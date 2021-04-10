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Возле метро на Майдане задержали пьяных мужчин с боевыми гранатами Ф1 и РГД-5, - Нацгвардия. ФОТО

Возле станции метро "Майдан Независимости" в Киеве правоохранители задержали двух мужчин с боевыми гранатами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Группы информации и коммуникации воинской части 3030 Нацгвардии Украины.

"Гвардейцы с сотрудником Нацполиции, что несли службу у входа станции "Майдан Независимости" киевского метрополитена заметили подозрительных мужчин, имевших признаки алкогольного опьянения, и остановили их для поверхностной проверки№, - сообщает Нацгвардия.

Во время проверки личных вещей в сумке одного из них были замечены два предмета, похожие на гранаты.

На место происшествия гвардейцы вызвали следственно-оперативную группу Нацполиции Украины и взрывотехников. Сейчас полицейские проверяют информацию и устанавливают происхождение боеприпасов.

Взрывотехниками были идентифицированы боевые гранаты Ф1 и РГД-5.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пьяный киевлянин угрожал взорвать ЖЭК учебной гранатой. ФОТО

Возле метро на Майдане задержали пьяных мужчин с боевыми гранатами Ф1 и РГД-5, - Нацгвардия 01

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 47-летний житель Львовщины погиб от взрыва гранаты, - полиция. ФОТО

Автор: 

граната (1007) Киев (25659) Национальная гвардия (2153)


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Топ комментарии
+3
Зараз *модно * не ножики ... а гранати .
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10.04.2021 17:23
+3
сейчас макетов таких продается немеряно,
https://hunter.rozetka.com.ua/ua/158590629/p158590629/ хотя бы на розетке
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10.04.2021 18:07
+2
Опять мусора преследует патриотов! Все на Майдан!
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10.04.2021 17:12
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Сразу в суд и на зону, забухают и беды не миновать.
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10.04.2021 17:06 Ответить
Понять и простить!
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10.04.2021 17:10 Ответить
сейчас макетов таких продается немеряно,
https://hunter.rozetka.com.ua/ua/158590629/p158590629/ хотя бы на розетке
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10.04.2021 18:07 Ответить
мона нести в пакете с бутылками бухла в перчатках и при виде .... правотамкаких сказать - - на**ка, бросить пакет в идеале в мусорник, а потом - авыдокаж*де, ытонемы
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10.04.2021 17:11 Ответить
Опять мусора преследует патриотов! Все на Майдан!
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10.04.2021 17:12 Ответить
с каких ти патриотом стал
вроде бил обичним нариком
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10.04.2021 17:19 Ответить
Не поясничай
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10.04.2021 17:19 Ответить
эхо войны...
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10.04.2021 17:18 Ответить
Зараз *модно * не ножики ... а гранати .
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10.04.2021 17:23 Ответить
И чего их туда тянет?
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10.04.2021 17:27 Ответить
Щось це мені нагадує -- терориста в автобусі -- в таких екшн від авакова ніколи немає ні прізвищ ні кінцевого результату
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10.04.2021 17:40 Ответить
особенно учитывая это - поверхностный осмотр и проверка вещей в сумке довольно таки разные действия . последнее это уже только с понятыми
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10.04.2021 17:56 Ответить
пихуй - сначала до трусов разденем тебя потом докажи шо мы не по закону действовали щенок
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10.04.2021 20:49 Ответить
На Майдане... -- там щас базар-вокзал...
В наше время было -- На Рулетке! -- и это было модно, дорого и красиво.
...но всё проходит вместе с нами... *)
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10.04.2021 17:41 Ответить
И слава Богу!
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10.04.2021 18:04 Ответить
Предкам Слава! *)
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10.04.2021 18:10 Ответить
хоть в масках?
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10.04.2021 17:52 Ответить
Ха! Так они никому не урожали.
https://www.youtube.com/watch?v=3Wo7h8trvKQ Наш страж
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10.04.2021 17:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3Wo7h8trvKQ
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10.04.2021 17:56 Ответить
ну... короткоствол же не хотят легализовать, вынужденные меры )
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10.04.2021 18:43 Ответить
 
 