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Киевляне вышли наводить порядок в парке на Жмаченко, который отвоевали у застройщика. ФОТОрепортаж

Более сотни киевлян вышли в выходные убирать сосновый лес на улице Генерала Жмаченко, 20, который "Христианская надежда" оградила забором и попыталась начать вместе с компанией "Интергал-Буд" начать строительство высоток.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОО "Парк Жмаченко".

Несколько лет борьбы громады закончились расторжением договора аренды с церковью и предоставлением статуса парка этой зеленой зоне. Но застройщик все еще пытается через суд получить право построить в парке жилье.

Пока киевская власть не спешит с разделением участка и разработкой проекта благоустройства, местные жители взяли инициативу в свои руки. На сообщения в соцсетях откликнулось много людей.

На собранные деньги купили инструменты и садовый инвентарь, установили информационные таблички и урны с пакетами для собак, демонтировали часть незаконного забора. Для вывоза мусора и сухостоя понадобились шесть грузовиков. Также люди обеспечили видеонаблюдение за парком и ранее установленной спортплощадкой.

24 сентября 2020 Киевсовет принял решение о расторжении с религиозной общиной "Христианская надежда" договора аренды участка на ул. Генерала Жмаченко, 20 за нарушение условий договора и предоставил ей статус парка. Уже полгода идут формальные процедуры по разделению участка и подготовке проекта благоустройства и местные жители опасаются, что процесс затягивают искусственно.

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Киевляне вышли наводить порядок в парке на Жмаченко, который отвоевали у застройщика 01
Киевляне вышли наводить порядок в парке на Жмаченко, который отвоевали у застройщика 02
Киевляне вышли наводить порядок в парке на Жмаченко, который отвоевали у застройщика 03
Киевляне вышли наводить порядок в парке на Жмаченко, который отвоевали у застройщика 04
Киевляне вышли наводить порядок в парке на Жмаченко, который отвоевали у застройщика 05
Киевляне вышли наводить порядок в парке на Жмаченко, который отвоевали у застройщика 06
Киевляне вышли наводить порядок в парке на Жмаченко, который отвоевали у застройщика 07

Автор: 

Киев (25665) уборка (62) застройка (711)


