Новые украиноязычные аудиогиды заработали в Галатской башне в Стамбуле и музее анатолийских цивилизаций в Анкаре, - ОП. ФОТОрепортаж
Во время рабочего визита президента Украины в Турецкую Республику первая леди Елена Зеленская запустила два новых украиноязычных аудиогида в Турции - в Галатской башне в Стамбуле и в Музее анатолийских цивилизаций в Анкаре.
Церемония запуска состоялась при участии первой леди Турции Эмине Эрдоган, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Это уже четвертый и пятый украиноязычные аудиогиды на территории Турции из тринадцати запущенных в рамках инициативы. Мы продолжаем распространять украинский язык в мире", - отметила Елена Зеленская.
По словам супруги президента Украины, в текущем году в Турции планируют открыть украиноязычные аудиогиды в музее Святого Николая (г. Демре), в Археологическом музее (г. Анталья) и в Музее Мевляны (г. Конья).
Внедрение украинских аудиогидов является частью направления культурной дипломатии.
"Я знаю, что госпожа Елена питает особый интерес к культуре, истории и искусству. Я с восторгом наблюдаю за ее работой. Я верю, что как у стран, которые являются соседями через одно море, у нас много работы в сфере культуры. Ведь сфера культуры является единым инструментом для развития дружеских связей, ключом, который действительно помогает понять того, кто напротив", - сказала Эмине Эрдоган.
Кроме того, она отметила, что между Украиной и Турцией существует прочная связь, которая имеет тысячелетнюю историю.
"Общие слова в наших языках и сходство в декоративно-прикладном искусстве является доказательством того, что с давних времен у нас был культурный обмен. Я считаю очень важным то, что эта общность становится известной для всех", - добавила первая леди Турции.
Запуск аудиогидов стал возможным благодаря плодотворному сотрудничеству Посольства Украины в Турции и Генерального консульства в Стамбуле с Министерством иностранных дел и Министерством культуры и туризма Турции.
Кроме того, в 2021 году планируется запуск аудиогидов в Лондонском Тауэре, Версальском дворце, Национальном природоведческом музее в Берлине, Мемориальном комплексе истории Холокоста - Яд Вашем, Государственном музее искусств имени Игоря Савицкого в Узбекистане.
Справка. Средневековая Галатская башня - один из самых ярких историко-архитектурных памятников города и символ Стамбула. Расположена в европейской части города на высоком холме района Галата. Галатская башня включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Музей анатолийских цивилизаций - главный историко-археологический музей Турции. В нем собрано около 195 тыс. артефактов анатолийской истории. Благодаря своим уникальным коллекциям музей находится в топе рейтинга лучших музеев мира.
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Табак для люльки не розуміють,
а тютюн аж бігом, був в мене такий випадок... та і діти там відпочивали-казали, краще чим в
Єгипті..))
Віджати проект Українського інституту....
"2018 року Український інститут започаткував довгострокову програму створення україномовних аудіогідів у провідних музеях світу Audible to U. Мета програми - популяризація української мову в світі, а також задоволення мовних потреб українців за кордоном. Впродовж 2019 року було створено та запроваджено україномовні аудіогіди в чотирьох музеях Європи - у Віденській галереї Бельведер в Австрії (див. Розділ «Рік культури Україна-Австрія»), а також у трьох музеях в Польщі."
https://ui.org.ua/report2019/projects/audio-guides?fbclid=IwAR1spsOAwD0sIic-aVvulob0eY1ZM-miSXlfNVNTQHDT-WFfhU6KQAX42Wg https://ui.org.ua/report2019/projects/audio-guides
"Анонсований Оленою Зеленською проект україномовних аудіогідів в світових музеях існує вже рік і є пілотним проектом Українського інституту в Національному музеї у Варшаві."
https://bykvu.com/ua/bukvy/anonsirovannyj-zelenskoj-proekt-ukrainojazychnyh-audiogidov-sushhestvuet-uzhe-god/?fbclid=IwAR0EZ2J8Kk7E-L2ZawuPRBNW-JCGpJd5MufDd5csjtBKW9RSIB1AzBXllIw https://bykvu.com/.../anonsirovannyj-zelenskoj-proekt.../
"Усе більше європейських столиць, де волонтери впроваджують проект Guide-UA
..Група проекту повністю відкрита до будь-якої співпраці та допомоги небайдужих людей. Таких уже немало: наприклад, в Україні до проекту приєднались Ольга Дубчак (перекладач), Михайло Медведєв (продакшн), Олена Луніна (листування з компаніями і організаціями). Громадський діяч, переселенка з Криму Людмила Чаплигіна налагодила контакти з власниками екскурсійних автобусів у Ризі, литовськими та латвійськими музеями. Ініціативу також підтримали Оля Ємкова з Франції, Оксана Фанта з Угорщини та Євгенія Степанова з Грузії."
https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/turystychna-**************?fbclid=IwAR0V9SRhX5A6aNpymmHF-pxVHYWAx7RQf-SGM4x55BwYR3ifOQ21orBo5fI https://day.kyiv.ua/.../cuspil.../turystychna-**************