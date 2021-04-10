13-летнюю школьницу в Минске забрали в милицию за надпись "Жыве" на асфальте. ФОТОрепортаж

29 марта 13-летнего подростка из Минска Евгению Ворочкову забрали в отделение милиции за надпись на асфальте "Жыве".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило издание TUT.BY.

Как рассказала ее мама Ирина Ворочкова, вечером 29 марта подросток гуляла с друзьями и решила сделать надпись балончиком с краской. Рядом в тот момент стоял бус с милиционерами – они заметили их и забрали всех детей в отделение.



О задержании Евгении ее матери никто не сообщил, узнала она об этом лишь поздно вечером, когда смогла дозвониться к дочери.



Женщина оставила в милиции две жалобы – на то, что ребенка допрашивали без присутствия родителей и что матери не дали ознакомиться с протоколом задержания.

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Когда на следующий день мать ребенка опять пришла в милицию, ей выдали копию протокола об административном правонарушении. В документе было сказано, что Ирина "не выполнила обязанности по воспитанию своей несовершеннолетней дочери, которая 29 марта около 20.30 вблизи дома № 51 по улице Пулихова нанесла на асфальте надпись "Жыве" краской фиолетового цвета из баллончика, чем нарушила порядок проведения массового мероприятия".



Также в протоколе сообщалось, что надписью "Жыве" подросток "приняла активное участие в пикетировании, которое не было согласовано с Мингорисполкомом". Сделала она это, указано в протоколе, "с целью публичного выражения своего протеста по факту проведения честных выборов".



Как результат в милиции заявили, что Евгения нарушила ч. 1 ст. 24.23 Кодекса об административных правонарушениях Беларуси (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Но поскольку школьнице было всего 13 лет, протокол составили на маму – ч. 1 ст. 10.3 КоАП Беларуси (невыполнение обязанностей по воспитанию детей). Наказание по этой статье – штраф до 290 белорусских руб. (3 тыс. грн).





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