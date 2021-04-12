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Избил, столкнул с крыльца и оставил умирать на улице: в Винницкой области мужчина убил гражданскую жену. ВИДЕО+ФОТО

Полицейские задержали 35-летнего жителя Винницкого района, по месту жительства из-за ревности избил и столкнул женщину с крыльца, после чего оставил умирать. Подозреваемый задержан в процессуальном порядке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции в Винницкой области.

Так, 9 апреля около 14 часов в Винницкое районное управление полиции поступило сообщение от жителя села Цвижин о том, что во дворе он нашел умершую сожительницу.

По словам начальника Отдела №3 Винницкого районного управления полиции Виталия Стахова, предварительным следствием установлено, что накануне вечером между мужчиной и 30-летней женщиной возник бытовой конфликт. Во время ссоры злоумышленник нанес гражданской жене несколько ударов по голове и столкнул с крыльца. После совершенного мужчина пошел спать, оставив женщину в беспомощном состоянии на улице.

Избил, столкнул с крыльца и оставил умирать на улице: в Винницкой области мужчина убил гражданскую жену 01

35-летний подозреваемый задержан в процессуальном порядке за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает - до 10 лет лишения свободы.

Задержанному объявлено о подозрении и помещен в изолятор временного содержания. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Избил, столкнул с крыльца и оставил умирать на улице: в Винницкой области мужчина убил гражданскую жену 02
Избил, столкнул с крыльца и оставил умирать на улице: в Винницкой области мужчина убил гражданскую жену 03
Избил, столкнул с крыльца и оставил умирать на улице: в Винницкой области мужчина убил гражданскую жену 04
Избил, столкнул с крыльца и оставил умирать на улице: в Винницкой области мужчина убил гражданскую жену 05
Избил, столкнул с крыльца и оставил умирать на улице: в Винницкой области мужчина убил гражданскую жену 06
Фото: сайт полиции

Винницкая область (1041) насилие (396) Нацполиция (16552) убийство (6505)


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Який українець бухає в піст!?
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12.04.2021 12:04 Ответить
90 процентов украинцев бухает в пост.
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12.04.2021 12:07 Ответить
Неправда, попутал шо то ты, товарищ Пелагин, с родным кацапстаном.
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12.04.2021 12:19 Ответить
пойди похмелись, свинья боговерная
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12.04.2021 12:34 Ответить
чего чего? а кто запретит ему? летающие мужики с крылышками? или унылые мантры попов?
конечно - лучше набиться в капище и потом заражать всех вокруг
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12.04.2021 12:14 Ответить
Сожительница по совместительству собутыльница
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12.04.2021 12:11 Ответить
Не похоже, что там пьяницы живут. Во дворе высажены цветы, да и сам двор и дом не похож на место жительства алкашей. В любом случае жаль женщину.
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12.04.2021 13:35 Ответить
 
 