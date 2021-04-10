13-летнюю школьницу в Минске забрали в милицию за надпись "Жыве" на асфальте. ФОТОрепортаж
29 марта 13-летнего подростка из Минска Евгению Ворочкову забрали в отделение милиции за надпись на асфальте "Жыве".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило издание TUT.BY.
Как рассказала ее мама Ирина Ворочкова, вечером 29 марта подросток гуляла с друзьями и решила сделать надпись балончиком с краской. Рядом в тот момент стоял бус с милиционерами – они заметили их и забрали всех детей в отделение.
О задержании Евгении ее матери никто не сообщил, узнала она об этом лишь поздно вечером, когда смогла дозвониться к дочери.
Женщина оставила в милиции две жалобы – на то, что ребенка допрашивали без присутствия родителей и что матери не дали ознакомиться с протоколом задержания.
Когда на следующий день мать ребенка опять пришла в милицию, ей выдали копию протокола об административном правонарушении. В документе было сказано, что Ирина "не выполнила обязанности по воспитанию своей несовершеннолетней дочери, которая 29 марта около 20.30 вблизи дома № 51 по улице Пулихова нанесла на асфальте надпись "Жыве" краской фиолетового цвета из баллончика, чем нарушила порядок проведения массового мероприятия".
Также в протоколе сообщалось, что надписью "Жыве" подросток "приняла активное участие в пикетировании, которое не было согласовано с Мингорисполкомом". Сделала она это, указано в протоколе, "с целью публичного выражения своего протеста по факту проведения честных выборов".
Как результат в милиции заявили, что Евгения нарушила ч. 1 ст. 24.23 Кодекса об административных правонарушениях Беларуси (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Но поскольку школьнице было всего 13 лет, протокол составили на маму – ч. 1 ст. 10.3 КоАП Беларуси (невыполнение обязанностей по воспитанию детей). Наказание по этой статье – штраф до 290 белорусских руб. (3 тыс. грн).
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Погоджуюсь, але частково. Ви все змішуєте в одну купу, а я говорю про конкретний вік. Там неписані правила не існують, або пан, або пропав.
І в двадцять з гаком років таке теж було, але це вже були цілком осозні дії, у кого-то розвиток вже на цій стадії загальмувався )).
Але більшість просували свій "наратив", з усією відповідальністю. І у більшості випадків, це теж по закону найсильнішого і, а отже більш успішного.
Так що нічого не змінюється.
І це не тільки у нас, мається у вазі - в Україні.
Не нужно бросаться говном, я художник, я так вижу, остановили Яценюка - расформировали кобру.
https://ex-press.by/rubrics/obshhestvo/2021/04/03/mnenie-revolyuciya-polnostyu-proigrala-ne-dobivshis-nikakix-dazhe-chastichnyx-ustupok-so-storony-vlasti-tochkoj-bifurkacii-stal-marsh-16-avgusta
В среде кухонно-диванных политологов стал модным тезис, что революция - дело небыстрое, мы не проиграли, а всего лишь перегруппировываемся, протесты не слились, а ушли вглубь. Вот придет весна… ну, то есть уже лето - народ проснется, выйдет на улицы, Запад надавит на Луку, Путин ему откажет… Вот тогда и поглядим, чья возьмет.
Все это глупые попытки отрицания реальности. Всякая политическая революция - процесс бурный, взрывообразный. Синоним этого понятия - государственный переворот.
... Решающие события революций обычно умещаются в интервале от суток до нескольких недель. Довольно медленно разворачивался революционный сценарий в Украине - 93 дня прошло от первых протестов, вызванных отказом президента Януковича подписывать соглашение о евроинтеграции, до его бегства из страны.
Слом коммунистического режима в Польше в 1988 году растянулся на 132 дня, если считать от первой забастовочной волны до согласия властей на переговоры. Но большинство политологов датируют старт кризиса 15 августа, когда начались рабочие волнения по всей стране, приведшие к капитуляции правительства через 16 дней.
Революционные события в Египте в 2011 году уместились в 17 дней. Революция в Тунисе, давшая старт арабской весне, уложилась в 27 суток.
