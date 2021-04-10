Глава территориальной громады на Хмельнитчине задержан на взятке в $3800, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Правоохранители задержали председателя одной из территориальных громад Хмельницкой области при получении взятки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.
"Чиновник требовал у предпринимателя $3800 долларов США за влияние на принятие исполкомом решения о выдаче разрешения на размещение рекламных щитов на территории громады", - отмечается в информации.
Во время получения части требуемой суммы ($1300) сотрудники полиции задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины, а именно - получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций местного самоуправления.
Решается вопрос о подозрении и избрании подозреваемому меры пресечения. К проведению спецоперации привлекались сотрудники управления СБУ в области.
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До речі їх можуть і повернути власнику, якщо хабар під примусом.
Просто пока режим "подумать" в голове не включали