it's just Ukrainian English: Пользователи указывают Мендель на ошибку в использовании хештэга #NoCivilWar в контексте Украины. СКРИНШОТЫ

В комментарии под сообщением в соцсети пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель написала: "#NoCivilWar in Ukraine". Пользователи разделились в своих мнениях относительно правильности использования данного хэштега.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Комментарий Мендель был опубликован под постом пресс-секретаря Посольства Великобритании в Украине Алексея Курки. Его пост касался статьи британского издания The Spectator, в которой войну в Украине называют "гражданской".

Под постом Мендель написала: "#NoCivilWar in Ukraine". Бывший журналист и экс-нардеп Сергей Высоцкий считает, что пресс-секретарь президента допустила смысловую ошибку.

Замечание Высоцкого было поддержано и другими пользователями. Но в то же время, есть и комментарии, в которых говорится, что пресс-секретарь президента не ошиблась, а что ее хэштег можно трактовать как сокращенный от "There is no civil war in Ukraine" - то есть в Украине нет гражданской войны. Кроме этого, как отмечают пользователи, хэштег #NoCivilWar активно использовали в США. Однако добавляли его в контексте того, чтобы не допустить гражданской войны в США.