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Топ комментарии
+11
Вот это правильно!
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12.04.2021 15:41
+6
Локдаун, блин...
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12.04.2021 15:52
+6
Молодці!!!
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12.04.2021 16:05
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Все рівно знайдуться "бики", котрі прийдуть і насруть. Не то, що своїми псами, за собов не в змозі зібрати. А потім по трезвяку прийдуть і почнуть супитись, чому так засмічено. Бо не розуміють, що чисто не там де прибирають, а там, де не смітять.
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12.04.2021 15:37 Ответить
німці теж сруть. учора одна свірістєлка підійшла платити за парковку до паркомату, салфеткою витерка кнопки і тут же на землю покидала. ну чо є ж прибиральник, а до аку вітер носитеме по вулиці, а дощиком приб"є, отдирати ще.
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12.04.2021 16:09 Ответить
Так, знаю і про таке. У бидла немає національності.
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12.04.2021 16:11 Ответить
це ж святоє немецкоє виращенное самьіми правильньіми немецким училками.
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12.04.2021 16:16 Ответить
Вот это правильно!
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12.04.2021 15:41 Ответить
Локдаун, блин...
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12.04.2021 15:52 Ответить
В забудовників взагалі локдаунів не буває, вони лише чекають щоб скористатися локдауном чи бездіяльністю громадян аби збудувати черговий мурашник на місці парку.
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12.04.2021 16:08 Ответить
!!!!
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12.04.2021 15:58 Ответить
Молодці!!!
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12.04.2021 16:05 Ответить
Где вы там парк видели? Посиделки для алкашей и притон для нарков там, на крайний случай поссать кто-то забежит
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12.04.2021 16:30 Ответить
А они туда детей водят Что у этих мамаш в голове?
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12.04.2021 16:38 Ответить
Все верно,но народ же и хочет этот отстой превратить в парк,все лучше ,чем очередной новострой.В Киеве сначала надо застроить все бывшие промзоны,а потом уже рубить деревья.В той же Дарнице десятки гектаров под промками, в которых в лучшем случае небольшие кустарные производства.
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12.04.2021 16:45 Ответить
С каких пор там вообще считается сквером? Покажите документы на сквер, у кого на балансе стоит. Не может же сквер быть ничей, если это действительно сквер.
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12.04.2021 16:34 Ответить
Не сквером, а парком! с момента принятия такого решение Киевсоветом! https://kmr.gov.ua/uk/content/rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1933
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12.04.2021 21:16 Ответить
А где там написано, что это сквер?
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12.04.2021 21:54 Ответить
Для тех, кто не умеет читать, еще раз повторяю - не сквер, а парк. Сквер - меньше двух, га, парк - больше. А там участок 4,2 га. В решении Киевсовета все написано. Надо нажать на ссылочку и немного почитать. Если конечно интересно разобраться, а не просто писать "где написано, что сквер" будто застройщик приставил нож к горлу и заставляет
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12.04.2021 23:31 Ответить
Там удобно труп прятать, никто там не найдет. Что там вообще с детьми делать? Там страшно взрослым ходить.
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12.04.2021 16:37 Ответить
Так не ходи, раз страшно)) Те, кому не страшно, вышли и навели порядок. Можно уже идти, не боясь))
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12.04.2021 21:19 Ответить
Пару деревьев на свалке мусора - это еще далеко не сквер
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12.04.2021 16:41 Ответить
Это застройщик такую методичку спустил?)) Кияни вийшли наводити порядок в парку на Жмаченка, який відвоювали у забудовника - Цензор.НЕТ 2979
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12.04.2021 21:17 Ответить
Алкашня, которая там собирается, вам будет благодарна
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12.04.2021 17:39 Ответить
Респект!
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12.04.2021 18:11 Ответить
О, как боты застройщика активизировалиссь: "парка там нет, алкашня, свалка, страшно гулять". А кто огородил забором и засрал сосновый лес за 16 лет аренды?! Это отвественность бывшего арендатора религиозной общины Христианская надежда, которая решила что построит с Интергалом тут дома и заработает много денег. Но помешали люди, которые хотят вернуть парк и сами наводят порядок.
Там уже установлена современная спортплощадка, расчищены все аллеи, проходы. ПОрезан сухостой, собраны ветки и все вывезено. И главное - снят забор! Проход теперь в основую часть свободен и скоро парк наполнится людьми!
Но в каментах трындеть это конечно не на субботнике пахать! https://www.youtube.com/watch?v=--DIK0z2D0A
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12.04.2021 21:14 Ответить
Ты и паши на субботнике, я там не гуляю, тем более с детьми. А смотреть на пьющее быдло под кустами, мне не особо охота. Какие претензии, уважаемый? Хочешь грести рыгачки после быдла, давай вперед, но не нужно себе медали навешивать и ботами всех адекватных людей называть
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12.04.2021 21:50 Ответить
Так если не гуляешь, то и не умничай. Проходи мимо
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12.04.2021 23:18 Ответить
А может он тот алкаш, который накидал там бутылок, вот он и гребет там
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13.04.2021 13:12 Ответить
Вот подробно все описано кто и как хочет украсть парк у киевлян https://censor.net/ru/blogs/3251697/pd_prikrittyam_tserkvi_u_kiyan_hochut_vkrasti_ta_zabuduvati_park_na_jmachenka?fbclid=IwAR3nVf1iXGZIG6ntARbG5vUN7wzAIy7qfe1akQtmGeZJigWOupaAVpOHA1o
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12.04.2021 23:35 Ответить
Вот теперь даже поссать негде ))) Раньше в "парке" этом ссали
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12.04.2021 23:48 Ответить
Парк курильщика
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13.04.2021 13:05 Ответить
 
 