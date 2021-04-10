С воином 1-й ОТБр Максимом Стеблянко, погибшим в зоне ООС 6 апреля, простились на Сумщине. ФОТОрепортаж

Сегодня, 10 апреля, в городе Лебедин Сумской области прошла церемония прощания с водителем механизированного батальона 1-й отдельной танковой бригады Максимом Стеблянко, погибшим 6 апреля на Донбассе.

Об этом говорится в материале издания Суспільне, сообщает Цензор.НЕТ.

"Возле дома, где с родителями, тремя братьями и сестрой жил Максим, собрались родственники, знакомые семьи, жители Лебедина, пришедшие проститься с мужчиной. Максим был старшим ребенком в семье. Вражеская мина оборвала его жизнь в 23 года", - отмечается в публикации.

По данным издания, в 2016-м юноша окончил училище лесного хозяйства, отслужил срочную службу и решил продолжить службу по контракту. С 2020 года Максим Стеблянко воевал в составе 1-й отдельной танковой бригады. Был водителем механизированного взвода. Подвозил боевым товарищам боеприпасы, продукты, различные необходимые вещи.

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Отпели Максима в местной Воскресенской церкви неподалеку от дома. Похоронили на Лебединском кладбище.







Напомним, Максим Сергеевич Стеблянко родился в 1998 году. Служил солдатом, водителем механизированного батальона 1-й отдельной танковой бригады. Погиб 6 апреля около 09:30 в районе села Степное Марьинского района Донецкой области в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве.