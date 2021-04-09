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Парень и девушка в Луцке сорвали для развлечения государственный флаг. ФОТО

Флаг сорвали со здания департамента муниципальной стражи. Молодые люди были пьяны. Их уже задержали, флаг вернули.

Об этом сообщает департамент муниципальной стражи Луцкого горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"На камерах видеонаблюдения были зафиксированы двое молодых людей, которые сорвали государственный флаг со здания департамента муниципальной стражи. Парень и девушка очевидно были в состоянии алкогольного опьянения, достаточно вызывающе вели себя, чем нарушали общественный порядок. Похитив государственный флаг, молодые люди направились в направлении ул. Кривой Вал, щеголяя украденным", - сказано в сообщении департамента.

Парень и девушка в Луцке сорвали для развлечения государственный флаг 01
Парень и девушка в Луцке сорвали для развлечения государственный флаг 02
Парень и девушка в Луцке сорвали для развлечения государственный флаг 03
Парень и девушка в Луцке сорвали для развлечения государственный флаг 04

Запись с камер наблюдения передали полицейским - и те быстро разыскали парочку.

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"Просмотрев камеры видеонаблюдения Центра безопасности г. Луцка, которые зафиксировали противоправные действия, сотрудники криминальной полиции провели оперативные мероприятия и установили злоумышленников, причастных к правонарушению. Ими оказались жители города Луцка. Причастным лицам грозит административная ответственность, государственный флаг вернут владельцу", - рассказали в полиции.

Парень и девушка в Луцке сорвали для развлечения государственный флаг 05

Автор: 

Луцк (587) Нацполиция (16543) флаг (938) хулиганство (354)


