Масштабный пожар в центре Санкт-Петербурга: есть погибший и пострадавшие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Санкт-Петербурге масштабный пожар в здании "Невской мануфактуры" - фабрики, построенной во второй половине XIX века.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, строение размером 35 на 150 метров горит целиком - огонь действует на площади в несколько тысяч квадратных метров. Обрушились кровля и перекрытия. Ситуацию осложняет сильный ветер.
При тушении возгорания погиб пожарный. Также есть информация о двоих пострадавших.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ребенка нашли! Второго ищем!" - в Киеве спасатели и патрульные вынесли из задымленной квартиры потерявших сознание детей. ВИДЕО
На месте происшествия работают более 300 человек и 69 единиц техники.
Пожару присвоен максимальный (пятый) ранг сложности.
Топ комментарии
+53 Андрей Никитин #382238
показать весь комментарий12.04.2021 15:31 Ссылка
+31 MausMike
показать весь комментарий12.04.2021 15:40 Ссылка
+26 Підлога Маккартні
показать весь комментарий12.04.2021 15:43 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ось якби палав Лахта сіті ... )))
Больших сволочей и мерзавцев --- в мире нет!
Не ненависть, - БРЕЗГЛИВОЕ ПРЕЗРЕНИЕ.