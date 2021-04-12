Две сотрудницы почтового отделения на Харьковщине украли более полумиллиона гривен, - полиция. ФОТОрепортаж

Злоумышленницы заранее подготовились к похищению средств. Мешок, в котором находилось 524 400 гривен, одна из женщин вынесла из отделения почты и оставила дома у своей напарницы.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Нацполиции Харьковской области, 10 апреля в 16:10 в Лозовской районный отдел полиции обратился 53-летний директор почтового отделения в городе Лозовая. Он сообщил, что во время перевозки почты служебным автомобилем работники учреждения в селе Слободское Лозовского района обнаружили отсутствие мешка с деньгами.

В ходе проверки полицейские установили, что 31-летняя сотрудница выдавала деньги почтальонам в помещении кассы, и похитила один мешок с деньгами. Средства она передала 38-летней женщине, которая занимает должность заместителя директора указанного отделения.

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Злоумышленница хранила мешок с деньгами по месту жительства. В полиции подчеркивают, что женщины заранее разработали план похищения государственных средств.







Полицейские изъяли вещественные доказательства.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.