойным примером для своего десятилетнего сына Радиона, - рассказал заместитель командира механизированной роты по морально-психологического обеспечения старший лейтенант Геннадий Ковшик. - Виктор всегда был и останется в наших сердцах настоящим патриотом, который до конца выполнил свой гражданский долг. Также он был хорошим другом, который может поделиться последним. Всегда улыбающийся и любил шутить, а еще военный профи - таким я его знал. Мы за него обязательно отомстим".

На прощание с Виктором Гелебрантом возле его дома собрались земляки, ветераны АТО / ООС, военнослужащие Харьковского гарнизона и боевые побратимы, которые приехали с фронта.

"К сожалению, борьба продолжается, к сожалению, есть потери. Хочется поблагодарить этого воина, который отдал самое дорогое, - сказал заместитель командующего оперативного командования "Восток" бригадный генерал Владислав Клочков, отдавая последний долг погибшему. - Мы, военнослужащие Вооруженных Сил Украины, не оставим семью наедине с горем, будем делать все возможное, чтобы поддержать и помочь его близким. Вечная память павшим героям"

В 2015-2016 годах Виктор служил по мобилизации, а вернувшись домой, понял, что не может спокойно смотреть, как на Востоке Украины гибнут украинские воины. В 2016 году подписал контракт с 24-й бригадой, а в 2018 - с 92-й. Был командиром механизированного отделения.

Младшего сержанта Виктора Гелебранта похоронили в родном городе. Почетным караулом у гроба погибшего стояли курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил. В конце церемонии прощания родным погибшего со словами искреннего сочувствия передали Государственный флаг Украины.

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