На Ивано-Франковщине двое сотрудников киберполиции задержаны на взятке 150 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке двух инспекторов отдела противодействия киберпреступности в Ивано-Франковской области Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, старший лейтенант и капитан полиции требовали 150 тыс грн от потерпевших в уголовном производстве по факту мошенничества. Взятка предназначалась за возвращение изъятых в рамках уголовного производства денежных средств в сумме 900 тыс грн, которые мошенники украли с счетов граждан.

Полицейские задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины после получения взятки. Решается вопрос о сообщение им о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Также проверяется причастность других сотрудников полиции к совершению преступления.