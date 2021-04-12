Киевляне вышли наводить порядок в парке на Жмаченко, который отвоевали у застройщика. ФОТОрепортаж
Более сотни киевлян вышли в выходные убирать сосновый лес на улице Генерала Жмаченко, 20, который "Христианская надежда" оградила забором и попыталась начать вместе с компанией "Интергал-Буд" начать строительство высоток.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОО "Парк Жмаченко".
Несколько лет борьбы громады закончились расторжением договора аренды с церковью и предоставлением статуса парка этой зеленой зоне. Но застройщик все еще пытается через суд получить право построить в парке жилье.
Пока киевская власть не спешит с разделением участка и разработкой проекта благоустройства, местные жители взяли инициативу в свои руки. На сообщения в соцсетях откликнулось много людей.
На собранные деньги купили инструменты и садовый инвентарь, установили информационные таблички и урны с пакетами для собак, демонтировали часть незаконного забора. Для вывоза мусора и сухостоя понадобились шесть грузовиков. Также люди обеспечили видеонаблюдение за парком и ранее установленной спортплощадкой.
24 сентября 2020 Киевсовет принял решение о расторжении с религиозной общиной "Христианская надежда" договора аренды участка на ул. Генерала Жмаченко, 20 за нарушение условий договора и предоставил ей статус парка. Уже полгода идут формальные процедуры по разделению участка и подготовке проекта благоустройства и местные жители опасаются, что процесс затягивают искусственно.
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Там уже установлена современная спортплощадка, расчищены все аллеи, проходы. ПОрезан сухостой, собраны ветки и все вывезено. И главное - снят забор! Проход теперь в основую часть свободен и скоро парк наполнится людьми!
Но в каментах трындеть это конечно не на субботнике пахать! https://www.youtube.com/watch?v=--DIK0z2D0A