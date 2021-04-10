С погибшим на Донбассе воином Игорем Байталой простились во Львове. ФОТО

Во Львове 10 апреля попрощались с погибшим в зоне проведения операции Объединенных сил 26-летним Игорем Байталой. Военнослужащий служил в военном подразделении в составе 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Исчезновение бойца в его бригаде обнаружили 3 апреля, в вечернее время, без оружия. В месте исчезновения военнослужащего никаких боевых столкновений тогда не было. Командование части начало поиски. 6 апреля представители незаконных вооруженных формирований передали на КПВВ "Марьинка" тело погибшего Игоря Байталы. Рассматриваются среди версий гибели - потеря ориентировки и похищения террористами. Расследование продолжается.

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Игорь Байтала происходил из многодетной семьи.

"Молодой человек, 26 лет, рядовой Игорь Байтала был мотивирован, надежен, любил технику. Хотел служить непосредственно в боевой части. Выполнял служебный долг, во время которого погиб. Сейчас идет следствие и выясняются обстоятельства", - рассказал заместитель командира 8-го отдельного горно-штурмового батальона, где служил погибший, Роман Волощук.

В гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове состоялось заупокойное богослужение. Из Львова похоронная процессия отправилась в Жидачев Львовской области, откуда родом погибший, там пройдет парастас, после - прощание на городской площади и чин погребения.

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