... Для нас очевидно, что революция полностью проиграла, не добившись никаких, даже частичных уступок со стороны власти. Нам видится, что точкой бифуркации стал марш в Минске 16 августа, в ходе которого протестное движение достигло пика. Дело не в количестве протестующих на улицах, а в том, что этот день показал неспособность общества повышать ставки в борьбе с диктатурой. Качественного перехода к действенным методам протеста не произошло. Не выкристаллизовался и революционный субъект. Через неделю стало очевидно, что импульс забастовочного движения заглох, а протестный марш 30 августа ознаменовал собой начало затухания «невероятной» революции. Вовлеченность населения в движуху начала снижаться, репрессии нарастать.
Таким образом острую фазу кризиса мы можем уместить в 21 день, что укладывается в логику социальной динамики. Наступила реакция, то есть движение за сохранение и укрепление существующих порядков, подавление революционных сил.
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17 сентября 1980 года в Гданьске был образован первый в странах социалистического блока независимый профсоюз, получивший название «Солидарность». Тогда его победа казалась близка: на волне массового забастовочного движения, в котором участвовали миллионы, Польшу охватила настоящая эйфория.
Однако реальность оказалась сурова.
Через военное положение, репрессии инакомыслящих, избиения и убийства, жесточайший экономический кризис и новые забастовки страна пришла к общественному компромиссу лишь через девять лет.
Правда, в итоге демонтаж прогнившей социалистической системы, искусственно продлевавшей себе жизнь, был стремительным.
> События 1988 года наглядно доказали, что ни жёсткое силовое подавление (http://wikiredia.ru/wiki/1982 1982 -http://wikiredia.ru/wiki/1984 1984 ), ни ограниченные уступки обществу (http://wikiredia.ru/wiki/1985 1985 -http://wikiredia.ru/wiki/1986 1986 ), ни бессистемное маневрирование (http://wikiredia.ru/wiki/1987 1987 ) никак не стабилизировали режим ПОРП. Власть отторгалась обществом, и это отторжение оставалось непреодолимым.
Однако правящая группа удерживала позиции до тех пор, пока протестные выступления ограничивались уличными манифестациями, агитацией, пассивным бойкотом. Реальную угрозу представляли только забастовки - причём массового характера, которые невозможно прекратить подавлением на отдельных предприятиях. Полномасштабно выдвинуть против забастовщиков силовые структуры государства власти уже не решались.
Неминуемая при силовом варианте гражданская война была бы быстро проиграна.
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И опять враньё.
В июле 1980-го начались стачки на предприятиях Люблинского воеводства, а в августе протестное движение перекинулось на Балтийское побережье, прежде всего в Гданьск, где и приняло массовый характер.
Центром забастовки стала гданьская судоверфь имени Ленина, а ее лидером - уволенный с предприятия электрик Лех Валенса. Бастующие длбились смены Эдварда Герека на Станислава Каню и оформления многочисленных стачечных комитетов страны в единую организацию «Солидарность». 17 сентября было объявлено о его создании, а 10 ноября новое руководство ПНР было вынуждено легализовать его деятельность.
В «Солидарность» вступила четверть всего населения страны и около 80% всех занятых в промышленности. Была ослаблена цензура, широкие массы впервые активно включились в общественное обсуждение возможных реформ: политических и экономических. Однако это была вовсе не оттепель, а замах дубинки, за которым последовал удар.
В 22:30 12 декабря 1981 года по всей Польше отключили телефонную связь. В полночь улицы и площади польских городов заняла военная техника. В общей сложности было задействовано до 80 тыс. военнослужащих и 30 тыс. сотрудников МВД, 1750 танков и больше 10 тыс. единиц другой военной техники.
И лишь через девять лет прогнившая система была демонтирована.
Хватит врать и голосить, что в Беларуси уже всё проиграно.
девочка пожелала жизни, а мент ей запрещает
7 апреля в Прилукской Слободе задержали семью Михайловых. Поводом стала прогулка с бело-красно-белыми зонтиками накануне на проспекте Победителей. 30-летнюю Юлию Михайлову, которую опознали по фото, арестовали за эту акцию на 25 суток. Ее мать и брата судили за неповиновение и арестовали на 5 и 6 суток. В тот день также задержали сестру Юли Лилию, но отпустили, так как у той несовершеннолетние дети.
Не смеши...