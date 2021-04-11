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"Забитая парковка, толпы людей, работают все кассы. Кто-то удивлён?" - несмотря на локдаун, "Эпицентр" продолжает работать. ФОТОрепортаж

Несмотря на локдаун, гипермаркеты "Эпицентр" в Киеве продолжают работать.

Об этом пишет на странице в Facebook владелец "Текстиль-Контакта" Александр Соколовский, передает Цензор.НЕТ.

Он опубликовал фотографии с гипермаркета и написал следующее: 

"Да, это сегодня и это Эпицентр.

Точнее один из Эпицентров, на Григоренко. В остальных та же картина.

Кто-то удивлён, что перед ним забитая парковка, толпы людей, работают все кассы, а к ним очереди?

Для вида на уровне выше головы (!) висят заградительные ленточки с табличками, на которых можно прочитать, что продаются только цветы, бытовая химия и продукты. Но за ленточки все спокойно заходят, выбирают, все, что хотят и едут с тележками на кассу.

И всем пофиг, что запрет, что остальные законопослушно закрыты на карантин и похоже ещё надолго. И что это обычная промтоварная розница, даже не утруждающая себя имитацией под интернет-доставку на месте!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Локдаун в Украине не смог эффективно предотвратить распространение COVID-19, - отчет Amnesty International

И у меня вопрос. Какого хрена? Почему все наши гипермаркеты тканей (в которых раньше всегда на 2000 кв. метров было максимум 10-15 покупателей) закрыты? Почему все магазины одежды, обуви, домашнего текстиля закрыты? Почему мы должны сдыхать, сокращать и увольнять с таким трудом отобранных и обученных сотрудников? А кому-то можно, сколько бы об этом с прошлогодних локдаунов не шумели и не возмущались?

Потому, что у кого-то есть свои депутаты в ВР, а у кого-то нет?

И так во всем. Друзьям - всё, врагам - закон! Только почему мы все, такие законопослушные во врагах?

Бл&ть, нет слов... Как это лицемерие уже достало..."

Читайте на "Цензор.НЕТ": Несмотря на локдаун гипермаркет "Эпицентр" полностью открыт для покупателей. ФОТОрепортаж

Забитая парковка, толпы людей, работают все кассы. Кто-то удивлён? - несмотря на локдаун, Эпицентр продолжает работать 01

Забитая парковка, толпы людей, работают все кассы. Кто-то удивлён? - несмотря на локдаун, Эпицентр продолжает работать 02
Забитая парковка, толпы людей, работают все кассы. Кто-то удивлён? - несмотря на локдаун, Эпицентр продолжает работать 03
Забитая парковка, толпы людей, работают все кассы. Кто-то удивлён? - несмотря на локдаун, Эпицентр продолжает работать 04

Забитая парковка, толпы людей, работают все кассы. Кто-то удивлён? - несмотря на локдаун, Эпицентр продолжает работать 05
Забитая парковка, толпы людей, работают все кассы. Кто-то удивлён? - несмотря на локдаун, Эпицентр продолжает работать 06
Забитая парковка, толпы людей, работают все кассы. Кто-то удивлён? - несмотря на локдаун, Эпицентр продолжает работать 07
Забитая парковка, толпы людей, работают все кассы. Кто-то удивлён? - несмотря на локдаун, Эпицентр продолжает работать 08

Автор: 

карантин (16729) Эпицентр (36) COVID-19 (18608) Соколовский Александр (134) локдаун (294)


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Топ комментарии
+64
Какая власть, такой и локдаун.
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11.04.2021 18:25
+42
"Кінець епохи брехні" по-ЗЕленськи Друзям преЗЕдента - можна працювати: і "Епіцентри", і "Велюри", і "Буковелі" спокійно працюють, і хрен клали на карантин. "Друзям - все, ворогам - Закон"...
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11.04.2021 18:25
+42
"Забита парковка, натовпи людей, працюють усі каси. Хтось здивований?" - попри локдаун, "Епіцентр" продовжує працювати - Цензор.НЕТ 9542
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11.04.2021 18:43
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Тепер це все порівняй з Каліфорнією.
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15.04.2021 22:29 Ответить
Читаю повідомлення тут, і порівнюю з наративами З Московії, що "Україна це лише жалюгідна пародія на державу", що "Украина это не правовое государство", "******* Україна ,це жалюгідна імітація держави !!!"
Подібні аргументи використовує Пєсков для виправдання нарощування рос. військ на кордоні.
Я от зрозуміти не можу: дописувачі корисні дурники, і підігрівають становище своїми недолугими і несвоєчасними постами чи відкриті вороги.
Не стане держави, то не буде кого критикувати, будете сидіти під московським віником.
Ви цього хочете?
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11.04.2021 18:53 Ответить
я чуть там не ответил выше шо - подивитись на людей і т.д. - в чумусь ви правий.

