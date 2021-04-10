it's just Ukrainian English: Пользователи указывают Мендель на ошибку в использовании хештэга #NoCivilWar в контексте Украины. СКРИНШОТЫ
В комментарии под сообщением в соцсети пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель написала: "#NoCivilWar in Ukraine". Пользователи разделились в своих мнениях относительно правильности использования данного хэштега.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Комментарий Мендель был опубликован под постом пресс-секретаря Посольства Великобритании в Украине Алексея Курки. Его пост касался статьи британского издания The Spectator, в которой войну в Украине называют "гражданской".
Под постом Мендель написала: "#NoCivilWar in Ukraine". Бывший журналист и экс-нардеп Сергей Высоцкий считает, что пресс-секретарь президента допустила смысловую ошибку.
Замечание Высоцкого было поддержано и другими пользователями. Но в то же время, есть и комментарии, в которых говорится, что пресс-секретарь президента не ошиблась, а что ее хэштег можно трактовать как сокращенный от "There is no civil war in Ukraine" - то есть в Украине нет гражданской войны. Кроме этого, как отмечают пользователи, хэштег #NoCivilWar активно использовали в США. Однако добавляли его в контексте того, чтобы не допустить гражданской войны в США.
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