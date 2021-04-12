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Масштабный пожар в центре Санкт-Петербурга: есть погибший и пострадавшие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Санкт-Петербурге масштабный пожар в здании "Невской мануфактуры" - фабрики, построенной во второй половине XIX века.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, строение размером 35 на 150 метров горит целиком - огонь действует на площади в несколько тысяч квадратных метров. Обрушились кровля и перекрытия. Ситуацию осложняет сильный ветер.

При тушении возгорания погиб пожарный. Также есть информация о двоих пострадавших.

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На месте происшествия работают более 300 человек и 69 единиц техники.

Пожару присвоен максимальный (пятый) ранг сложности.

Масштабный пожар в центре Санкт-Петербурга: есть погибший и пострадавшие 01
Масштабный пожар в центре Санкт-Петербурга: есть погибший и пострадавшие 02
Масштабный пожар в центре Санкт-Петербурга: есть погибший и пострадавшие 03
Масштабный пожар в центре Санкт-Петербурга: есть погибший и пострадавшие 04
Масштабный пожар в центре Санкт-Петербурга: есть погибший и пострадавшие 05
Масштабный пожар в центре Санкт-Петербурга: есть погибший и пострадавшие 06
Масштабный пожар в центре Санкт-Петербурга: есть погибший и пострадавшие 07

пожар (5969) Санкт-Петербург (488)