ну реально нема й близько такого шоп 30 р. топтатись і шоп Польща тепер сміялась і шоп стільки зброї атомної здати за папірчик і - ше 100 тобі сказати мона резонів шо в світі такого більш нігде нема. А якщо скажеш там це - то подумають шо ви несповна розуму.
чо, брешу шолі?
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11.04.2021 19:25 Ответить
А шо там з кондитерськими крамницями?Їх зачинили?
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11.04.2021 18:54 Ответить
...меньше кондитеркой увлекайся, вася - на пляже на тебя никто не поведется
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11.04.2021 19:10 Ответить
Думаю, что если на следующих местных выборах Герега подаст свою кандидатуру, он легко опередит своих соперников.Не исполнять дурацкие постановы властей- говорит в его пользу.Молодец, что работает, хоть есть где купить запчасти или материалы для ремонта, хть люди отвлекутся от этого сумашествия с вирусом этим.А то он ещё несколько лет у нас будет, а власть только одно говорит-сидите дома.Толку от этого сидения мало, к сожалению.
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11.04.2021 19:00 Ответить
Если люди проголосуют за человека, который нарушает закон, значит эти люди заслуживают на власть из преступников.
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11.04.2021 19:18 Ответить
Да и да. И ограничения - идиотские и нарушение ограничений ведёт к правовому нигилизму. Куда ни кинь - жопа в головах.
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12.04.2021 11:35 Ответить
Як не соромно людям купувати ЩОСЬ в епіцентрі? Ви ж УКРАЇНЦІ !!! Ви купуєте товар у муділи, який привіз з Китаю маски та барижив ними в пік масочного дефіциту. Муділа в якого згаданий свинарник працював плюючи на локдаун. Поважайте себе - не ходіть купувати в свинарники.
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11.04.2021 19:17 Ответить
По пути наименьшего сопротивления...
Печально, но факт.
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11.04.2021 19:19 Ответить
Там при входе скорее всего поставили тележку с хот-догами. Продукты питания можно.
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11.04.2021 19:21 Ответить
особо бесит что лоббируемые эпицентры работают с толпой народа в помещении, а рынки закрыли. Забота о населении налицо. Знаете ли, люди и от тоски умирают так же как и от короны. Продлите еще на пару лет карантин, правда статистику не дадут кто от чего загнулся
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11.04.2021 19:22 Ответить
По зеленому!
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11.04.2021 19:26 Ответить
В Одесі така ж саме картина.
Я, як дурень, робив замовлення на сайті, чекав, два дні, поки сформують. Приїхав забирати, а маркет працює, як завжди, лише стрічки натягнуті...
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11.04.2021 19:31 Ответить
Степанов в тюрьме сможет написать инструкцию-книгу - "Как потратить миллиарды и стать все-равно первыми по уровню заболеваемости в Мире .."
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11.04.2021 19:46 Ответить
Заметьте, и никто Эпицентр не собирается даже оштрафовать!
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11.04.2021 19:47 Ответить
По уровню коррупции в Европе Украина в списке лидеров,если не лидер. И просвета нет.
Бесконечный рост цен,воровство на всех уровнях, взяточничество,преступления против личности,обнищание,массовый выезд граждан...с таким багажом мы надеемся на вступ в ЕС?
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11.04.2021 19:59 Ответить
Дуже переймаюся за ресторан колі-катлєти. Хоч би він працював і давав гарні прибутки. Десь же протеже шмарклі мусять жерти-пити.
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11.04.2021 20:32 Ответить
Певно на винос працюють, бідосі)
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12.04.2021 02:05 Ответить
У украинцев всегда были проблемы с соблюдением законов. Попробуй такое выкинуть на Западе.
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11.04.2021 20:38 Ответить
На том и стоим. Или сидим...на ж#пе. Но есть оправдание: у нас законы соблюдать - смерти подобно. Нарушение законов на протяжение столетий - это был и есть единственным путем выживания.
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11.04.2021 21:50 Ответить
Мда, тут вот новый эпицентр строят в центре Днепра фактически, выкупили старый заводик, который превратили ранние хузяева в склады, а теперь всех аренда съемщиков нахер, мы строим эпицентр, капец
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11.04.2021 21:11 Ответить
поподробнее..
Это где Эпицентр в центре Днепра планируется ?
Там как бы с парковками и с логистикой не очень
Очень не очень
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12.04.2021 06:26 Ответить
вместо бывшего завода Красный профинтерн, ул. Академика Белелюбского 1, в 300 х метрах от пл. Островского
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12.04.2021 09:21 Ответить
Это скорее Промзона чем центр ,хотя конечно - вокзалы и старый мост рядом
Спасибо
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12.04.2021 10:29 Ответить
там территория 12 га, хватит
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12.04.2021 09:21 Ответить
Хай Бог мені простить, побажаю ґереґам одного: якнайскорше переконатися, що у труні кишень не буває.
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11.04.2021 23:01 Ответить
Можно много о барыгах из эпицентра писать, но факт остается фактом: есть спрос - есть предложение. Хузяйственных кыян желающих именно сейчас сделать ремонт в своей хатынке не уменьшилось. Вот для таких гэрэги и работают чуть ли не круглосуточно.
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11.04.2021 23:43 Ответить
дурачек, тобиш виновны покупатели а не продавцы (которым запрещена торговля)? 100% зебил)))
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12.04.2021 05:03 Ответить
Приятные кадры. Это не ресторан или ночной клуб для ****$ства и марнотратства. Украинцы живут нормальной жизнью трудолюбивых и хозяйственных людей. Строятся и делают ремонты, обновляют мебель, короче все самое главное для правильной семьи и уюта в доме. Вопреки всем негараздам войны, пандемии и зеленскимстепановым. Заодно и великую дулю кацапским соседям показывают.
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12.04.2021 00:25 Ответить
Но ведь вроде как в масках. Хотя, конечно: непродовольственные магазине *(и не аптеки) должні работать только онлайн.
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12.04.2021 00:45 Ответить
"Хоть поржом" казали вони...
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12.04.2021 02:04 Ответить
владелец "Текстиль-Контакта" Александр Соколовский

