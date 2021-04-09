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Завамбулаторией, известный педиатр Лариса Сесь умерла от COVID-19 в Днепре. ФОТО

8 апреля на 62-м году жизни от тяжелого течения COVID - 19 скончалась врач-педиатр Сесь Лариса Евпатиевна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Днепр вечерний.

"Лариса Евпатиевна работала в Центре первичной медико-санитарной помощи № 9 заведующей амбулаторией. Много лет она лечила своих маленьких пациентов, приезжавших со всего города. Но, к сожалению, COVID не щадит никого... Замечательный человек и врач, любимая жена, любящая мать и бабушка. Вечная память прекрасному ЧЕЛОВЕКУ", - отмечает издание.

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Завамбулаторией, известный педиатр Лариса Сесь умерла от COVID-19 в Днепре 01

Завамбулаторией, известный педиатр Лариса Сесь умерла от COVID-19 в Днепре 02
Завамбулаторией, известный педиатр Лариса Сесь умерла от COVID-19 в Днепре 03

Автор: 

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