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В Киеве снесли исторический дом Уткина - на его месте хотят построить 26-этажный жилой комплекс. Прокуратура открыла уголовное дело. ФОТО

Прокуратура Киева начала уголовное производство по факту демонтажа исторического здания XIX века - дома Ивана Уткина по ул. Симона Петлюры в Шевченковском районе столицы, который спроектировал знаменитый украинский архитектор Александр Вербицкий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. 

"Шевченковской окружной прокуратурой города Киева осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по обращению общественной организации по факту самовольного проведения строительных работ, а именно демонтажа дома Уткина по ул. Симона Петлюры в Шевченковском районе города Киева", - сказано в сообщении.

В Киеве снесли исторический дом Уткина - на его месте хотят построить 26-этажный жилой комплекс. Прокуратура открыла уголовное дело 01

Сведения об этом факте 10 апреля 2021 внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 356 УК Украины (самоуправство).

В рамках уголовного производства в тот же день сотрудниками полиции под процессуальным руководством окружной прокуратуры проведен осмотр места происшествия, допрошены в качестве свидетелей очевидцы и истребованы разрешительные документы по выполнению строительных работ.

Досудебное расследование в уголовном производстве в настоящее время продолжается.

"Оценка законности действий застройщика будет предоставлена ​​после получения ответов от контролирующих инстанций", - отметили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Тем временем интернет-издание VGORODE отмечает, что дом не имел охранного статуса, но находился в отличном состоянии. Теперь на его месте построят жилой комплекс "Апарт-отель Times".

В Киеве снесли исторический дом Уткина - на его месте хотят построить 26-этажный жилой комплекс. Прокуратура открыла уголовное дело 02

По данным сайта ЛУН, в жилом комплексе "Апарт-отель Times" будет 26 этажей и 352 квартиры. Застройщиком является Компания ZIM Group.

Дом Ивана Уткина спроектировал знаменитый украинский архитектор Александр Вербицкий. Владельцем дома был купец второй гильдии Иван Яковлевич Уткин. В его владении усадьба числилась с 1899 до 1914 года. 

Киев (25660) прокуратура (5030) уголовное дело (2436) застройка (711)


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Топ комментарии
+31
Немає слів, самі виражовування.
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11.04.2021 14:00
+28
Якраз це і є прояви советського, кацапського дебілізма.
Революціонерів, другу світову будинок пережив, і тут прийшло бидло без роду, без племені.

