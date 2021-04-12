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Нарколаборатория в Днепре каждый месяц производила до 300 кг амфетамина на 120 млн грн (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Днепре правоохранители прекратили деятельность нарколаборатории, организованной на базе промышленного предприятия. Задержаны 8 членов межрегиональной преступной группы.

Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Нарколаборатория действовала на базе производственного предприятия.

"300 килограммов амфетамина в месяц. 300 кг - это 1 200 000 доз психотропа, которые продавали участники одной преступной группы. И с сегодняшнего дня они перестанут попадать на "рынок". Первые результаты: в Днепре накрыли настоящий наркозавод. Там изъяли 120 килограммов готового амфетамина, а это - 480 000 доз! И это самая большая партия изъятого амфетамина в истории Украины. Кроме этого, полицейские обнаружили там более тонны прекурсоров, из которых можно было бы изготовить еще 700 килограммов готового психотропа", - рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

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Спецоперация по пресечению деятельности преступной группы проводилась в 4 регионах Украины, в частности в г. Киев, а также в Киевской, Черкасской и Днепропетровской областях.

В ходе обысков изъяты около 120 кг амфетамина, более 1 тонны прекурсоров, промышленное оборудование, а также предметы, похожие на боевое оружие и боеприпасы. Кроме того, правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, "черновые" записи о количестве сбытых наркотиков и расчеты в биткоинах.

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Одновременно была прекращена деятельность интернет-магазина по продаже наркотиков.

Сейчас восьми задержанным готовится сообщение о подозрении и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

Нарколаборатория в Днепре каждый месяц производила до 300 кг амфетамина на 120 млн грн (обновлено) 01
Нарколаборатория в Днепре каждый месяц производила до 300 кг амфетамина на 120 млн грн (обновлено) 02
Нарколаборатория в Днепре каждый месяц производила до 300 кг амфетамина на 120 млн грн (обновлено) 03
Нарколаборатория в Днепре каждый месяц производила до 300 кг амфетамина на 120 млн грн (обновлено) 04
Нарколаборатория в Днепре каждый месяц производила до 300 кг амфетамина на 120 млн грн (обновлено) 05
Нарколаборатория в Днепре каждый месяц производила до 300 кг амфетамина на 120 млн грн (обновлено) 06
Нарколаборатория в Днепре каждый месяц производила до 300 кг амфетамина на 120 млн грн (обновлено) 07

Нарколаборатория в Днепре каждый месяц производила до 300 кг амфетамина на 120 млн грн (обновлено) 08
Нарколаборатория в Днепре каждый месяц производила до 300 кг амфетамина на 120 млн грн (обновлено) 09
Нарколаборатория в Днепре каждый месяц производила до 300 кг амфетамина на 120 млн грн (обновлено) 10
Нарколаборатория в Днепре каждый месяц производила до 300 кг амфетамина на 120 млн грн (обновлено) 11
Нарколаборатория в Днепре каждый месяц производила до 300 кг амфетамина на 120 млн грн (обновлено) 12

Автор: 

Днепр (4439) наркотики (2152) борьба с наркотиками (136) Офис Генпрокурора (2491)


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Топ комментарии
+10
Нарколаборатория в Днепре каждый месяц производила до 300 кг амфетамина на 100 млн грн - Цензор.НЕТ 6263
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12.04.2021 15:56
+6
А крыша ----КТО????!!!!!
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12.04.2021 17:06
+2
хренасе сколько копателей криптовалюты по совместительству еще носятники, курцы и ширцы.
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12.04.2021 16:20
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Нарколаборатория в Днепре каждый месяц производила до 300 кг амфетамина на 100 млн грн - Цензор.НЕТ 6263
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12.04.2021 15:56 Ответить
а синего то нет
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12.04.2021 16:10 Ответить
потому что среди них нет Хайзенберга
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12.04.2021 16:25 Ответить
не приписали! грамм так сказать "в рознице" может стоить 50$! так что считай...
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12.04.2021 16:30 Ответить
Шо то сегодня нема моих любимых фотографий "предметов похожих на боевое оружиие" - турецкого стартовика "Ретай" и флобера с замыленной надписью "cal. 4,5 mm".
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12.04.2021 16:13 Ответить
Учится нужно , а не закривать.
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12.04.2021 16:15 Ответить
хренасе сколько копателей криптовалюты по совместительству еще носятники, курцы и ширцы.
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12.04.2021 16:20 Ответить
Нарколабораторія в Дніпрі щомісяця виготовляла до 300 кг амфетаміну на 100 млн грн - Цензор.НЕТ 368
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12.04.2021 16:46 Ответить
А крыша ----КТО????!!!!!
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12.04.2021 17:06 Ответить
Хороший вопрос . Промышленное производство ниоткуда не возникает. Время , средства , крыша , конспирация ....И никто не знал ?
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12.04.2021 19:10 Ответить
 
 