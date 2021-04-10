Новые украиноязычные аудиогиды заработали в Галатской башне в Стамбуле и музее анатолийских цивилизаций в Анкаре, - ОП. ФОТОрепортаж

Во время рабочего визита президента Украины в Турецкую Республику первая леди Елена Зеленская запустила два новых украиноязычных аудиогида в Турции - в Галатской башне в Стамбуле и в Музее анатолийских цивилизаций в Анкаре.

Церемония запуска состоялась при участии первой леди Турции Эмине Эрдоган, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Это уже четвертый и пятый украиноязычные аудиогиды на территории Турции из тринадцати запущенных в рамках инициативы. Мы продолжаем распространять украинский язык в мире", - отметила Елена Зеленская.

По словам супруги президента Украины, в текущем году в Турции планируют открыть украиноязычные аудиогиды в музее Святого Николая (г. Демре), в Археологическом музее (г. Анталья) и в Музее Мевляны (г. Конья).

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Внедрение украинских аудиогидов является частью направления культурной дипломатии.

"Я знаю, что госпожа Елена питает особый интерес к культуре, истории и искусству. Я с восторгом наблюдаю за ее работой. Я верю, что как у стран, которые являются соседями через одно море, у нас много работы в сфере культуры. Ведь сфера культуры является единым инструментом для развития дружеских связей, ключом, который действительно помогает понять того, кто напротив", - сказала Эмине Эрдоган.

Кроме того, она отметила, что между Украиной и Турцией существует прочная связь, которая имеет тысячелетнюю историю.

"Общие слова в наших языках и сходство в декоративно-прикладном искусстве является доказательством того, что с давних времен у нас был культурный обмен. Я считаю очень важным то, что эта общность становится известной для всех", - добавила первая леди Турции.

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Запуск аудиогидов стал возможным благодаря плодотворному сотрудничеству Посольства Украины в Турции и Генерального консульства в Стамбуле с Министерством иностранных дел и Министерством культуры и туризма Турции.

Кроме того, в 2021 году планируется запуск аудиогидов в Лондонском Тауэре, Версальском дворце, Национальном природоведческом музее в Берлине, Мемориальном комплексе истории Холокоста - Яд Вашем, Государственном музее искусств имени Игоря Савицкого в Узбекистане.







Справка. Средневековая Галатская башня - один из самых ярких историко-архитектурных памятников города и символ Стамбула. Расположена в европейской части города на высоком холме района Галата. Галатская башня включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Музей анатолийских цивилизаций - главный историко-археологический музей Турции. В нем собрано около 195 тыс. артефактов анатолийской истории. Благодаря своим уникальным коллекциям музей находится в топе рейтинга лучших музеев мира.

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