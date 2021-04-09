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На Ивано-Франковщине двое сотрудников киберполиции задержаны на взятке 150 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке двух инспекторов отдела противодействия киберпреступности в Ивано-Франковской области Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

На Ивано-Франковщине двое сотрудников киберполиции задержаны на взятке 150 тыс. грн, - прокуратура 01

По данным следствия, старший лейтенант и капитан полиции требовали 150 тыс грн от потерпевших в уголовном производстве по факту мошенничества. Взятка предназначалась за возвращение изъятых в рамках уголовного производства денежных средств в сумме 900 тыс грн, которые мошенники украли с счетов граждан.

Полицейские задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины после получения взятки. Решается вопрос о сообщение им о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

На Ивано-Франковщине двое сотрудников киберполиции задержаны на взятке 150 тыс. грн, - прокуратура 02

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На Ивано-Франковщине двое сотрудников киберполиции задержаны на взятке 150 тыс. грн, - прокуратура 03

Также проверяется причастность других сотрудников полиции к совершению преступления.

Автор: 

взятка (6177) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Ивано-Франковская область (926) киберполиция (327)


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Топ комментарии
+5
150 с потерпевших....потом 150 с преступников...
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09.04.2021 16:42
+3
***.. только создали эту сраную импотентную полицию, а они сразу за взятками....
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09.04.2021 16:49
+3
Если киберы, то почему не биткоинами берут?
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09.04.2021 16:55
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150 с потерпевших....потом 150 с преступников...
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09.04.2021 16:42 Ответить
***.. только создали эту сраную импотентную полицию, а они сразу за взятками....
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09.04.2021 16:49 Ответить
Такий народ. Ментальна інвалідність.
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10.04.2021 08:48 Ответить
не розумію яку інформацію несуть фото без облич, або з "замиленими" обличчами і без прив'язки до місця.. а такі фото може зробити будь який касир в супермаркеті..
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09.04.2021 16:53 Ответить
Если киберы, то почему не биткоинами берут?
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09.04.2021 16:55 Ответить
А деньги нашли благодаря тому что уборщица возле урны лежала без сознания.
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09.04.2021 17:01 Ответить
Лучше тебя на бутылку насадить!
А полицию реформировал Аваков, Арцик по твоему
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10.04.2021 22:01 Ответить
Это не мужань ли "ока государева" на верхушке этой структуры? Каков поп, такой и приход
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09.04.2021 17:15 Ответить
Яка хата,- такий й тин...
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09.04.2021 18:11 Ответить
ха-ха...а так СБУшники забрали и у тех и у других))) 900 +150))) джек пот) Или кто то думает что деньги вернут обманутым людям?)
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09.04.2021 18:22 Ответить
Тривожно не те що копи беруть хабар. Тривожить що в кіберполіції служить в основному молодь 90 -2000 р.н. Це не пережитки системи і не старі обличчя. Така ментальність народу, І що робити ? Може дармоїди з академічної науки щось порадять.
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09.04.2021 21:04 Ответить
і що тебе дивує, якщо майбутні "служаки", хабар за вступ дають? Можливо, тобі не відомо, що певні кримінальні угрупування, своїх просовують ще від навчання у школі мусорів?
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28.05.2021 12:24 Ответить
Блин,тут за одну купюру столько пахать приходиться.....
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09.04.2021 22:42 Ответить
Так учится надо было на отлично в школе, в институте. Теперь бы не "пахал", а распределял. А тама зна-а-аешь какие возможности? У-у-у-у какие! (улыбается)
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09.04.2021 23:21 Ответить
Та все есть за плечами,но дурная привычка с совковых времен есть свой конкретно заработанный за конкретные качественные и нужные людям вещи хлеб- трудно вписывается в реалии современного массового нае......ба во всех сферах -от президента до дворника.....
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10.04.2021 08:36 Ответить
По-ходу старлей- это девушка с красивыми ногами, или это понятая?
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09.04.2021 23:51 Ответить
Так навалите им по 10 лет!без права на удо и с конфискацией .
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10.04.2021 05:11 Ответить
 
 