Фальшивомонетчиков с Полтавщины задержали на Прикарпатье: в машине нашли 300 тыс. поддельных гривен. ФОТОрепортаж

Четверо мужчин и женщина рассчитались фальшивыми деньгами в магазине неподалеку от Коломыи. Вскоре полиция задержала двоих из них, остальных разыскивают.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"На линию "102" позвонил владелец одного из торговых заведений села Корша, что на Коломыйщине, и сообщил, что четверо мужчин и женщина приобрели в заведении товар и рассчитались, вероятно, фальшивыми купюрами по 500 гривен. Оперативные работники, патрульные Коломыйщины немедленно начали поиски", - рассказали в полиции.

Через четыре часа полицейские разыскали в Коломые мужчину и женщину на "Лексусе". В машине нашли 300 тыс. поддельных гривен.

Деньги отправили на экспертизу, а парочку задержали. Им может грозить от 5 до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Сейчас полиция разыскивает их подельников.

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