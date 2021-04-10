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Новости Фото Репрессии в Беларуси
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13-летнюю школьницу в Минске забрали в милицию за надпись "Жыве" на асфальте. ФОТОрепортаж

29 марта 13-летнего подростка из Минска Евгению Ворочкову забрали в отделение милиции за надпись на асфальте "Жыве".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило издание TUT.BY.

Как рассказала ее мама Ирина Ворочкова, вечером 29 марта подросток гуляла с друзьями и решила сделать надпись балончиком с краской. Рядом в тот момент стоял бус с милиционерами – они заметили их и забрали всех детей в отделение.

О задержании Евгении ее матери никто не сообщил, узнала она об этом лишь поздно вечером, когда смогла дозвониться к дочери.

Женщина оставила в милиции две жалобы – на то, что ребенка допрашивали без присутствия родителей и что матери не дали ознакомиться с протоколом задержания.

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Когда на следующий день мать ребенка опять пришла в милицию, ей выдали копию протокола об административном правонарушении. В документе было сказано, что Ирина "не выполнила обязанности по воспитанию своей несовершеннолетней дочери, которая 29 марта около 20.30 вблизи дома № 51 по улице Пулихова нанесла на асфальте надпись "Жыве" краской фиолетового цвета из баллончика, чем нарушила порядок проведения массового мероприятия".

Также в протоколе сообщалось, что надписью "Жыве" подросток "приняла активное участие в пикетировании, которое не было согласовано с Мингорисполкомом". Сделала она это, указано в протоколе, "с целью публичного выражения своего протеста по факту проведения честных выборов".

Как результат в милиции заявили, что Евгения нарушила ч. 1 ст. 24.23 Кодекса об административных правонарушениях Беларуси (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Но поскольку школьнице было всего 13 лет, протокол составили на маму – ч. 1 ст. 10.3 КоАП Беларуси (невыполнение обязанностей по воспитанию детей). Наказание по этой статье – штраф до 290 белорусских руб. (3 тыс. грн).

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13-летнюю школьницу в Минске забрали в милицию за надпись Жыве на асфальте 01
13-летнюю школьницу в Минске забрали в милицию за надпись Жыве на асфальте 02
13-летнюю школьницу в Минске забрали в милицию за надпись Жыве на асфальте 03

Беларусь (7914) дети (6553) Лукашенко Александр (3617) репрессии (2768) Минск (1562)


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Топ комментарии
+33
гебня геть з глузду з'їхала, дітей за рідну мову хапає
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10.04.2021 15:13
+24
В Україні можна і гетьмана на коліна поставити..
Традиції такі.
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10.04.2021 15:18
+10
Вам генетику уже мусліми підвищують.
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10.04.2021 15:22
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Я в курсі. Так, були і бійки, і вулиця на вулицю ходили, і район на район, і студенти проти місцевих. І перше питання при зустрічі: "ти откуда?". І далі понеслось... Все це пройшов в свій час, бував і учасником. АЛЕ! При цьому все рівно були неписані правила, були обмеження, були якісь рамки. І отакої звірячої жорстокості, як зараз, не було!
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11.04.2021 00:20 Ответить
Так і було, я і сам не святий. ))
Погоджуюсь, але частково. Ви все змішуєте в одну купу, а я говорю про конкретний вік. Там неписані правила не існують, або пан, або пропав.
І в двадцять з гаком років таке теж було, але це вже були цілком осозні дії, у кого-то розвиток вже на цій стадії загальмувався )).
Але більшість просували свій "наратив", з усією відповідальністю. І у більшості випадків, це теж по закону найсильнішого і, а отже більш успішного.
Так що нічого не змінюється.
І це не тільки у нас, мається у вазі - в Україні.
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11.04.2021 00:50 Ответить
Валила бы ты девочка из Беларуси, пока тебя АМАП дубинкой в райотделе не изнасиловали. Поживи в Киеве, у нас конечно, тоже, полицейская **********/полицейское государство, но Арсений Яценюк положит этому край.

