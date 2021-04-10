РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10569 посетителей онлайн
Новости Фото
3 241 11

Пограничники не впустили в страну 35 белорусов с поддельными справками о тестировании на коронавирус. ФОТО

Пассажиры автобуса, следовавшего из Беларуси в Украину, предъявили пограничникам 35 поддельных справок о ПЦР-тестировании на Covid-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Пограничники установили, что бланки существенно отличаются от оригинала, а также на них отсутствуют обязательные реквизиты. Кроме того, у нескольких пассажиров выявлены справки с одинаковыми номерами", - отмечается в сообщении.

Пограничники отказали в пропуске на территорию Украины гражданам Беларуси и проинформировали сотрудников Нацполиции о выявлении признаков уголовного правонарушения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все иностранцы, въезжающие в Украину, должны подтвердить цель визита, - Госпогранслужба

Пограничники не впустили в страну 35 белорусов с поддельными справками о тестировании на коронавирус 01
Пограничники не впустили в страну 35 белорусов с поддельными справками о тестировании на коронавирус 02

Госпогранслужба (6546) граница (5297) тестирование (496)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
З такими довідками до *****.
показать весь комментарий
10.04.2021 14:29
+6
БЕЛАРУСОВ ТОЖЕ НЕ ВПУСКАТЬ В УКРАИНУ.
показать весь комментарий
10.04.2021 14:41
+5
за терроризм, подозрение - на 40 дней задержать.
как это - целый автобус с подделками?
и да, я бы в салон запустил.... не, не крокодилов, это потом, а щас - Вирус
Ваши справки уже ..... можете "бацьке" засунуть в жэ)
показать весь комментарий
10.04.2021 14:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З такими довідками до *****.
показать весь комментарий
10.04.2021 14:29 Ответить
Патамушта трактор довідок не дає.
показать весь комментарий
10.04.2021 14:36 Ответить
показать весь комментарий
10.04.2021 14:50 Ответить
БЕЛАРУСОВ ТОЖЕ НЕ ВПУСКАТЬ В УКРАИНУ.
показать весь комментарий
10.04.2021 14:41 Ответить
за терроризм, подозрение - на 40 дней задержать.
как это - целый автобус с подделками?
и да, я бы в салон запустил.... не, не крокодилов, это потом, а щас - Вирус
Ваши справки уже ..... можете "бацьке" засунуть в жэ)
показать весь комментарий
10.04.2021 14:41 Ответить
похоже на скорую руку на одном принтере им там где-то эти бланки печатали, думаю там плуг какой то умудрился номера не перепроверить интересно сколько состригли с них за услуги
показать весь комментарий
10.04.2021 14:56 Ответить
35 боевиков задержаны на границе. Ужас.
показать весь комментарий
10.04.2021 15:06 Ответить
Чого вони до нас всі пруться..Як медом намазано..блдь
показать весь комментарий
10.04.2021 15:10 Ответить
Білорусь це ворожа нам держава яка є відданим союзником **********. Закрити кордони і припинити будь які економічні стосунки. І це потрібно було зробити ще в 2014 після голосування в ООН...
показать весь комментарий
10.04.2021 16:58 Ответить
А ти можно их у вас посадить?
показать весь комментарий
10.04.2021 17:20 Ответить
на белорусском форуме пишут, обычно договариваются с погранцами.

>Не понял, а зачем в украину справки -все знают ,что надо по 20 у.е. с человека скинуться погранцам ,в буковель всю зиму так люди ездили -даже когда полностью границы закрыли,ни тестов ничего не надо было провсто весь автобус платил и проезжал

>вы наверное что-то путаете -я не говорю как выехать из РБ я говорю -как вьехать в Украину,я ездил во Львов в декабре,мои друзья ездили в феврале ,на вопрос -как вы проехали ,ведь Зеленский за два дня закрыл границу полностью до этого-мне сказали "мы скинулись по 20 и даже не делали тест",по мне горные лыжи -тоже оздоровление и как они выехали из рб я вам сказать не могу)
показать весь комментарий
10.04.2021 21:14 Ответить
 
 