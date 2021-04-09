На Ивано-Франковщине двое сотрудников киберполиции задержаны на взятке 150 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО
Правоохранители задержали на взятке двух инспекторов отдела противодействия киберпреступности в Ивано-Франковской области Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, старший лейтенант и капитан полиции требовали 150 тыс грн от потерпевших в уголовном производстве по факту мошенничества. Взятка предназначалась за возвращение изъятых в рамках уголовного производства денежных средств в сумме 900 тыс грн, которые мошенники украли с счетов граждан.
Полицейские задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины после получения взятки. Решается вопрос о сообщение им о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Также проверяется причастность других сотрудников полиции к совершению преступления.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А полицию реформировал Аваков, Арцик по твоему