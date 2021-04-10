В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась фотовыставка, посвященная Чернобылю. ФОТОрепортаж

В пятницу, 9 апреля, в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке открылась выставка фотографий "Чернобыль-35: Современная история исторической трагедии", посвященная годовщине аварии на ЧАЭС.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, экспозиция состоит из более чем двух десятков фотографий. Она организована Постоянным представительством Украины при ООН и расположена в вестибюле штаб-квартиры ООН.









"Мы сознательно пошли на то, чтобы открыть экспозицию раньше 26 апреля, когда произошла трагедия, потому что нужно постоянно напоминать о ней странам-членам ООН", - сказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

По его словам, "весь апрель будет чернобыльским месяцем в штаб-квартире ООН", а 26 апреля состоится заседание Генеральной Ассамблеи, посвященное чернобыльской трагедии.

По словам постпреда, свои фотографии для выставки также предоставили президент Латвии Егилс Левитс, биография которого связана с ликвидацией аварии на ЧАЭС, Эстония и Швеция.

"Радиация убивает - так же, как убивает дезинформация, - отметил Кислица. - Поэтому дезинформация является современной радиацией, которую использует Российская Федерация".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение апреля будет проведена социальная кампания на ТВ и в соцсетях к годовщине Чернобыльской катастрофы, - Ткаченко

По словам постпреда, расположение выставки выбрано неслучайно. "Выставка расположена буквально на входе в ту часть штаб-квартиры ООН, куда заходят делегаты, когда направляются на заседание Генеральной Ассамблеи".

Кислица отметил, что хотя трагедия касается также белорусского и русского народов, украинская сторона принципиально не приглашала к участию представителей РФ и Беларуси.

"Я не могу организовывать сегодня совместные мероприятия с политическими представителями режимов, которые убивают украинских граждан", - отметил он.

Как сообщалось, Кабинет Министров Украины одобрил план мероприятий, связанных с 35-й годовщиной Чернобыльской катастрофы. Он предусматривает организацию и проведение ряда культурных мероприятий, круглых столов, конференций и акций, целью которых является повышение осведомленности об аварии на Чернобыльской АЭС и памяти людей, погибших в результате этой катастрофы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабный пожар в Чернобыльской зоне может повториться из-за нехватки финансирования и внимания со стороны власти, - эксперт