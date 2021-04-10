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С воином 1-й ОТБр Максимом Стеблянко, погибшим в зоне ООС 6 апреля, простились на Сумщине. ФОТОрепортаж

Сегодня, 10 апреля, в городе Лебедин Сумской области прошла церемония прощания с водителем механизированного батальона 1-й отдельной танковой бригады Максимом Стеблянко, погибшим 6 апреля на Донбассе.

Об этом говорится в материале издания Суспільне, сообщает Цензор.НЕТ.

"Возле дома, где с родителями, тремя братьями и сестрой жил Максим, собрались родственники, знакомые семьи, жители Лебедина, пришедшие проститься с мужчиной. Максим был старшим ребенком в семье. Вражеская мина оборвала его жизнь в 23 года", - отмечается в публикации.

По данным издания, в 2016-м юноша окончил училище лесного хозяйства, отслужил срочную службу и решил продолжить службу по контракту. С 2020 года Максим Стеблянко воевал в составе 1-й отдельной танковой бригады. Был водителем механизированного взвода. Подвозил боевым товарищам боеприпасы, продукты, различные необходимые вещи.

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Отпели Максима в местной Воскресенской церкви неподалеку от дома. Похоронили на Лебединском кладбище.

С воином 1-й ОТБр Максимом Стеблянко, погибшим в зоне ООС 6 апреля, простились на Сумщине 01
С воином 1-й ОТБр Максимом Стеблянко, погибшим в зоне ООС 6 апреля, простились на Сумщине 02
С воином 1-й ОТБр Максимом Стеблянко, погибшим в зоне ООС 6 апреля, простились на Сумщине 03

Напомним, Максим Сергеевич Стеблянко родился в 1998 году. Служил солдатом, водителем механизированного батальона 1-й отдельной танковой бригады. Погиб 6 апреля около 09:30 в районе села Степное Марьинского района Донецкой области в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве.

Автор: 

похороны (1534) Сумская область (3262) Донбасс (26956) Ян Осока (1501) 1 отдельная танковая бригада (14) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+18
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
С воином 1-й ОТБр Максимом Стеблянко, погибшим в зоне ООС 6 апреля, простились на Сумщине - Цензор.НЕТ 3408
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10.04.2021 18:53
+14
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі! Спичивай з миром, синку....

З воїном 1-ї ОТБр Максимом Стеблянком, загиблим у зоні ООС 6 квітня, попрощалися на Сумщині - Цензор.НЕТ 2313
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10.04.2021 19:16
+13
Велика подяка тобі,воїне.
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10.04.2021 19:28
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Нелох-Эрдогану,про перемирие,рассказывает...
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10.04.2021 18:52 Ответить
Відпівали масковські попи,ті які й попучленців благословляли? Герою вічна пам'ять!!!
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10.04.2021 18:52 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
С воином 1-й ОТБр Максимом Стеблянко, погибшим в зоне ООС 6 апреля, простились на Сумщине - Цензор.НЕТ 3408
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10.04.2021 18:53 Ответить
Это Горе! -- сочувствую...
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10.04.2021 18:55 Ответить
Вечная и светлая память.......Пусть покоится с миром.......
Родным и близким соболезнования.
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10.04.2021 19:04 Ответить
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі! Спичивай з миром, синку....

З воїном 1-ї ОТБр Максимом Стеблянком, загиблим у зоні ООС 6 квітня, попрощалися на Сумщині - Цензор.НЕТ 2313
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10.04.2021 19:16 Ответить
Велика подяка тобі,воїне.
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10.04.2021 19:28 Ответить
когда русских будут убивать на Сахалине и в Крыму, они будут рассказывать о том, что они русскоязычное население. А японцы и кырымлы будут говорить, что им не верят, потому что в Крыму и на Донбассе оккупанты говорили тоже самое
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10.04.2021 20:36 Ответить
Горе рідним.
Не залишив діток по собі ...

Спочивай спокійно, воїне.
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10.04.2021 20:39 Ответить
Вічна пам'ять та вічна Слава Максимові!
Співчуття його рідним та побратимам..... Не пробачимо вбивць, помстимося!
З воїном 1-ї ОТБр Максимом Стеблянком, загиблим у зоні ООС 6 квітня, попрощалися на Сумщині - Цензор.НЕТ 9840
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10.04.2021 21:13 Ответить
Герої не вмирають!
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10.04.2021 21:43 Ответить
 
 