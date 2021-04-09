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Путинский барабан войны, периодическая таблица факапов Мендель, история похищения Чауса. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Путинский барабан войны, периодическая таблица факапов Мендель, история похищения Чауса. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Визит на передовую

Читайте на "Цензор.НЕТ": Имитаторы

Путинский барабан войны, периодическая таблица факапов Мендель, история похищения Чауса. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Ми зробили це разом...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина заняла первое место в Европе по новым случаям заболевания COVID-19 и третье место по смертям, - Worldometers. ИНФОГРАФИКА

Путинский барабан войны, периодическая таблица факапов Мендель, история похищения Чауса. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

КТО затеял русофобию?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спикер МИД РФ Захарова: Призываем Украину и страны НАТО прекратить "русофобскую пропагандистскую кампанию" об эскалации на Донбассе

Путинский барабан войны, периодическая таблица факапов Мендель, история похищения Чауса. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

История похищения

Путинский барабан войны, периодическая таблица факапов Мендель, история похищения Чауса. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Периодическая таблица

Путинский барабан войны, периодическая таблица факапов Мендель, история похищения Чауса. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Конец эпохи бедности

Путинский барабан войны, периодическая таблица факапов Мендель, история похищения Чауса. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Два не получилось, давайте хоть полтора...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ремонт Офиса Президента после протестов обойдется в 1,5 млн грн, - ДУС

Путинский барабан войны, периодическая таблица факапов Мендель, история похищения Чауса. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Разгул Зе!демократии

Путинский барабан войны, периодическая таблица факапов Мендель, история похищения Чауса. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Хоть кто-то это сделал...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грязь оказалась "древней и устойчивой": датчанин купил швабру и самостоятельно помыл окно поезда "Укрзализныци". ФОТОрепортаж

Путинский барабан войны, периодическая таблица факапов Мендель, история похищения Чауса. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

И 100 шекелей!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время обысков у брата Вовка Зонтова нашли $3,7 млн, 840 тыс. евро, антиквариат и документы на имя главы ОАСК, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Путинский барабан войны, периодическая таблица факапов Мендель, история похищения Чауса. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Большие маневры кремля

Путинский барабан войны, периодическая таблица факапов Мендель, история похищения Чауса. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Барабан войны

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

путин владимир (31501) фотожаба (14481) Чаус Николай (330) Степанов Максим (2062) Слуга народа (2633) Мендель Юлия (232)


