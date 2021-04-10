РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13273 посетителя онлайн
Новости Фото Взяточники
5 097 17

Глава территориальной громады на Хмельнитчине задержан на взятке в $3800, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали председателя одной из территориальных громад Хмельницкой области при получении взятки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

"Чиновник требовал у предпринимателя $3800 долларов США за влияние на принятие исполкомом решения о выдаче разрешения на размещение рекламных щитов на территории громады", - отмечается в информации. 

Во время получения части требуемой суммы ($1300) сотрудники полиции задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Ивано-Франковщине двое сотрудников киберполиции задержаны на взятке 150 тыс. грн, - прокуратура. ФОТО

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины, а именно - получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций местного самоуправления.

Решается вопрос о подозрении и избрании подозреваемому меры пресечения. К проведению спецоперации привлекались сотрудники управления СБУ в области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат Бориспольского райсовета вымогал $40 тыс. у столичного нотариуса, - СБУ. ФОТОрепортаж

Глава территориальной громады на Хмельнитчине задержан на взятке в $3800, - Нацполиция 01
Глава территориальной громады на Хмельнитчине задержан на взятке в $3800, - Нацполиция 02
Глава территориальной громады на Хмельнитчине задержан на взятке в $3800, - Нацполиция 03

взятка (6177) Нацполиция (16549) ОТГ (117) Хмельницкая область (955)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
То яка та територіальна громада? Хто голова? Країна мусить знати своїх героїв.
показать весь комментарий
10.04.2021 10:18
+2
шо за придурки, ну кто берет 3800? округли хотябы до 4000. просто нет слов...
показать весь комментарий
10.04.2021 10:14
+2
Я так понимаю эти доллары порченные теперь? Ну класс, и так #опа в стране, а они еще так с валютой поводятся...
Глава территориальной громады на Хмельнитчине задержан на взятке в $3800, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1904
показать весь комментарий
10.04.2021 10:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шо за придурки, ну кто берет 3800? округли хотябы до 4000. просто нет слов...
показать весь комментарий
10.04.2021 10:14 Ответить
Маркетинговий движ: ніби сума 3К, а по факту ті ж 4К, токи без 200$. Голова дядько не жадібний...
показать весь комментарий
10.04.2021 10:23 Ответить
показать весь комментарий
10.04.2021 10:24 Ответить
брали в гривне (100к) .. просто в баксах
показать весь комментарий
11.04.2021 00:26 Ответить
Я так понимаю эти доллары порченные теперь? Ну класс, и так #опа в стране, а они еще так с валютой поводятся...
Глава территориальной громады на Хмельнитчине задержан на взятке в $3800, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1904
показать весь комментарий
10.04.2021 10:17 Ответить
Навряд чи ... Скоріш за все чимось відмиваються. Після конфіскації.
До речі їх можуть і повернути власнику, якщо хабар під примусом.
показать весь комментарий
10.04.2021 10:33 Ответить
Да, крейда гибсокартона, их потом сжигают.
показать весь комментарий
10.04.2021 11:02 Ответить
скоріш за все їх використовують повторно
показать весь комментарий
10.04.2021 11:46 Ответить
Да ніт, через інкас проведуть у банку. Там 5% втрати. Сам робив по хабарях. Надписи "хабар" ФМТ . Можна , щоб не волати купюри ксери з переписом номерів завірені прокуратурою.
показать весь комментарий
10.04.2021 12:19 Ответить
3799 - ТАК ЛУЧШЕ !!! МЕНЬШЕ )))
показать весь комментарий
10.04.2021 10:17 Ответить
То яка та територіальна громада? Хто голова? Країна мусить знати своїх героїв.
показать весь комментарий
10.04.2021 10:18 Ответить
Нда ... Нескінченний біг ... Скільки ж тих голів сільрад і громад ...
показать весь комментарий
10.04.2021 10:34 Ответить
3800 это крайне мало, изверги! Что он на них купит или построит? Правильно, НИ-ЧЕ-ГО! Короче, отпустить и извиниться.
показать весь комментарий
10.04.2021 10:36 Ответить
ой бозозь мой, да отпустите вы этого несчастного! Обидели юродивого, отняли КОПЕЕЧКУ!!
показать весь комментарий
10.04.2021 10:55 Ответить
Как вы думаете, если содрать кожу с чиновника-коррупционера и обтянуть ею стул (кресло) следующего, назначенного на эту должность чиновника, будет новоназначенный красть (брать взятки)?
показать весь комментарий
10.04.2021 11:35 Ответить
Как вы думаете, бывают ли судебные ошибьки и сколько человек расстреляли по делу Чикатило?
показать весь комментарий
10.04.2021 11:58 Ответить
Естественно, больше, умнее, хитрее и изворотливее.
Просто пока режим "подумать" в голове не включали
показать весь комментарий
11.04.2021 05:55 Ответить
 
 