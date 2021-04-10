Пограничники не впустили в страну 35 белорусов с поддельными справками о тестировании на коронавирус. ФОТО
Пассажиры автобуса, следовавшего из Беларуси в Украину, предъявили пограничникам 35 поддельных справок о ПЦР-тестировании на Covid-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
"Пограничники установили, что бланки существенно отличаются от оригинала, а также на них отсутствуют обязательные реквизиты. Кроме того, у нескольких пассажиров выявлены справки с одинаковыми номерами", - отмечается в сообщении.
Пограничники отказали в пропуске на территорию Украины гражданам Беларуси и проинформировали сотрудников Нацполиции о выявлении признаков уголовного правонарушения.
Топ комментарии
+11 Виктор Пользователь
показать весь комментарий10.04.2021 14:29 Ссылка
+6 Alex Makovo
показать весь комментарий10.04.2021 14:41 Ссылка
+5 Yuriy Smith
показать весь комментарий10.04.2021 14:41 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
как это - целый автобус с подделками?
и да, я бы в салон запустил.... не, не крокодилов, это потом, а щас - Вирус
Ваши справки уже ..... можете "бацьке" засунуть в жэ)
>Не понял, а зачем в украину справки -все знают ,что надо по 20 у.е. с человека скинуться погранцам ,в буковель всю зиму так люди ездили -даже когда полностью границы закрыли,ни тестов ничего не надо было провсто весь автобус платил и проезжал
>вы наверное что-то путаете -я не говорю как выехать из РБ я говорю -как вьехать в Украину,я ездил во Львов в декабре,мои друзья ездили в феврале ,на вопрос -как вы проехали ,ведь Зеленский за два дня закрыл границу полностью до этого-мне сказали "мы скинулись по 20 и даже не делали тест",по мне горные лыжи -тоже оздоровление и как они выехали из рб я вам сказать не могу)