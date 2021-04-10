Пограничники не впустили в страну 35 белорусов с поддельными справками о тестировании на коронавирус. ФОТО

Пассажиры автобуса, следовавшего из Беларуси в Украину, предъявили пограничникам 35 поддельных справок о ПЦР-тестировании на Covid-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Пограничники установили, что бланки существенно отличаются от оригинала, а также на них отсутствуют обязательные реквизиты. Кроме того, у нескольких пассажиров выявлены справки с одинаковыми номерами", - отмечается в сообщении.

Пограничники отказали в пропуске на территорию Украины гражданам Беларуси и проинформировали сотрудников Нацполиции о выявлении признаков уголовного правонарушения.

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