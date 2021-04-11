В Киеве снесли исторический дом Уткина - на его месте хотят построить 26-этажный жилой комплекс. Прокуратура открыла уголовное дело. ФОТО
Прокуратура Киева начала уголовное производство по факту демонтажа исторического здания XIX века - дома Ивана Уткина по ул. Симона Петлюры в Шевченковском районе столицы, который спроектировал знаменитый украинский архитектор Александр Вербицкий.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
"Шевченковской окружной прокуратурой города Киева осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по обращению общественной организации по факту самовольного проведения строительных работ, а именно демонтажа дома Уткина по ул. Симона Петлюры в Шевченковском районе города Киева", - сказано в сообщении.
Сведения об этом факте 10 апреля 2021 внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 356 УК Украины (самоуправство).
В рамках уголовного производства в тот же день сотрудниками полиции под процессуальным руководством окружной прокуратуры проведен осмотр места происшествия, допрошены в качестве свидетелей очевидцы и истребованы разрешительные документы по выполнению строительных работ.
Досудебное расследование в уголовном производстве в настоящее время продолжается.
"Оценка законности действий застройщика будет предоставлена после получения ответов от контролирующих инстанций", - отметили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
Тем временем интернет-издание VGORODE отмечает, что дом не имел охранного статуса, но находился в отличном состоянии. Теперь на его месте построят жилой комплекс "Апарт-отель Times".
По данным сайта ЛУН, в жилом комплексе "Апарт-отель Times" будет 26 этажей и 352 квартиры. Застройщиком является Компания ZIM Group.
Дом Ивана Уткина спроектировал знаменитый украинский архитектор Александр Вербицкий. Владельцем дома был купец второй гильдии Иван Яковлевич Уткин. В его владении усадьба числилась с 1899 до 1914 года.
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Послухайте , я нічого не маю проти бидла - бо це теж люди , теж мають своє право на щастя , на думку . Але керувати містами , керувати державами бидло не може ...
Бо тільки суцільне бидло може протягнути через закони право руйнувати цеглеві будинки 19-го століття .
Я був у Парижі кілька разів в різні десятиріччя . так ось там радіус центра міста , в якому жодна падло не має право щось змінювати в зовнєшньому вигляді будинків десь двадцять квадратних кілометра ...
Бульвар де-Клюши (на якому знаходиться Мулєн Руж) навіть зараз це ближче до околиці міста , ніж до центру -- так ось там переважна більшість будинків не мают й 5-ти поверхів . Сам Мулен Руж це 2 поверхи .
В Парижі особисто чи немало проблем з вихідцями з Алжиру й якщо їх була воля , то вони й Шанс Алізе знесли й набудували б там багатоповерхівки . Не кажучи про католицьки храми .
Але парижані ніколи не оберуть алжирця мером яким би він не був чудовим футболістом , або велосіпедистом ... Й сільського йолопа не оберуть . Мер це особиста посада й найкращий той мер , хто виріс в цьому , саме в цьому місті .