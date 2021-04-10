В Польше почтили память жертв Смоленской авиакатастрофы, произошедшей 10 лет назад. ФОТО

В Польше в субботу проходят траурные мероприятия в память о 96 жертвах Смоленской катастрофы 10 апреля 2010 года, в которой погиб, в частности, экс-президент страны Лех Качиньский.

Все официальные мероприятия проходят с соблюдением жестких санитарно-эпидемических норм в связи с пандемией COVID-19, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

В субботу утром в одном из костелов Варшавы с участием первых лиц государства состоялась заупокойная месса в память о жертвах катастрофы. Затем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и члены правительства, руководство Сейма и Сената, лидеры политических партий, в том числе брат погибшего в катастрофе президента Ярослав Качиньский, возложили венки к памятникам Леху Качиньскому и жертвам катастрофы на площади Юзефа Пилсудского в центре Варшавы.

Представители власти также помолились и зажгли лампадки на могилах жертв трагедии, похороненных на военном кладбище Повонзки в Варшаве и в других регионах Польши.

В то же время президент Польши Анджей Дуда в субботу утром посетил королевский замок на Вавеле в Кракове, где в одной из крипт похоронена президентская чета Леха и Марии Качиньских.

Tablica ku czci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem w krypcie na Wawelu. #10kwietnia #Pamiętamy pic.twitter.com/DYZplfbSe7 — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 10, 2021

"Это были люди, которые ежедневно дискутировали, упорно вели дебаты в политических спорах. Но в этом деле (Катынской трагедии - ред.) они были единым целым, были вместе, в этом деле они вместе полетели в Катынь через Смоленск, чтобы показать единство общества, нас как народа", - подчеркнул в Кракове президент Дуда.

Prezydent @AndrzejDuda złożył wieniec przed sarkofagiem śp. Marii i Lecha Kaczyńskich w krypcie na Wawelu. #10kwietnia #Pamiętamy pic.twitter.com/tTJyVrcKyy — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 10, 2021

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий в Фейсбуке написал, что "Смоленская катастрофа является крупнейшей национальной трагедией в послевоенной истории Польши...". Он подчеркнул, что сложно сегодня заменить столь опытных политиков - президента, парламентариев, генералов, руководителей институтов, погибших в катастрофе.

В то же время память погибших почтили также в России, на месте Смоленской катастрофы. Участие в траурных мероприятиях в Смоленске и Катыни приняли польское духовенство, местная польская диаспора и польские дипломаты во главе с послом Польши в РФ Кшиштофом Краевским.

В пятницу Национальная прокуратура Польши обнародовала информацию о том, что следствие по делу Смоленской катастрофы продлено до 31 декабря. В прокуратуре отметили, что на сегодняшний день еще ведется анализ и оценка всех данных, которые должны приблизить выяснение причин катастрофы. По предварительной информации, ожидается, что отчет о причинах катастрофы может быть обнародован в ближайшие дни или недели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экспертиза идентифицировала два взрыва на борту самолета Качиньского, точно описаны их диаметр и место возникновения, - Мацеревич

Ранее в четверг, 17 сентября Генпрокуратура Польши назвала имена авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения самолета президента Польши Леха Качинского в 2010 году. Ранее пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году.

Напомним, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Польская делегация направлялась на траурные мероприятия по случаю 70-летия Катынской трагедии. Всего на борту самолета вместе с президентом и его супругой находились 96 человек, все они погибли.

Также на Цензор.НЕТ: Катастрофа самолета президента Польши Качиньского в 2010-м году произошла из-за двух взрывов на борту, - комиссия Сейма

В январе 2011 года Международный авиационный комитет (МАК) обнародовал окончательный доклад о расследовании авиакатастрофы, согласно которому ответственность за трагедию была возложена на пилотов, которые отказались от предложения уйти на запасной аэродром, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Косвенной причиной катастрофы была названа недостаточно квалифицированная подготовка борта и экипажа.

Польская правительственная подкомиссия по расследованию причины катастрофы возобновила следствие весной 2016 года. Одной из основных версий катастрофы рассматривается взрыв на борту самолета еще до его столкновения с землей.

Как свидетельствует технический отчет расследования Смоленской катастрофы, который обнародовали в Польше в 2018 году, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, который разбился под Смоленском, был уничтожен в воздухе в результате как минимум двух взрывов.