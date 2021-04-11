В Киеве снесли исторический дом Уткина - на его месте хотят построить 26-этажный жилой комплекс. Прокуратура открыла уголовное дело. ФОТО

Прокуратура Киева начала уголовное производство по факту демонтажа исторического здания XIX века - дома Ивана Уткина по ул. Симона Петлюры в Шевченковском районе столицы, который спроектировал знаменитый украинский архитектор Александр Вербицкий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Шевченковской окружной прокуратурой города Киева осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по обращению общественной организации по факту самовольного проведения строительных работ, а именно демонтажа дома Уткина по ул. Симона Петлюры в Шевченковском районе города Киева", - сказано в сообщении.

Сведения об этом факте 10 апреля 2021 внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 356 УК Украины (самоуправство).

В рамках уголовного производства в тот же день сотрудниками полиции под процессуальным руководством окружной прокуратуры проведен осмотр места происшествия, допрошены в качестве свидетелей очевидцы и истребованы разрешительные документы по выполнению строительных работ.

Досудебное расследование в уголовном производстве в настоящее время продолжается.

"Оценка законности действий застройщика будет предоставлена ​​после получения ответов от контролирующих инстанций", - отметили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Тем временем интернет-издание VGORODE отмечает, что дом не имел охранного статуса, но находился в отличном состоянии. Теперь на его месте построят жилой комплекс "Апарт-отель Times".

По данным сайта ЛУН, в жилом комплексе "Апарт-отель Times" будет 26 этажей и 352 квартиры. Застройщиком является Компания ZIM Group.

Дом Ивана Уткина спроектировал знаменитый украинский архитектор Александр Вербицкий. Владельцем дома был купец второй гильдии Иван Яковлевич Уткин. В его владении усадьба числилась с 1899 до 1914 года.