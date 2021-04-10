Возле метро на Майдане задержали пьяных мужчин с боевыми гранатами Ф1 и РГД-5, - Нацгвардия. ФОТО
Возле станции метро "Майдан Независимости" в Киеве правоохранители задержали двух мужчин с боевыми гранатами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Группы информации и коммуникации воинской части 3030 Нацгвардии Украины.
"Гвардейцы с сотрудником Нацполиции, что несли службу у входа станции "Майдан Независимости" киевского метрополитена заметили подозрительных мужчин, имевших признаки алкогольного опьянения, и остановили их для поверхностной проверки№, - сообщает Нацгвардия.
Во время проверки личных вещей в сумке одного из них были замечены два предмета, похожие на гранаты.
На место происшествия гвардейцы вызвали следственно-оперативную группу Нацполиции Украины и взрывотехников. Сейчас полицейские проверяют информацию и устанавливают происхождение боеприпасов.
Взрывотехниками были идентифицированы боевые гранаты Ф1 и РГД-5.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.
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вроде бил обичним нариком
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