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Топ комментарии
+53
Плохо, что не кремль((((
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12.04.2021 15:31
+31
Масштабный пожар в центре Санкт-Петербурга: есть погибший и пострадавшие - Цензор.НЕТ 4733
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12.04.2021 15:40
+26
Масштабна пожежа в центрі Санкт-Петербурга: є загиблий і постраждалі - Цензор.НЕТ 7797
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12.04.2021 15:43
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Плохо, что не кремль((((
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12.04.2021 15:31 Ответить
Випередив! Лайк за швидкість реакції!
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12.04.2021 15:34 Ответить
а чого там пожежники стоять байдикують?
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12.04.2021 15:40 Ответить
Масштабна пожежа в центрі Санкт-Петербурга: є загиблий і постраждалі - Цензор.НЕТ 7797
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12.04.2021 15:43 Ответить
Пусть бы они сгорели все, в мире чище бы стало
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12.04.2021 17:18 Ответить
Может, то бывшие крымчане? Ну не могут они лить ВОДУ, ее надо пить!
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12.04.2021 15:50 Ответить
правильно делают
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12.04.2021 18:12 Ответить
Все должно было начаться из москвы, кто-то неправильно понял слова песни!!
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12.04.2021 15:54 Ответить
Кремль не чіпайте! То на велике свято!!
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12.04.2021 16:22 Ответить
!!
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12.04.2021 16:34 Ответить
Бальзам на душу!
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12.04.2021 15:33 Ответить
Та не дуже. Жаль історичну будівлю. Нотер-Дам - 2.
Ось якби палав Лахта сіті ... )))
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12.04.2021 15:52 Ответить
Коли в кацапії з історичних будівель залишаться тільки печери, в яких вони будуть сидіти та добувати вогонь тертям --- тоді й пожалкую... Але сірників --- все одно не дам!!
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12.04.2021 16:34 Ответить
При Александре Освободителе мануфактура стояла, при Николае Кровавом --- стояла, при НЭПе --- стояла, а при плешивом мерзавчике --- сгорела нахрен!
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12.04.2021 16:09 Ответить
Вкрадається думка, чи не спеціально?
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12.04.2021 16:10 Ответить
П'яні кацапи самі справились..)
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12.04.2021 16:20 Ответить
будет новый жилой комплекс из свечек 30 этажей...
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12.04.2021 17:24 Ответить
Пих*й
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12.04.2021 15:34 Ответить
Вейшнорійській ДРГ респект!
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12.04.2021 15:34 Ответить
Масштабный пожар в центре Санкт-Петербурга: есть погибший и пострадавшие - Цензор.НЕТ 6069
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12.04.2021 15:35 Ответить
Красиво.
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12.04.2021 15:36 Ответить
Ну и ГДЕ ЕНОТ ???
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12.04.2021 15:37 Ответить
Вже (див. нижче)
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12.04.2021 15:59 Ответить
Масштабный пожар в центре Санкт-Петербурга: есть погибший и пострадавшие - Цензор.НЕТ 4733
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12.04.2021 15:40 Ответить
от шо значит сварочник в умелых руках
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12.04.2021 15:44 Ответить
красотища! ветер вам в помощ товарисчи!
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12.04.2021 15:41 Ответить
Яка приємна новина!
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12.04.2021 15:41 Ответить
Какие бы они не были, не надо уподобляться им, надо оставаться ЛЮДЬМИ. Противно читать комменты в таких темах, даже если кто и злорадствует смертям невинных людей, то лучше наверное просто оставить это при себе.......
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12.04.2021 15:42 Ответить
Игорек, там невинных нет. Там есть мамы и папы оккупантов и убийц граждан Украины, их дедушки и бабушки, сестры и братья, дяди и тети, жены и их выкидыши, друзья и односкотники, ну и т.д.
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12.04.2021 15:48 Ответить
Лучше морализаторство такое оставь при себе.
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12.04.2021 15:50 Ответить
Кацапы --- невинные???
Больших сволочей и мерзавцев --- в мире нет!
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12.04.2021 16:22 Ответить
кацап-он невинен и кроток, там другая нация запрягает, прикрывшись кацапскими фамилиями типа-лавров,мишустин..
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12.04.2021 16:31 Ответить
да, похрен, что там тебе противно. обезличивание и расчеловечевание врага, тем более, такого подлого и жестокого, это - норма. а ты, со своим мимишным инфантилизмом, можешь морализаторствовать сколько угодно.
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12.04.2021 16:36 Ответить
Из всех чувств должно остаться только одно --- ненависть!
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12.04.2021 16:42 Ответить
ПРОТЕСТУЮ!
Не ненависть, - БРЕЗГЛИВОЕ ПРЕЗРЕНИЕ.
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12.04.2021 16:57 Ответить
Проститутка ты паРашинская, Ыгорек
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12.04.2021 21:55 Ответить
Масштабна пожежа в центрі Санкт-Петербурга: є загиблий і постраждалі - Цензор.НЕТ 4054
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12.04.2021 15:44 Ответить
Аве Пастор!
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12.04.2021 17:23 Ответить
Аве просратый Слюнявым Крым...
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12.04.2021 21:56 Ответить
А мне нравиться. Я вообще могу, с удовольствием и долго, любоваться пожарами в Параше и вывозом в Парашу их жмуров из Украины.
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12.04.2021 15:45 Ответить
- И шо, сильно горит? - Сильно! - Ну нехай себе горит
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12.04.2021 15:45 Ответить
Красиво,умеют же подлецы скрепоносные когда захотят
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12.04.2021 15:46 Ответить
Підпал "однозначно" - для грошавитога забудовника.
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12.04.2021 15:46 Ответить
красивый рускама речь в северном улусе)
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12.04.2021 15:49 Ответить
Гарі, гарі ясна жизнь так прєкрасна!
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12.04.2021 15:50 Ответить
а дымит вроде кто покрышек накидал......
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12.04.2021 15:53 Ответить
Масштабна пожежа в центрі Санкт-Петербурга: є загиблий і постраждалі - Цензор.НЕТ 5247
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12.04.2021 15:57 Ответить
Радость то кокая!!!!!
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12.04.2021 16:00 Ответить
"Валька - пол стакана" (Матвиенко) пошла в разнос !
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12.04.2021 16:03 Ответить
Звільнення території під ТРЦ
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12.04.2021 16:10 Ответить
Масштабна пожежа в центрі Санкт-Петербурга: є загиблий і постраждалі - Цензор.НЕТ 9593
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12.04.2021 16:14 Ответить
мало кацапів там згоріло, мало!
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12.04.2021 16:15 Ответить
Ай, як файно палає!!
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12.04.2021 16:20 Ответить
А речь слышна китайская - они уже до Питера дошли ?
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12.04.2021 16:20 Ответить
То скоріш таджики... Вони там на всіх шостих роботах...
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12.04.2021 16:32 Ответить
Кацапи дотримуйтесь безпеки пийте боярку в шоломах.Що згорить те....
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12.04.2021 16:25 Ответить
В цій будівлі здається був готель такий собі, бюджетний, якщо не плутаю...
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12.04.2021 16:30 Ответить
Я услышал чисто руцкий диалект !)) или мне показалось ?
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12.04.2021 16:40 Ответить
Нехай палають у пеклі
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12.04.2021 16:42 Ответить
Йде бандерівець вздовж берега- а в річці москаль тоне і волає:Спасітє!Я не умею плавать!Бандеровець йде далі і каже:І я не вмію плавати - так я ж не кричу!
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12.04.2021 16:48 Ответить
це просто гарно!
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12.04.2021 17:57 Ответить
в параше нету русскоязычных. на видео только чурбаны курлыыккают...
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12.04.2021 18:07 Ответить
красивый рускама речь в северном улусе)
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12.04.2021 18:36 Ответить
Предупреждение свыше для убийцы из питерской подворотни.
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12.04.2021 19:17 Ответить
 
 