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В Польше почтили память жертв Смоленской авиакатастрофы, произошедшей 10 лет назад. ФОТО

В Польше в субботу проходят траурные мероприятия в память о 96 жертвах Смоленской катастрофы 10 апреля 2010 года, в которой погиб, в частности, экс-президент страны Лех Качиньский.

Все официальные мероприятия проходят с соблюдением жестких санитарно-эпидемических норм в связи с пандемией COVID-19, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

В субботу утром в одном из костелов Варшавы с участием первых лиц государства состоялась заупокойная месса в память о жертвах катастрофы. Затем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и члены правительства, руководство Сейма и Сената, лидеры политических партий, в том числе брат погибшего в катастрофе президента Ярослав Качиньский, возложили венки к памятникам Леху Качиньскому и жертвам катастрофы на площади Юзефа Пилсудского в центре Варшавы.

В Польше почтили память жертв Смоленской авиакатастрофы, произошедшей 10 лет назад 01

Представители власти также помолились и зажгли лампадки на могилах жертв трагедии, похороненных на военном кладбище Повонзки в Варшаве и в других регионах Польши.

#10kwietnia, #Smoleńsk , #Pamiętamy pic.twitter.com/hDJ3hCz3eR

— Joachim Brudziński (@jbrudzinski) April 10, 2021

В то же время президент Польши Анджей Дуда в субботу утром посетил королевский замок на Вавеле в Кракове, где в одной из крипт похоронена президентская чета Леха и Марии Качиньских.

Tablica ku czci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem w krypcie na Wawelu. #10kwietnia #Pamiętamy pic.twitter.com/DYZplfbSe7

— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 10, 2021

"Это были люди, которые ежедневно дискутировали, упорно вели дебаты в политических спорах. Но в этом деле (Катынской трагедии - ред.) они были единым целым, были вместе, в этом деле они вместе полетели в Катынь через Смоленск, чтобы показать единство общества, нас как народа", - подчеркнул в Кракове президент Дуда.

Prezydent @AndrzejDuda złożył wieniec przed sarkofagiem śp. Marii i Lecha Kaczyńskich w krypcie na Wawelu. #10kwietnia #Pamiętamy pic.twitter.com/tTJyVrcKyy

— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 10, 2021

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий в Фейсбуке написал, что "Смоленская катастрофа является крупнейшей национальной трагедией в послевоенной истории Польши...". Он подчеркнул, что сложно сегодня заменить столь опытных политиков - президента, парламентариев, генералов, руководителей институтов, погибших в катастрофе.

В то же время память погибших почтили также в России, на месте Смоленской катастрофы. Участие в траурных мероприятиях в Смоленске и Катыни приняли польское духовенство, местная польская диаспора и польские дипломаты во главе с послом Польши в РФ Кшиштофом Краевским.

В пятницу Национальная прокуратура Польши обнародовала информацию о том, что следствие по делу Смоленской катастрофы продлено до 31 декабря. В прокуратуре отметили, что на сегодняшний день еще ведется анализ и оценка всех данных, которые должны приблизить выяснение причин катастрофы. По предварительной информации, ожидается, что отчет о причинах катастрофы может быть обнародован в ближайшие дни или недели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экспертиза идентифицировала два взрыва на борту самолета Качиньского, точно описаны их диаметр и место возникновения, - Мацеревич

Ранее в четверг, 17 сентября Генпрокуратура Польши назвала имена авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения самолета президента Польши Леха Качинского в 2010 году. Ранее пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году.

Напомним, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Польская делегация направлялась на траурные мероприятия по случаю 70-летия Катынской трагедии. Всего на борту самолета вместе с президентом и его супругой находились 96 человек, все они погибли.

Также на Цензор.НЕТ: Катастрофа самолета президента Польши Качиньского в 2010-м году произошла из-за двух взрывов на борту, - комиссия Сейма

В январе 2011 года Международный авиационный комитет (МАК) обнародовал окончательный доклад о расследовании авиакатастрофы, согласно которому ответственность за трагедию была возложена на пилотов, которые отказались от предложения уйти на запасной аэродром, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Косвенной причиной катастрофы была названа недостаточно квалифицированная подготовка борта и экипажа.

Польская правительственная подкомиссия по расследованию причины катастрофы возобновила следствие весной 2016 года. Одной из основных версий катастрофы рассматривается взрыв на борту самолета еще до его столкновения с землей.