Не нужно бросаться говном, я художник, я так вижу, остановили Яценюка - расформировали кобру.
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10.04.2021 18:33 Ответить
А в нас в райвідділах не гвалтують? Ти звідки, Віталій? З якої планети? Крім того, в нас ще й однокласниці можуть безкарно забити до струсу мозку, якщо, не дай Бог, в чомусь кращою від них виявиться...
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10.04.2021 18:48 Ответить
в райвідділах тусуються виключно підараси, адеквати просто не витримують того вертепу
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10.04.2021 20:36 Ответить
Адекватні туди просто не йдуть. Хіба що по жлобству, але ті хітродупі.
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10.04.2021 23:35 Ответить
Це ж вже сралінськи репресії, білоруси, брати, вставайте. Борітеся і поборете. Вам Бог помагає. Скільки ж можна бути рабами
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10.04.2021 18:59 Ответить
Уже 16 августа, когда 200 тысяч в Минске вывалило, стало ясно, что ничего не будет. Никто не хочет драться за власть. Бегали от ментов как зайцы. Последние 3 месяца вообще никаких протестов. Вернулись в привычное стойло.

https://ex-press.by/rubrics/obshhestvo/2021/04/03/mnenie-revolyuciya-polnostyu-proigrala-ne-dobivshis-nikakix-dazhe-chastichnyx-ustupok-so-storony-vlasti-tochkoj-bifurkacii-stal-marsh-16-avgusta

В среде кухонно-диванных политологов стал модным тезис, что революция - дело небыстрое, мы не проиграли, а всего лишь перегруппировываемся, протесты не слились, а ушли вглубь. Вот придет весна… ну, то есть уже лето - народ проснется, выйдет на улицы, Запад надавит на Луку, Путин ему откажет… Вот тогда и поглядим, чья возьмет.
Все это глупые попытки отрицания реальности. Всякая политическая революция - процесс бурный, взрывообразный. Синоним этого понятия - государственный переворот.
... Решающие события революций обычно умещаются в интервале от суток до нескольких недель. Довольно медленно разворачивался революционный сценарий в Украине - 93 дня прошло от первых протестов, вызванных отказом президента Януковича подписывать соглашение о евроинтеграции, до его бегства из страны.
Слом коммунистического режима в Польше в 1988 году растянулся на 132 дня, если считать от первой забастовочной волны до согласия властей на переговоры. Но большинство политологов датируют старт кризиса 15 августа, когда начались рабочие волнения по всей стране, приведшие к капитуляции правительства через 16 дней.
Революционные события в Египте в 2011 году уместились в 17 дней. Революция в Тунисе, давшая старт арабской весне, уложилась в 27 суток.
... Для нас очевидно, что революция полностью проиграла, не добившись никаких, даже частичных уступок со стороны власти. Нам видится, что точкой бифуркации стал марш в Минске 16 августа, в ходе которого протестное движение достигло пика. Дело не в количестве протестующих на улицах, а в том, что этот день показал неспособность общества повышать ставки в борьбе с диктатурой. Качественного перехода к действенным методам протеста не произошло. Не выкристаллизовался и революционный субъект. Через неделю стало очевидно, что импульс забастовочного движения заглох, а протестный марш 30 августа ознаменовал собой начало затухания «невероятной» революции. Вовлеченность населения в движуху начала снижаться, репрессии нарастать.
Таким образом острую фазу кризиса мы можем уместить в 21 день, что укладывается в логику социальной динамики. Наступила реакция, то есть движение за сохранение и укрепление существующих порядков, подавление революционных сил.
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10.04.2021 20:33 Ответить
... Слом коммунистического режима в Польше в 1988 году растянулся на 132 дня...
----------------------------
17 сентября 1980 года в Гданьске был образован первый в странах социалистического блока независимый профсоюз, получивший название «Солидарность». Тогда его победа казалась близка: на волне массового забастовочного движения, в котором участвовали миллионы, Польшу охватила настоящая эйфория.
Однако реальность оказалась сурова.
Через военное положение, репрессии инакомыслящих, избиения и убийства, жесточайший экономический кризис и новые забастовки страна пришла к общественному компромиссу лишь через девять лет.
Правда, в итоге демонтаж прогнившей социалистической системы, искусственно продлевавшей себе жизнь, был стремительным.
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11.04.2021 12:10 Ответить
Ну, у нас давно уже капитализм. Хотя есть люди(пережитки), которые считают, что им все должны, государство, общество.
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11.04.2021 13:02 Ответить
И много вас таких пережитков присосалось к обществу и государству? )))))
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11.04.2021 23:53 Ответить
вначале 80-х забастовок и не было. дело ограничилось хождениями по впоследствие минскому сценарию. в 1988 страна реально забастовала. в Беларуси тоже пытались организовать забастовки, но попытки с треском провалились.

