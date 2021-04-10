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Новые украиноязычные аудиогиды заработали в Галатской башне в Стамбуле и музее анатолийских цивилизаций в Анкаре, - ОП. ФОТОрепортаж

Во время рабочего визита президента Украины в Турецкую Республику первая леди Елена Зеленская запустила два новых украиноязычных аудиогида в Турции - в Галатской башне в Стамбуле и в Музее анатолийских цивилизаций в Анкаре.

Церемония запуска состоялась при участии первой леди Турции Эмине Эрдоган, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Это уже четвертый и пятый украиноязычные аудиогиды на территории Турции из тринадцати запущенных в рамках инициативы. Мы продолжаем распространять украинский язык в мире", - отметила Елена Зеленская.

По словам супруги президента Украины, в текущем году в Турции планируют открыть украиноязычные аудиогиды в музее Святого Николая (г. Демре), в Археологическом музее (г. Анталья) и в Музее Мевляны (г. Конья).

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Внедрение украинских аудиогидов является частью направления культурной дипломатии.

"Я знаю, что госпожа Елена питает особый интерес к культуре, истории и искусству. Я с восторгом наблюдаю за ее работой. Я верю, что как у стран, которые являются соседями через одно море, у нас много работы в сфере культуры. Ведь сфера культуры является единым инструментом для развития дружеских связей, ключом, который действительно помогает понять того, кто напротив", - сказала Эмине Эрдоган.

Кроме того, она отметила, что между Украиной и Турцией существует прочная связь, которая имеет тысячелетнюю историю.

"Общие слова в наших языках и сходство в декоративно-прикладном искусстве является доказательством того, что с давних времен у нас был культурный обмен. Я считаю очень важным то, что эта общность становится известной для всех", - добавила первая леди Турции.

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Запуск аудиогидов стал возможным благодаря плодотворному сотрудничеству Посольства Украины в Турции и Генерального консульства в Стамбуле с Министерством иностранных дел и Министерством культуры и туризма Турции.

Кроме того, в 2021 году планируется запуск аудиогидов в Лондонском Тауэре, Версальском дворце, Национальном природоведческом музее в Берлине, Мемориальном комплексе истории Холокоста - Яд Вашем, Государственном музее искусств имени Игоря Савицкого в Узбекистане.

Новые украиноязычные аудиогиды заработали в Галатской башне в Стамбуле и музее анатолийских цивилизаций в Анкаре, - ОП 01
Новые украиноязычные аудиогиды заработали в Галатской башне в Стамбуле и музее анатолийских цивилизаций в Анкаре, - ОП 02
Новые украиноязычные аудиогиды заработали в Галатской башне в Стамбуле и музее анатолийских цивилизаций в Анкаре, - ОП 03

Справка. Средневековая Галатская башня - один из самых ярких историко-архитектурных памятников города и символ Стамбула. Расположена в европейской части города на высоком холме района Галата. Галатская башня включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Музей анатолийских цивилизаций - главный историко-археологический музей Турции. В нем собрано около 195 тыс. артефактов анатолийской истории. Благодаря своим уникальным коллекциям музей находится в топе рейтинга лучших музеев мира.

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Автор: 

туризм (1543) Турция (3480) украинский язык (1192) Елена Зеленская (223)


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Топ комментарии
+8
Ну наконец-то, а то предыдущая первая леди фигней занималась, инклюзивное образование, школы, а народ мучался без аудиогидов, и наконец то прорыв.
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10.04.2021 22:46
+4
Не лише аудіогіди ,ще дивовижні листівки !! Цеж не якась там медицина !!!))))
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10.04.2021 22:55
+2
Але ж які тупі коментарі. Проєкт чудовий і потрібний! Це одна з ознак національної суб'єктності, і ніхто нічого ні у кого не віджимав, Зеленська й УІ ліють спільно.
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11.04.2021 01:59
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Ну наконец-то, а то предыдущая первая леди фигней занималась, инклюзивное образование, школы, а народ мучался без аудиогидов, и наконец то прорыв.
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10.04.2021 22:46 Ответить
Не лише аудіогіди ,ще дивовижні листівки !! Цеж не якась там медицина !!!))))
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10.04.2021 22:55 Ответить
типа, без "ослаблять" они бы не заработали)))
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10.04.2021 22:49 Ответить
«Запоро́жец за Дуна́ем» (укр. Запорожець за Дунаєм) - опера украинского композитора Семёна Гулака-Артемовского.

