"Забитая парковка, толпы людей, работают все кассы. Кто-то удивлён?" - несмотря на локдаун, "Эпицентр" продолжает работать. ФОТОрепортаж

Несмотря на локдаун, гипермаркеты "Эпицентр" в Киеве продолжают работать.

Об этом пишет на странице в Facebook владелец "Текстиль-Контакта" Александр Соколовский, передает Цензор.НЕТ.

Он опубликовал фотографии с гипермаркета и написал следующее:

"Да, это сегодня и это Эпицентр.

Точнее один из Эпицентров, на Григоренко. В остальных та же картина.

Кто-то удивлён, что перед ним забитая парковка, толпы людей, работают все кассы, а к ним очереди?

Для вида на уровне выше головы (!) висят заградительные ленточки с табличками, на которых можно прочитать, что продаются только цветы, бытовая химия и продукты. Но за ленточки все спокойно заходят, выбирают, все, что хотят и едут с тележками на кассу.

И всем пофиг, что запрет, что остальные законопослушно закрыты на карантин и похоже ещё надолго. И что это обычная промтоварная розница, даже не утруждающая себя имитацией под интернет-доставку на месте!

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И у меня вопрос. Какого хрена? Почему все наши гипермаркеты тканей (в которых раньше всегда на 2000 кв. метров было максимум 10-15 покупателей) закрыты? Почему все магазины одежды, обуви, домашнего текстиля закрыты? Почему мы должны сдыхать, сокращать и увольнять с таким трудом отобранных и обученных сотрудников? А кому-то можно, сколько бы об этом с прошлогодних локдаунов не шумели и не возмущались?

Потому, что у кого-то есть свои депутаты в ВР, а у кого-то нет?

И так во всем. Друзьям - всё, врагам - закон! Только почему мы все, такие законопослушные во врагах?

Бл&ть, нет слов... Как это лицемерие уже достало..."

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