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Топ комментарии
+64
Путинский барабан войны, периодическая таблица факапов Мендель, история похищения Чауса. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4462
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09.04.2021 23:37
+63
Путінський барабан війни, періодична таблиця факапів Мендель, історія викрадення Чауса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6325
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10.04.2021 00:02
+57
Путінський барабан війни, періодична таблиця факапів Мендель, історія викрадення Чауса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6686
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10.04.2021 00:04
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Путинский барабан войны, периодическая таблица факапов Мендель, история похищения Чауса. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4462
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09.04.2021 23:37 Ответить
в списку факапів Юлії Мєндєль забули вказати елемент "Луцькообластій"
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10.04.2021 08:47 Ответить
Врахують коли незабаром складуть новий, довго чекати не примусить.
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10.04.2021 08:59 Ответить
Барабан войны! только вопрос- а кто барабан? сам обнуленный.. скорее да нежели нет...
Сребреница ..откуда прилетала то... как можно утверждать такое про часть Донецкой и Луганских областей там был этнический конфликт и религиозный эти дьяволята начали запускать мульку про Сребреницу с амвонов УПАЦ МП а причина да проста Приезд Варфроломея с официальным визитом в Украину на 30 летие Независимости Украина.. удар под дыхало... вот и все причина также абида окурка на то что его назвали правильно УБИЙЦА. что его кума неплохо так прикатали катком... что врать о воде в Крыму нет сил никакие молитвы БОГ не слышит и реки и водохранилища Крыма водой не наполняются.... но виноваты Украина и украинцы...
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09.04.2021 23:38 Ответить
Пир во время ганьбы, сумы и войны...
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09.04.2021 23:41 Ответить
Джугашвили готовился к Мировой революции 20 лет,с октября 1921 года,когда он по факту отстранил чЛенина от всякой власти и спрятал его в Горках под Москвой,поскольку быстро прогрессирующая болезнь чЛенина (сифилис мозга) не давал вождю мирового дерьма управлять Концлагерем в полную силу.Но газета "Правда" в одном экземпляре выходила специально для чЛенина,где печатались все статьи чЛенина и ничего больше...
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09.04.2021 23:49 Ответить
Нэ так всо эта было, нэ так...
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10.04.2021 18:42 Ответить
пм
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09.04.2021 23:58 Ответить
Путлер у власти тех же 20 лет по факту,а начиналось все со взрывов домов в Москве 8 сентября 1999 года на улице Гурьянова,через 5 дней продолжилось на Каширском шоссе...,славная история у не убийцы...
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09.04.2021 23:59 Ответить
Путінський барабан війни, періодична таблиця факапів Мендель, історія викрадення Чауса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1267
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10.04.2021 00:00 Ответить
говнюк брехливый
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10.04.2021 06:17 Ответить
Путінський барабан війни, періодична таблиця факапів Мендель, історія викрадення Чауса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7936
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10.04.2021 00:01 Ответить
Увы, не Штирлицу эти слова должны быть адресованы.
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10.04.2021 08:53 Ответить
Путінський барабан війни, періодична таблиця факапів Мендель, історія викрадення Чауса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6325
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10.04.2021 00:02 Ответить
20 разів вже був у відпуску "воїн" *****
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10.04.2021 08:49 Ответить
То в нього така "ротація".
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10.04.2021 08:55 Ответить
на фото видно перекошане "ротацію"
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10.04.2021 09:01 Ответить
Захочеш жити, не так ще "перекосить" та і "попустить".
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10.04.2021 09:11 Ответить
Путінський барабан війни, періодична таблиця факапів Мендель, історія викрадення Чауса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6686
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10.04.2021 00:04 Ответить
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10.04.2021 01:18 Ответить
Путінський барабан війни, періодична таблиця факапів Мендель, історія викрадення Чауса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3603
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10.04.2021 00:06 Ответить
Знаменитого китайского философа Лао Цзы пригласили выступить с мавзолея чЛенина,Путлер собрал всю Ядинаю РАБссию красную площадь,флаги красные,чЛенин Сралин Маркс Энгельс...толпа Орет слава Путлеру Сралину-чЛенину,и т.д...,Великий Лао поднялся на трибуну и говорит : сколько дерьма вокруг,повернулся и ушел...
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10.04.2021 00:06 Ответить
на счет 100 шекелей , как проявление исключительной мыролюбности я считаю плагиатом на мои высказывания.
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10.04.2021 00:08 Ответить
Путінський барабан війни, періодична таблиця факапів Мендель, історія викрадення Чауса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5381
нифига клоун не палится
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10.04.2021 00:23 Ответить
Не уследило, мамо риммо! Сыночка-идиот,-таки вырвался на свободу!)
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10.04.2021 00:55 Ответить
Путінський барабан війни, періодична таблиця факапів Мендель, історія викрадення Чауса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9034
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10.04.2021 08:24 Ответить
Типичный "хвашист"! Трепещи кацап! Самого Кровавого Пастора затмил.
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10.04.2021 08:50 Ответить
Путінський барабан війни, періодична таблиця факапів Мендель, історія викрадення Чауса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8371
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10.04.2021 10:24 Ответить
https://www.facebook.com/groups/334515553827171/user/100015028837844/?__cft__[0]=AZXY-KqfwdqgXBCdmlMPqbqNop9g8o8C5VQpYJg8I9lE-tHXnY0xAbiw9hTpIqWnk12L6tDW_FefOSQyVQZU6TlHPYIaOzzvJInJp_RWQnhxx7CVvnEAwpBiPQFXQ4iLQzt5uLJYdN2WkIrI76t7lHYdlwVWxOEDS9jNfIrYV9eGfO-9ktWiSBvgU5T3-cG2JF8&__tn__=-]K-R Vasyl Chechel
Зверніть увагу, як змінилася риторика і поведінка заходу! Від мимріння і заклопотаності чотирнадцятого - до прям любо-дорого дивитися. І вже розглядається питання перекриття неба України, і США обіцяють кораблі в Чорному морі, і генсек НАТО дзвонить, і Канада (ну, ці завжди адекватно розуміли те, що відбувається) і Борис Джонсон, і все-все-все. Як дядечко Джо їх усіх на ноги стусанами поставив. Краса.Великобританія переглядає свою військову доктрину і ядерну програму. Столтенберг каже, що Україна тепер наше все. Чи могли ми мріяти про це.Я ж вам кажу - стався квантовий стрибок в усвідомленні сприйняття Росії. Тумблер клацнув. І відносини перейшли на новий рівень. Від соплежуйства - до жорсткої, прямої відповіді. Від вираження стурбованості в ПАРЄ, до практично прямим текстом: "тільки спробуй сунуться, ублюдок, я сам тебе трахну, лайно собаче, падла, гівно, жопа".Нарешті дійшло. Нарешті це сталося. Нарешті світ усвідомив, що до чого.Нарешті те, про що всякі там дідусі писали роками, довбалися лобом в цю стіну, сталося.
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10.04.2021 10:31 Ответить
Такого позора как клоунада зедебильная ещё не было вот это пробили дно.Хуюпианист главнокомандующий воюющей страны ,четырежды уклонист,з памперсом на яйцах учит патриотов что они должны быть только мишенью для ***** и жопоблока.думай население не гречкой и сахаром
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10.04.2021 11:36 Ответить
Путінський барабан війни, періодична таблиця факапів Мендель, історія викрадення Чауса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8195
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10.04.2021 11:41 Ответить
Путінський барабан війни, періодична таблиця факапів Мендель, історія викрадення Чауса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1214
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10.04.2021 13:36 Ответить
Путінський барабан війни, періодична таблиця факапів Мендель, історія викрадення Чауса. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7087
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10.04.2021 19:43 Ответить
 
 