Как свидетельствует технический отчет расследования Смоленской катастрофы, который обнародовали в Польше в 2018 году, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, который разбился под Смоленском, был уничтожен в воздухе в результате как минимум двух взрывов.

авиакатастрофа (1725) Качиньский Лех (340) Польша (8496) Смоленск (130)


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Топ комментарии
+12
СМЕРТЬ кацапским оккупантам и *****-убийце !
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10.04.2021 13:57
+7
у кгбистов такой шанс был завалить верхушку страны НАТО ..они его не упустили 100%
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10.04.2021 13:57
+6
RIP.
Спіть спокійно - помста кацапським курвам буде. Рано чи пізно. За все.
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10.04.2021 14:23
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СМЕРТЬ кацапским оккупантам и *****-убийце !
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10.04.2021 13:57 Ответить
у кгбистов такой шанс был завалить верхушку страны НАТО ..они его не упустили 100%
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10.04.2021 13:57 Ответить
Напоили пилотов, и заставили приземляться в нелетную погоду?
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10.04.2021 15:29 Ответить
"...ответственность за трагедию была возложена на пилотов, которые отказались от предложения уйти на запасной аэродром, несмотря на неблагоприятные погодные условия"
В Польше почтили память жертв Смоленской авиакатастрофы, происшедшей 10 лет назад - Цензор.НЕТ 3519
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10.04.2021 13:58 Ответить
Польша беззубая. Почему они русских не чмарят в судах, гааге и везде??
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10.04.2021 14:08 Ответить
Практически все нужные вещдоки до сих пор в Раше. Никак от следов взрывчатки отмыть не могут...
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10.04.2021 14:33 Ответить
значит пусть подают в суд за препятствование расследованию. Слушайте, ну это смешно! убийца прячет улики, и все разводят руками?
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10.04.2021 15:10 Ответить
А за что?
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10.04.2021 15:30 Ответить
В Польше почтили память жертв Смоленской авиакатастрофы, происшедшей 10 лет назад - Цензор.НЕТ 1917
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10.04.2021 14:16 Ответить
RIP.
Спіть спокійно - помста кацапським курвам буде. Рано чи пізно. За все.
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10.04.2021 14:23 Ответить
https://youtu.be/PxIFh3NkEvM
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10.04.2021 14:25 Ответить
заголовок поправь, 11 лет
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10.04.2021 14:29 Ответить
Ми всі знаємо чиїх рук це вбивство...Байден чітко назвав його ім'я ...
Вічна пам'ять загиблим...
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10.04.2021 14:39 Ответить
Ну да, именно он сделал нелетную погоду и не дал уйти на запасной аэродром, и еще экипаж папоил, и пьяного главкома ВВС в кабину запустил.
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10.04.2021 15:34 Ответить
Зло надо наказывать
Не наказали за 10 лет ху&ла . Сколько новых смертей он принёс . Убийца !!!!
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10.04.2021 14:40 Ответить
там 80% населения таких же долбанутых. Завтра он введет войска в Украину, и что, кто-то пикнет там?? все скажут: так бандерам и надо. Сровнять с землей и поставить на колени.

Нация моральных выродков.
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10.04.2021 15:13 Ответить
Сколько горя упырь московский принёс человечеству на земле.Где его дявольские руки дотянутся там горе смерть и слёзы .Это и есть лицо руського мира будь он проклят на веки веков
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10.04.2021 15:00 Ответить
https://censor.net/ru/user/465858 А при чем Раша в этой трагедии?
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10.04.2021 15:36 Ответить
https://twitter.com/Nicolasniconof2
https://twitter.com/Nicolasniconof2

https://twitter.com/Nicolasniconof2 Lt Nixxön



Путин создал страну, где "Альянс врачей", Фонд Борьбы с коррупцией, да и просто "Просвещение" - нежелательные организации!
А вот Хезболла, Хамас, Талибан - очень желательны!
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10.04.2021 15:33 Ответить
Почему 10 лет назад? Ведь 11 уже.
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10.04.2021 18:00 Ответить
цензор только до 10-и может считать 😭
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10.04.2021 18:21 Ответить
Аффтор статьи,не 10 лет, а 11 лет!
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10.04.2021 18:20 Ответить
Так а следователь почему стрелялся? Может свои руку приложили?
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11.04.2021 11:45 Ответить
 
 