> События 1988 года наглядно доказали, что ни жёсткое силовое подавление (http://wikiredia.ru/wiki/1982 1982 -http://wikiredia.ru/wiki/1984 1984 ), ни ограниченные уступки обществу (http://wikiredia.ru/wiki/1985 1985 -http://wikiredia.ru/wiki/1986 1986 ), ни бессистемное маневрирование (http://wikiredia.ru/wiki/1987 1987 ) никак не стабилизировали режим ПОРП. Власть отторгалась обществом, и это отторжение оставалось непреодолимым.
Однако правящая группа удерживала позиции до тех пор, пока протестные выступления ограничивались уличными манифестациями, агитацией, пассивным бойкотом. Реальную угрозу представляли только забастовки - причём массового характера, которые невозможно прекратить подавлением на отдельных предприятиях. Полномасштабно выдвинуть против забастовщиков силовые структуры государства власти уже не решались.
Неминуемая при силовом варианте гражданская война была бы быстро проиграна.
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11.04.2021 16:03 Ответить
... вначале 80-х забастовок и не было. дело ограничилось хождениями по впоследствие минскому сценарию...
----------------------------

И опять враньё.
В июле 1980-го начались стачки на предприятиях Люблинского воеводства, а в августе протестное движение перекинулось на Балтийское побережье, прежде всего в Гданьск, где и приняло массовый характер.
Центром забастовки стала гданьская судоверфь имени Ленина, а ее лидером - уволенный с предприятия электрик Лех Валенса. Бастующие длбились смены Эдварда Герека на Станислава Каню и оформления многочисленных стачечных комитетов страны в единую организацию «Солидарность». 17 сентября было объявлено о его создании, а 10 ноября новое руководство ПНР было вынуждено легализовать его деятельность.
В «Солидарность» вступила четверть всего населения страны и около 80% всех занятых в промышленности. Была ослаблена цензура, широкие массы впервые активно включились в общественное обсуждение возможных реформ: политических и экономических. Однако это была вовсе не оттепель, а замах дубинки, за которым последовал удар.
В 22:30 12 декабря 1981 года по всей Польше отключили телефонную связь. В полночь улицы и площади польских городов заняла военная техника. В общей сложности было задействовано до 80 тыс. военнослужащих и 30 тыс. сотрудников МВД, 1750 танков и больше 10 тыс. единиц другой военной техники.
И лишь через девять лет прогнившая система была демонтирована.
Хватит врать и голосить, что в Беларуси уже всё проиграно.
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11.04.2021 23:49 Ответить
а где забастовки массовые? их не было. как в Минске, по улицам ходили,а призыв бастовать дружно проигнорировали.
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12.04.2021 21:12 Ответить
хера 13лет я бвдул думал18
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10.04.2021 19:12 Ответить
педофилы кстати также отмазываются) "думал 18"
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10.04.2021 23:32 Ответить
добровольное всяческое икрилово не педо фильчество)))
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11.04.2021 12:58 Ответить
Пора уже давно шлепнуть бацьку, незачем ему больше небо коптить.
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10.04.2021 19:18 Ответить
А кому потом это вытирать? Её бы и в Киеве полицию забрали! Сенсация на пустом месте.
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10.04.2021 20:17 Ответить
от жеж гебня совковая.
девочка пожелала жизни, а мент ей запрещает
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10.04.2021 20:51 Ответить
а уже просто нет новостей о протестующих. всё что осталось от сдувшегося протеста - девочка с надписью на асфальте "Жыве".
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10.04.2021 21:00 Ответить
запуганные, у вас только девочки еще не ссат
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10.04.2021 21:12 Ответить
дело наверно не в страхе, а в отсутствие злости. политика не сильно бесит. когда на душе спокойно - зачем идти на риск сменить цивильную жизнь на тюремную камеру. знаю ещё в советское время про терпение белорусов анекдоты травили!
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10.04.2021 21:18 Ответить
так и скажи, что ты ленивый дворник и сексот
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10.04.2021 21:31 Ответить
будни лукашизма, они такие. моя хата с краю, ничего не знаю.

7 апреля в Прилукской Слободе задержали семью Михайловых. Поводом стала прогулка с бело-красно-белыми зонтиками накануне на проспекте Победителей. 30-летнюю Юлию Михайлову, которую опознали по фото, арестовали за эту акцию на 25 суток. Ее мать и брата судили за неповиновение и арестовали на 5 и 6 суток. В тот день также задержали сестру Юли Лилию, но отпустили, так как у той несовершеннолетние дети.
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10.04.2021 21:52 Ответить
"Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа" Герцен.
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10.04.2021 23:42 Ответить
С такой же предьявой? ))
Не смеши...
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10.04.2021 23:38 Ответить
дело в том Шо тут То Же самое )
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11.04.2021 02:47 Ответить
мУСОР ОН И В аФРИКЕ МУСОР
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11.04.2021 11:28 Ответить
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