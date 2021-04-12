Избил, столкнул с крыльца и оставил умирать на улице: в Винницкой области мужчина убил гражданскую жену. ВИДЕО+ФОТО

Полицейские задержали 35-летнего жителя Винницкого района, по месту жительства из-за ревности избил и столкнул женщину с крыльца, после чего оставил умирать. Подозреваемый задержан в процессуальном порядке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции в Винницкой области.

Так, 9 апреля около 14 часов в Винницкое районное управление полиции поступило сообщение от жителя села Цвижин о том, что во дворе он нашел умершую сожительницу.

По словам начальника Отдела №3 Винницкого районного управления полиции Виталия Стахова, предварительным следствием установлено, что накануне вечером между мужчиной и 30-летней женщиной возник бытовой конфликт. Во время ссоры злоумышленник нанес гражданской жене несколько ударов по голове и столкнул с крыльца. После совершенного мужчина пошел спать, оставив женщину в беспомощном состоянии на улице.

35-летний подозреваемый задержан в процессуальном порядке за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает - до 10 лет лишения свободы.

Задержанному объявлено о подозрении и помещен в изолятор временного содержания. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Пока я не опубликовала видео, на котором он меня бьет, никто палец о палец не ударил", - в Кременчуге мужчина полтора года бил экс-жену на глазах у детей. ВИДЕО











Фото: сайт полиции