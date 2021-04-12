Нарколаборатория в Днепре каждый месяц производила до 300 кг амфетамина на 120 млн грн (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Днепре правоохранители прекратили деятельность нарколаборатории, организованной на базе промышленного предприятия. Задержаны 8 членов межрегиональной преступной группы.

Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Нарколаборатория действовала на базе производственного предприятия.

"300 килограммов амфетамина в месяц. 300 кг - это 1 200 000 доз психотропа, которые продавали участники одной преступной группы. И с сегодняшнего дня они перестанут попадать на "рынок". Первые результаты: в Днепре накрыли настоящий наркозавод. Там изъяли 120 килограммов готового амфетамина, а это - 480 000 доз! И это самая большая партия изъятого амфетамина в истории Украины. Кроме этого, полицейские обнаружили там более тонны прекурсоров, из которых можно было бы изготовить еще 700 килограммов готового психотропа", - рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

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Спецоперация по пресечению деятельности преступной группы проводилась в 4 регионах Украины, в частности в г. Киев, а также в Киевской, Черкасской и Днепропетровской областях.

В ходе обысков изъяты около 120 кг амфетамина, более 1 тонны прекурсоров, промышленное оборудование, а также предметы, похожие на боевое оружие и боеприпасы. Кроме того, правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, "черновые" записи о количестве сбытых наркотиков и расчеты в биткоинах.

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Одновременно была прекращена деятельность интернет-магазина по продаже наркотиков.

Сейчас восьми задержанным готовится сообщение о подозрении и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.