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Топ комментарии
+40
Аполону Луцькому та його лахудрі присудити виправні роботи по прибирання сміття з вулиць від сьогодні та десь до Трійці.
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09.04.2021 18:01
+37
Штраф не перевоспитает. А вот месяц исправительных работ... Пусть метлами наводят порядок на улицах и чистят мусорки...
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09.04.2021 18:02
+34
Шантрапа
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09.04.2021 17:54
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Шантрапа
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09.04.2021 17:54 Ответить
ну думаю, в Луцке, им будет "радость"!
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09.04.2021 18:33 Ответить
расстрел на месте
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09.04.2021 17:55 Ответить
Та ні. Батьків у клітку, возити тиждень по місту і показувати публіці. За гроші. Платити будуть усі.
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09.04.2021 21:07 Ответить
Сразу загадка вспомнилась Дуб в железе?
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09.04.2021 18:01 Ответить
Аполону Луцькому та його лахудрі присудити виправні роботи по прибирання сміття з вулиць від сьогодні та десь до Трійці.
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09.04.2021 18:01 Ответить
Нє, краще вояж на пару днів у зону ООС, із зобов'язанням військових не допомагати їм навіть порадами. Якщо виживуть - до кінця життя будуть пам'ятати.
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09.04.2021 20:48 Ответить
Штраф не перевоспитает. А вот месяц исправительных работ... Пусть метлами наводят порядок на улицах и чистят мусорки...
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09.04.2021 18:02 Ответить
Наволочі..... може хай в військовий госпіталь поїдуть так на 6 -12 місяців пороблять санитарами?
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09.04.2021 18:03 Ответить
У нас за такие деяния неблаговидные штрафу дают, а могут и "сутки" добавить.Так то наказывайте этих негодников.
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09.04.2021 18:04 Ответить
"Для развлечения" к зекам их. Вот там они повеселятся.
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09.04.2021 18:04 Ответить
Ну знайшли, ну затримали - а далі що. В кращому випадку - якийсь смішний штраф. А може - дубінкотерапію. А потім - в зону та на тяжку працю - за пайку, на приклад, з лопатою дороги будувати.
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09.04.2021 18:08 Ответить
Сынок Кивы.
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09.04.2021 18:08 Ответить
а на фото выглядят как два обосцаных бомжа с помойки ... бабе вообще лет за сорок...
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09.04.2021 18:08 Ответить
это значит, в мозги уже насрано. надо выяснять какой канал насрал и закрывать...
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09.04.2021 18:08 Ответить
насрали не канали, насрали власти, где идеологическая работа? где кружки? где спортклубы? нет, все перевели на бизнес, а теперь- если война, эти не побегут- за родину, за вождей , какие вожди? барыги одни
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09.04.2021 18:54 Ответить
Идеологияеская работа и кружки остались в сссре )) хочешь вернуться туда? )
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10.04.2021 00:02 Ответить
Бидло погуляло.
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09.04.2021 18:10 Ответить
Покарання має бути конкретним: термін по обслуговуванню поранених чи штрафбат! ДАВНО пора ввести штрафбати для гулящих! Паразитів виростили..
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09.04.2021 18:10 Ответить
в ковидную больницу их санитарами утки с гов...м выносить. на месяца 2
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09.04.2021 18:15 Ответить
Така розвага виглядає досить підозріло.
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09.04.2021 18:19 Ответить
Гамадрил з самкою.
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09.04.2021 18:24 Ответить
Его на фронт, ее в фронтовой госпиталь санитаркой.
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09.04.2021 18:31 Ответить
Не "сорвали" , а "похитили , щеголяя украденным " . Разницу видит сочинитель названия статьи ?
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09.04.2021 18:34 Ответить
за 30 лет самостийности никакой работы с молодежью не было, власти только обогащались и не дай бог что- многие не пойдут защищать родину,
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09.04.2021 18:52 Ответить
Муниципальная стража не законный орган, существование которого не подтверждено ни одним законом Украины. Дальше первого чтения в Раде дело не пошло. На каком основании охранка местной власти вывесила флаг Украины.
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09.04.2021 18:53 Ответить
пихуй ! значит так надо ! государству виднее! государство не ошибается !
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09.04.2021 19:11 Ответить
Я на балконі вивісив прапор України. Невже потрібен дозвіл?
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09.04.2021 22:30 Ответить
Найперш їх треба добряче відп#здити,потім показати їм відповідний пункт найдетальнішого Прайсу Кримінальних Розваг (то є КК України). Я так міркую...
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09.04.2021 18:57 Ответить
Коменданську годину по Україні ввести після 22:00 для профілактики.
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09.04.2021 19:03 Ответить
и расстрелы , расстрелы обязательно!
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09.04.2021 19:12 Ответить
только после того как ты на бутылке будешь сидеть кацапсина
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09.04.2021 19:57 Ответить
расстрелы обязательно для лишнехромосомных кацапов
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09.04.2021 20:18 Ответить
когда уже ? скоро ?
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09.04.2021 21:36 Ответить
Просто нужно обьяснить , что в нашей ситуации , когда враг близко возле границ такое действие будет наказываться как сепаратизм и измена родине. Если в речах задержанных будут какие то нотки пророссийские, тогда нужно ввалить по первое число, в назидание другим.
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09.04.2021 19:17 Ответить
а при чем здесь сепаратизм они что требовали отсоединения ? здесь админправонарушение штраф и все.а свои хотелки можете затасовать себе в одно место.хотите жить как вся нормальная цивилизация выполняйте норму закона
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09.04.2021 19:30 Ответить
Жаль, що за таких "зажравшихся гнид" гинуть на фронті хороші хлопці. І хоронять їх під таким же прапором, який паплюжили ці двоє ублюдків.
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09.04.2021 19:39 Ответить
Дві тупі істоти.
Рік колонії - саме те.
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09.04.2021 19:51 Ответить
486071 - последний на текущий момент номер регистрации.
Юбилей не за горами
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09.04.2021 20:03 Ответить
р. Сапалаївку почистити, власноруч. Соромно за місто Лучеськ!!!
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09.04.2021 20:03 Ответить
Есть нюанс!
Одно дело сорвали флаг и надругались над ним, а другое - украли флаг и бегали с ним по городу!
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09.04.2021 20:09 Ответить
Надо давать срок. Хоть год,хоть месяц,хоть 10 суток,-но реальный!
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09.04.2021 20:10 Ответить
Час вже створювати ШТРАФБАТИ! Щоб роки 3 рили безкоштовно окопи!
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09.04.2021 20:11 Ответить
Нужно теперь для развлечения их откиздить
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09.04.2021 20:17 Ответить
Тупе бидло...
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09.04.2021 20:25 Ответить
Якщо можна сцякати в ліфті сусіднього будинку, то і таке не дивує ...
Бо не має у таких "громадян" відчуття, що твоя країна це твоя особиста хата і коли в ній все чито і доглянуто, то і тобі комфортно в ній жити.
"Розруха вона в головах", коли починаєш лити повз унітаза, коли дуже хочеться щось зривати, щось руйнувати, особливо коли сам нічого ще за своє життя серйозного не створив ...
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09.04.2021 21:07 Ответить
Эти петух и ворона известны уже всему Луцку. В Луцке есть много, пострадавших от войны ... Найдутся желающие вправить мозги этим выродкам.... И почки поднимут, и носы отломают...
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09.04.2021 21:20 Ответить
Они украли его что бы у себя дона на балконе повесить.
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09.04.2021 21:21 Ответить
Вони його не спалили, не топтали. Вони йшли і хизувались... Наруги не було, був необдуманий вчинок.
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09.04.2021 22:24 Ответить
Вообще-то это надругательство над Государственным символом страны и нужно давать реальные сроки тюремные, а не детские административные.
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10.04.2021 05:10 Ответить
..за розірвану "пику Свиночолого" хетьмана" хлопець отримав реальній строк...Цьому бидлу-датуть умовний термін..
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10.04.2021 14:10 Ответить
Лучше бы ради развлечения, сели на бутылку!
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10.04.2021 10:27 Ответить
Сколько придурков, поражает...Вообще за надпугательтством над государстиювенным флагом полагается тюрьма
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10.04.2021 10:51 Ответить
рагулі
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10.04.2021 13:32 Ответить
Макаки.
Штраф в 10-15 кілогривень - легко вправить мізки цим приматам.
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10.04.2021 13:37 Ответить
 
 