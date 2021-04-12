Полицейские задержали во Львове группу злоумышленников, которые воровали оборудование со строек. Сумма похищенного - 1,3 млн грн. ФОТО

Правоохранители задержали жителей разных областей Украины, которые причастны как минимум к пяти кражам со строек. Общая сумма похищенного имущества составляет около 1,3 миллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

Во время досудебного расследования установлено, что шесть злоумышленников, жители Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Ивано-Франковской областей и один - из Автономной республики Крым в возрасте от 18 до 42 лет снимали квартиру во Львове. В своем распоряжении у них было два микроавтобуса, на которых в темное время суток ездили на стройки, откуда похищали металлические опоры опалубки, которые в дальнейшем перевозили в арендованный гараж на хранение.

Полицейские задержали злоумышленников в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины 10 апреля сразу после совершения очередной кражи - с новостройки на улице Пасечной во Львове они похитили 250 стоек опалубки.

Установлена ​​причастность задержанных как минимум к пяти подобным кражам.

Во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли похищенные со строек стойки, общая стоимость которых составляет около 1,3 миллиона гривен и другие вещественные доказательства их причастности к совершению преступлений.

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Фото: сайт Нацполиции.

Следователи сообщили о подозрении задержанным, двое из которых ранее уже привлекались к уголовной ответственности за грабеж, хулиганство, нанесение телесных повреждений, угрозы убийством и мошенничество, в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Досудебное расследование продолжается, вскоре суд изберет задержанным меры пресечения.