"Забитая парковка, толпы людей, работают все кассы. Кто-то удивлён?" - несмотря на локдаун, "Эпицентр" продолжает работать. ФОТОрепортаж
Несмотря на локдаун, гипермаркеты "Эпицентр" в Киеве продолжают работать.
Об этом пишет на странице в Facebook владелец "Текстиль-Контакта" Александр Соколовский, передает Цензор.НЕТ.
Он опубликовал фотографии с гипермаркета и написал следующее:
"Да, это сегодня и это Эпицентр.
Точнее один из Эпицентров, на Григоренко. В остальных та же картина.
Кто-то удивлён, что перед ним забитая парковка, толпы людей, работают все кассы, а к ним очереди?
Для вида на уровне выше головы (!) висят заградительные ленточки с табличками, на которых можно прочитать, что продаются только цветы, бытовая химия и продукты. Но за ленточки все спокойно заходят, выбирают, все, что хотят и едут с тележками на кассу.
И всем пофиг, что запрет, что остальные законопослушно закрыты на карантин и похоже ещё надолго. И что это обычная промтоварная розница, даже не утруждающая себя имитацией под интернет-доставку на месте!
И у меня вопрос. Какого хрена? Почему все наши гипермаркеты тканей (в которых раньше всегда на 2000 кв. метров было максимум 10-15 покупателей) закрыты? Почему все магазины одежды, обуви, домашнего текстиля закрыты? Почему мы должны сдыхать, сокращать и увольнять с таким трудом отобранных и обученных сотрудников? А кому-то можно, сколько бы об этом с прошлогодних локдаунов не шумели и не возмущались?
Потому, что у кого-то есть свои депутаты в ВР, а у кого-то нет?
И так во всем. Друзьям - всё, врагам - закон! Только почему мы все, такие законопослушные во врагах?
Бл&ть, нет слов... Как это лицемерие уже достало..."
Пожалуйста, подождите...
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Подібні аргументи використовує Пєсков для виправдання нарощування рос. військ на кордоні.
Я от зрозуміти не можу: дописувачі корисні дурники, і підігрівають становище своїми недолугими і несвоєчасними постами чи відкриті вороги.
Не стане держави, то не буде кого критикувати, будете сидіти під московським віником.
Ви цього хочете?
ну реально нема й близько такого шоп 30 р. топтатись і шоп Польща тепер сміялась і шоп стільки зброї атомної здати за папірчик і - ше 100 тобі сказати мона резонів шо в світі такого більш нігде нема. А якщо скажеш там це - то подумають шо ви несповна розуму.
чо, брешу шолі?
Печально, но факт.
Я, як дурень, робив замовлення на сайті, чекав, два дні, поки сформують. Приїхав забирати, а маркет працює, як завжди, лише стрічки натягнуті...
Бесконечный рост цен,воровство на всех уровнях, взяточничество,преступления против личности,обнищание,массовый выезд граждан...с таким багажом мы надеемся на вступ в ЕС?
Это где Эпицентр в центре Днепра планируется ?
Там как бы с парковками и с логистикой не очень
Очень не очень
Спасибо
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А за кого он голосовал в апреле 2019 ?
просто интересно