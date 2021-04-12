Фальшивомонетчиков с Полтавщины задержали на Прикарпатье: в машине нашли 300 тыс. поддельных гривен. ФОТОрепортаж
Четверо мужчин и женщина рассчитались фальшивыми деньгами в магазине неподалеку от Коломыи. Вскоре полиция задержала двоих из них, остальных разыскивают.
Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ.
"На линию "102" позвонил владелец одного из торговых заведений села Корша, что на Коломыйщине, и сообщил, что четверо мужчин и женщина приобрели в заведении товар и рассчитались, вероятно, фальшивыми купюрами по 500 гривен. Оперативные работники, патрульные Коломыйщины немедленно начали поиски", - рассказали в полиции.
Через четыре часа полицейские разыскали в Коломые мужчину и женщину на "Лексусе". В машине нашли 300 тыс. поддельных гривен.
Деньги отправили на экспертизу, а парочку задержали. Им может грозить от 5 до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.
Сейчас полиция разыскивает их подельников.
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Она уточнила, что фальшивку муж приобрел у «интеллигентного вида цыган» рядом с Аксеновским универмагом.
«Муж купил две штуки на 1 тысячу рублей, пришел домой - оказалось подделка, и продать их невозможно», - написала женщина в паблике «Типичный Обнинск». При этом, по ее словам, продавец уверял потерпевшего в том, что биткоины постоянно дорожают и в ноябре на них можно будет заработать несколько тысяч.
"Нашли 300 тыс. поддельных гривен" означает, что нашли 300 тыс. штук бумажных купюр.
"Нашли поддельных гривен на сумму 300 тыс. гривен" означает, что нашли поддельных гривен на сумму 300 тыс.
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