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А за кого он голосовал в апреле 2019 ?
просто интересно
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12.04.2021 06:24 Ответить
Одним словом - "лоХдаун"!
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12.04.2021 08:55 Ответить
кто-то в локдаун разорился, а кто-то стал миллиардером
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12.04.2021 08:58 Ответить
Эпицентр во все времена стоял над Законом.
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12.04.2021 10:56 Ответить
Не принимайте Герегу к Зеленскому они далеко не друзья ,а то что Эпицентр работает это то что им на штрафы насрать эти штрафы для них мизирные объясню почему один только отдел сад и огород в эпицентре на Позняках приносит 1-3 млн в день а их в магазине 10 это минимум 10-15м в день поэтому им насрать на запреты им дешевле платить штрафы ,а вот насчёт Гереги то это нехер выбирать его на округе его пора лишить депутатского мандата бизнес и управления страной не совместимы и в Украине это проблема ,пускай Герега занимается бизнесом ,но нефик лезть в управление страной
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12.04.2021 11:14 Ответить
управление страной и позволяет работать епицентрам
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12.04.2021 12:32 Ответить
Теперь это действительно "ЭПИЦЕНТР" короновируса
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12.04.2021 13:36 Ответить
Гереги - це мерзенні жадібні істоти, які мріють видавити всіх конкурентів, в тому числі малий бізнес, щоб ніхто більше не обмежував ціни. Маючи мільярди, їм все мало, ніяк не нажеруться. На благодійність, як це прийнято на заході, вони не витрачають ні копійки.
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12.04.2021 13:57 Ответить
Та всьо Ок! Головне Кличка ще раз обісрати та обізвати !
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12.04.2021 14:40 Ответить
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