)))
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10.04.2021 22:49 Ответить
Тепер я турок, не козак здається добре одягнувся! І як воно зробилось так, що в турка я перевернувся? З Івана я зробивсь Урхан, нехай Одарка вибачає!

))
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10.04.2021 22:53 Ответить
В Турціі все інакше-"Таке мале ,а вже турченя" !!!)))
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10.04.2021 22:59 Ответить
Агга...бував там декілька разів...Навіть при совкі...))
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10.04.2021 23:22 Ответить
А где ответное слово нашей Елены, а понял, когда Эрдоган будет в Киеве.
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10.04.2021 22:59 Ответить
Цікаво,якою мовою спілкується ця "вельмиповажна" пані ???)))
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10.04.2021 23:02 Ответить
Рузьку розуміють...
))
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10.04.2021 23:27 Ответить
Переважно мат !!!)))
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10.04.2021 23:54 Ответить
Та ні..нормальний народ..
Табак для люльки не розуміють,
а тютюн аж бігом, був в мене такий випадок... та і діти там відпочивали-казали, краще чим в
Єгипті..))
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11.04.2021 00:06 Ответить
Мене не турецька пані цікавила ??? А з турками доводилось працювати ,нормальні люди ,цілком адекватні ,на відміну від москалів! А москаль ,це не нація ,це діагноз !!!))))
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11.04.2021 00:11 Ответить
Типове криворагульське бидляцтво з безмежною нахабністю.
Віджати проект Українського інституту....

"2018 року Український інститут започаткував довгострокову програму створення україномовних аудіогідів у провідних музеях світу Audible to U. Мета програми - популяризація української мову в світі, а також задоволення мовних потреб українців за кордоном. Впродовж 2019 року було створено та запроваджено україномовні аудіогіди в чотирьох музеях Європи - у Віденській галереї Бельведер в Австрії (див. Розділ «Рік культури Україна-Австрія»), а також у трьох музеях в Польщі."

https://ui.org.ua/report2019/projects/audio-guides?fbclid=IwAR1spsOAwD0sIic-aVvulob0eY1ZM-miSXlfNVNTQHDT-WFfhU6KQAX42Wg https://ui.org.ua/report2019/projects/audio-guides

"Анонсований Оленою Зеленською проект україномовних аудіогідів в світових музеях існує вже рік і є пілотним проектом Українського інституту в Національному музеї у Варшаві."

https://bykvu.com/ua/bukvy/anonsirovannyj-zelenskoj-proekt-ukrainojazychnyh-audiogidov-sushhestvuet-uzhe-god/?fbclid=IwAR0EZ2J8Kk7E-L2ZawuPRBNW-JCGpJd5MufDd5csjtBKW9RSIB1AzBXllIw https://bykvu.com/.../anonsirovannyj-zelenskoj-proekt.../

"Усе більше європейських столиць, де волонтери впроваджують проект Guide-UA

..Група проекту повністю відкрита до будь-якої співпраці та допомоги небайдужих людей. Таких уже немало: наприклад, в Україні до проекту приєднались Ольга Дубчак (перекладач), Михайло Медведєв (продакшн), Олена Луніна (листування з компаніями і організаціями). Громадський діяч, переселенка з Криму Людмила Чаплигіна налагодила контакти з власниками екскурсійних автобусів у Ризі, литовськими та латвійськими музеями. Ініціативу також підтримали Оля Ємкова з Франції, Оксана Фанта з Угорщини та Євгенія Степанова з Грузії."
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/turystychna-**************?fbclid=IwAR0V9SRhX5A6aNpymmHF-pxVHYWAx7RQf-SGM4x55BwYR3ifOQ21orBo5fI https://day.kyiv.ua/.../cuspil.../turystychna-**************
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11.04.2021 00:00 Ответить
Плагіат ,все в стилі зеленої плісняви !!!)))
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11.04.2021 00:03 Ответить
_Постоянно в глаза этих аудиогидов тычут! На носу большая война - а они про гидов. Ипанулись?
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11.04.2021 01:43 Ответить
Так має бути,огидно коли Українця сприймають за московита,через його рузьгєщелепність.
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11.04.2021 01:47 Ответить
Але ж які тупі коментарі. Проєкт чудовий і потрібний! Це одна з ознак національної суб'єктності, і ніхто нічого ні у кого не віджимав, Зеленська й УІ ліють спільно.
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11.04.2021 01:59 Ответить
хорошая новость.
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11.04.2021 04:14 Ответить
 
 