В Киеве снесли дореволюционный дом Уткина - на его месте хотят построить 26-этажный жилой комплекс. Прокуратура открыла уголовное дело - Цензор.НЕТ 7614
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11.04.2021 14:09
+16
"Сведения об этом факте 10 апреля 2021 внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 356 УК Украины (самоуправство)."
Присудят штраф в размере ₴17000 - за точ, что без масок работали.
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11.04.2021 14:03
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А что можно сказать если в Киеве в сердце города в парке режут 500 летние дуби, которие садили основатель парка Петро Могила, Кличко даже слова не сказал
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11.04.2021 18:52 Ответить
Лишь бы не было антицкммитизьма.
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12.04.2021 00:32 Ответить
Сносим свою историю, своё прошлое...
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11.04.2021 20:00 Ответить
Уголовное дело, говорите?
Не смешите!
Как открыли так и закроют.
100500 %
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11.04.2021 23:08 Ответить
Сначала говорили,есть подозрения,будут сносить. Затем начали ломать. А что делают ТЫСЯЧИ людей ,которым платят зарплату за то что бы НАБЛЮДАТЬ за сохранностью исторических памятников? Когда "главные архитекторы"( главные уничтожители старых городов) будут отвечать? Когда за повреждение( не снос) виновные будут выплачивать МИЛЛИАРДНЫЕ штрафы?Старый Киев уже спрятан в УРОДЛИВЫХ ТРЦ,они нужны Киеву? Нет,их столько что уже плюнуть негде. Высотные застройки нужны в Киеве? Нет. Инфраструктура УЖЕ перегружена. Придурки жадные,ублюдки что ж вы из города непригодное для существования место делаете? И уничтожаете лицо города,память,его историю. Сюда на ТРЦ приедут смотреть? Эти взяточники( вместе с руководством) в мерии почему-то за уничтожение памятников НИКОГДА не отвечают. Почему? Это в их должностных обязанностях есть пункт - сохранение исторического наследства. За НЕ сохранение( читай попустительство действием или бездействием) НАДО ОТВЕЧАТЬ. В тюрьму,господа,нувориши. А они НЕ отвечают. Все в доле и ворующие и наблюдающие?
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12.04.2021 07:35 Ответить
Потому что половина- необразованное быдло, не понимающее ценности истории и архитектуры. А половина понаехало и им плевать на историю чужого им города.
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12.04.2021 09:17 Ответить
долб@й@би,бл@ть!🤦‍♂️😆😆😆.вони б і на місці Колізею супермаркет відкрили б,й@бане бидло🤢🤮...Кличко п!д@р,не міг втрутитись?чи,бл@ть не заробив ще с¥ка всіх грошей?😡🤬.колись був відомий як чемпіон світу,а зараз як "придурковатий мер"🤦‍♂️😆😆😆
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12.04.2021 09:21 Ответить
кто это вообще такой Уткин? Снесли какой то сарай ветхий
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12.04.2021 09:22 Ответить
Історичну спадщину руйнує Київрада своїми рішеннями. Забудовник будує, коли рада виділить землю, і не секундою раніше. Ще є проблема з ВР яка ніяк не зробить відповідальність забудовників за побудову будинку у не відповідності з призначенням землі кримінальним злочином. А в київраду кияни самі знають кого обирають. Київ великий, тому ті хто живуть на умовній Троєщині (дальня частина) де 30 поверхові сопки, Позняках і Теремках це взагалі не Кияни, це жителі гетто які в своєму гетто яке вони купили жити не хочуть, а їдуть в центр влаштовувати тут транспортні колапси. Є ж нормальні нові райони. Візьміть ту саму оболонську набережну, солом'янку або центр Києва де місцями (Печерськ панаса мирного наприклад, або ярославів вал) де таки збудували нові будинки але не сопки. Там де сопки, там кругом транспортний колапс та розруха, і потім ці "культурні" жителі які звикли ставити свої авто один одному на голову не хочуть жити в своїх сопках, а їдуть у нормальне місто щоб розповідати, що нема парковок, кататися по тротуарах по яким наші діти мали б ходити в школи, віддають і возять своїх дітей на авто в наші школи під нашими будинками бо біля їх сопок шкіл, садків та лікарень немає. Але вони не збираються "покращувати" свої убогі райони в які вони самі, я підкреслюю самі купили здуру, і не купили гараж/паркінг для авто, і тепер намагаються нормальним людям нав'язати свою рагульну думку що їх життя в 30 поверховому будинку це не їх поблема, а наша. В центрі Києва більше 700 занедбаних будинків історичних в яких ніхто не живе. Але ні щоб відновлювати їх та робити реконструкції. Забудовники чекають коли все це розвалиться щоб збудувати чергову сопку за прикладом ЖК Джек хаус в якому немає навіть двору, а обісрані порше панамеро та 911 запарковані прямо на тротуарах та дворах сусідніх будинків, бо власники цих ******** забули купити собі будинок з парковкою для своєї євробляхи. Для всих цих рагулів нагадую, що кидати авто просто на вулиці це небезпечно для авто, а у місці яке не відведене для паркування ще небезпечніше. Окрема історія це БЦ Парус та Гулівер. Я вважаю, що 500 метрова зона біля цих свєточів неба має бути облаштована за рахунок цих споруд, щоб вона виглядала так само як до того моменту як ці гіганти сміття та парковок з'явилися. Тобто саме ці БЦ мають опікуватися, щоб їх "клієнти" не каталися по тротуарах, і не кидали свій металолом де заманеться. А парковки які безумовно є мають бути дорогими і для вибраних любителів комфорту які здатні за це платити.
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12.04.2021 12:28 Ответить
А нащо маскальні, жидлвні при владі пам'ятки архітектури України?
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12.04.2021 17:30 Ответить
Це тільки один будинок , а що зробив свого часу Омельченко з вулицями Павлівська й Димитрівська -- не можу без болю проходити ... хоча моє дитинство проходило в Павловському садику , який біля моєї рідної школи - на Павлівський був мій дітячий садочок .

Послухайте , я нічого не маю проти бидла - бо це теж люди , теж мають своє право на щастя , на думку . Але керувати містами , керувати державами бидло не може ...
Бо тільки суцільне бидло може протягнути через закони право руйнувати цеглеві будинки 19-го століття .

Я був у Парижі кілька разів в різні десятиріччя . так ось там радіус центра міста , в якому жодна падло не має право щось змінювати в зовнєшньому вигляді будинків десь двадцять квадратних кілометра ...
Бульвар де-Клюши (на якому знаходиться Мулєн Руж) навіть зараз це ближче до околиці міста , ніж до центру -- так ось там переважна більшість будинків не мают й 5-ти поверхів . Сам Мулен Руж це 2 поверхи .
В Парижі особисто чи немало проблем з вихідцями з Алжиру й якщо їх була воля , то вони й Шанс Алізе знесли й набудували б там багатоповерхівки . Не кажучи про католицьки храми .

Але парижані ніколи не оберуть алжирця мером яким би він не був чудовим футболістом , або велосіпедистом ... Й сільського йолопа не оберуть . Мер це особиста посада й найкращий той мер , хто виріс в цьому , саме в цьому місті .
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13.04.2021 03:17 Ответить
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