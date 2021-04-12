Масштабный пожар в центре Санкт-Петербурга: есть погибший и пострадавшие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Санкт-Петербурге масштабный пожар в здании "Невской мануфактуры" - фабрики, построенной во второй половине XIX века.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, строение размером 35 на 150 метров горит целиком - огонь действует на площади в несколько тысяч квадратных метров. Обрушились кровля и перекрытия. Ситуацию осложняет сильный ветер.

При тушении возгорания погиб пожарный. Также есть информация о двоих пострадавших.

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На месте происшествия работают более 300 человек и 69 единиц техники.

Пожару присвоен максимальный (пятый) ранг сложности.













