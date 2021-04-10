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it's just Ukrainian English: Пользователи указывают Мендель на ошибку в использовании хештэга #NoCivilWar в контексте Украины. СКРИНШОТЫ

it's just Ukrainian English: Пользователи указывают Мендель на ошибку в использовании хештэга #NoCivilWar в контексте Украины. СКРИНШОТЫ

В комментарии под сообщением в соцсети пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель написала: "#NoCivilWar in Ukraine". Пользователи разделились в своих мнениях относительно правильности использования данного хэштега.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Комментарий Мендель был опубликован под постом пресс-секретаря Посольства Великобритании в Украине Алексея Курки. Его пост касался статьи британского издания The Spectator, в которой войну в Украине называют "гражданской". 

Под постом Мендель написала: "#NoCivilWar in Ukraine". Бывший журналист и экс-нардеп Сергей Высоцкий считает, что пресс-секретарь президента допустила смысловую ошибку.

its just Ukrainian English: Пользователи указывают Мендель на ошибку в использовании хештэга #NoCivilWar в контексте Украины 01

Замечание Высоцкого было поддержано и другими пользователями. Но в то же время, есть и комментарии, в которых говорится, что пресс-секретарь президента не ошиблась, а что ее хэштег можно трактовать как сокращенный от "There is no civil war in Ukraine" - то есть в Украине нет гражданской войны. Кроме этого, как отмечают пользователи, хэштег #NoCivilWar активно использовали в США. Однако добавляли его в контексте того, чтобы не допустить гражданской войны в США.

its just Ukrainian English: Пользователи указывают Мендель на ошибку в использовании хештэга #NoCivilWar в контексте Украины 02
its just Ukrainian English: Пользователи указывают Мендель на ошибку в использовании хештэга #NoCivilWar в контексте Украины 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия - не монополист языка, нам давно пора громко заявить, что в Украине есть украинский русский, - Мендель. ВИДЕО

Автор: 

социальные сети (643) Мендель Юлия (232)


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Топ комментарии
+52
Сама Мендель на должности секретаря президента - это ошибка. Такая же ошибка как и клоун с булавой
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10.04.2021 16:18
+45
#МендельЛошица
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10.04.2021 16:17
+40
ничего нового или неожиданного
журналистка "рашатудей" это навсегда
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10.04.2021 16:18
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Мендельвошка и зенелох застряли на уровне развития где-то 14-15 лет.
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11.04.2021 11:44 Ответить
на фото брови широкие -тугие, не подбривай перемычку, будет как у Лени Брежнева - сплошной дугой... а 2 родинки на щеке , если не вывести , к 42 рочкам будут як 2 гуски.
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11.04.2021 12:26 Ответить
как бы мы не относились к супруге , из-за недвижухи в крысме, но по-моему, секретутка и голобородько умишкой и по заточке друг для друга созданы на все 100500, остальные нервно курят в сторонке.
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11.04.2021 12:37 Ответить
#its.just.bichka.pri.vladi
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11.04.2021 14:27 Ответить
В очередной раз убеждаюсь, что Мендель лучше молчать
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12.04.2021 08:56 Ответить
та ця шмендель просто "дура необразованая",де вони її знайшли?🤦‍♂️😆.
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12.04.2021 09:25 Ответить
Мендельвошь вонючая.
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12.04.2021 12:27 Ответить
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