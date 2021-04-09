Парень и девушка в Луцке сорвали для развлечения государственный флаг. ФОТО
Флаг сорвали со здания департамента муниципальной стражи. Молодые люди были пьяны. Их уже задержали, флаг вернули.
Об этом сообщает департамент муниципальной стражи Луцкого горсовета, информирует Цензор.НЕТ.
"На камерах видеонаблюдения были зафиксированы двое молодых людей, которые сорвали государственный флаг со здания департамента муниципальной стражи. Парень и девушка очевидно были в состоянии алкогольного опьянения, достаточно вызывающе вели себя, чем нарушали общественный порядок. Похитив государственный флаг, молодые люди направились в направлении ул. Кривой Вал, щеголяя украденным", - сказано в сообщении департамента.
Запись с камер наблюдения передали полицейским - и те быстро разыскали парочку.
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"Просмотрев камеры видеонаблюдения Центра безопасности г. Луцка, которые зафиксировали противоправные действия, сотрудники криминальной полиции провели оперативные мероприятия и установили злоумышленников, причастных к правонарушению. Ими оказались жители города Луцка. Причастным лицам грозит административная ответственность, государственный флаг вернут владельцу", - рассказали в полиции.
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Рік колонії - саме те.
Юбилей не за горами
Одно дело сорвали флаг и надругались над ним, а другое - украли флаг и бегали с ним по городу!
Бо не має у таких "громадян" відчуття, що твоя країна це твоя особиста хата і коли в ній все чито і доглянуто, то і тобі комфортно в ній жити.
"Розруха вона в головах", коли починаєш лити повз унітаза, коли дуже хочеться щось зривати, щось руйнувати, особливо коли сам нічого ще за своє життя серйозного не створив ...
Штраф в 10-15 кілогривень - легко вправить мізки цим приматам.