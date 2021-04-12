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Две сотрудницы почтового отделения на Харьковщине украли более полумиллиона гривен, - полиция. ФОТОрепортаж

Злоумышленницы заранее подготовились к похищению средств. Мешок, в котором находилось 524 400 гривен, одна из женщин вынесла из отделения почты и оставила дома у своей напарницы.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Нацполиции Харьковской области, 10 апреля в 16:10 в Лозовской районный отдел полиции обратился 53-летний директор почтового отделения в городе Лозовая. Он сообщил, что во время перевозки почты служебным автомобилем работники учреждения в селе Слободское Лозовского района обнаружили отсутствие мешка с деньгами.

В ходе проверки полицейские установили, что 31-летняя сотрудница выдавала деньги почтальонам в помещении кассы, и похитила один мешок с деньгами. Средства она передала 38-летней женщине, которая занимает должность заместителя директора указанного отделения.

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Злоумышленница хранила мешок с деньгами по месту жительства. В полиции подчеркивают, что женщины заранее разработали план похищения государственных средств.

Две сотрудницы почтового отделения на Харьковщине украли более полумиллиона гривен, - полиция 01
Две сотрудницы почтового отделения на Харьковщине украли более полумиллиона гривен, - полиция 02
Две сотрудницы почтового отделения на Харьковщине украли более полумиллиона гривен, - полиция 03

Полицейские изъяли вещественные доказательства.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

воровство (662) Нацполиция (16552) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+10
Совсем тупые девочки?
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12.04.2021 16:40
+7
Одна извилина-и та не в голове...
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12.04.2021 16:47
+6
Подурели двуногие от денег,жрите уже их
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12.04.2021 16:42
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Правила форума Совет форумчан
Совсем тупые девочки?
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12.04.2021 16:40 Ответить
Подурели двуногие от денег,жрите уже их
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12.04.2021 16:42 Ответить
зарплаты ж маленькие...
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12.04.2021 16:42 Ответить
Статуэтка "Золотой Иплан" переходит к милым и рисковым работницам слободской почты
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12.04.2021 16:43 Ответить
а на что они рассчитывали?
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12.04.2021 16:46 Ответить
На Мальдивы.
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12.04.2021 16:50 Ответить
Не у всех же в Укрпочте зарплаты как у Смелянского.
А ведь похоже, правы были наши керманычи, когда говорили - будут маленькие зарплаты - будут красть. И как в воду смотрели.
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12.04.2021 16:46 Ответить
А думаете у них зарплаты маленькие из-за керманычей? Мне кажется что это из-за того что они могут спланировать только вот такое ограбление. Были бы умнее, зарабатывали бы больше.
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12.04.2021 16:49 Ответить
Понятно, что эти тупые курицы не сами же себе назначают зарплаты. Просто несколько лет назад, когда в самой нищей стране Европы, назначали госчиновникам фантастические зарплаты, то с каждого утюга рассказывали - мол меньше нельзя - а то будет красть.
Да и не так уж много пытались украсть - 1\3 месячной зарплаты Смелянского.
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12.04.2021 17:00 Ответить
Поверить в то что высокие зарплаты остановят воровство могут только такие же курицы... Разве человека склонного к воровству может что то остановить?
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12.04.2021 17:16 Ответить
допрос, суд, тюрьма
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12.04.2021 17:37 Ответить
Красть будут всегда при любых зарплатах. Есть с кого брать пример...
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12.04.2021 17:00 Ответить
Красть будут до тех пор пока за это не начнут наказывать.
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12.04.2021 17:17 Ответить
Они упёрли больше полумиллиона 50 грн.купюрами?Больше сотни пачек. Ох и натягались они с ними....А вот зачем их хранить дома это вопрос из вопросов.
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12.04.2021 16:47 Ответить
А ещё больше "натягалась" та тётка что все эти купюры В РУЧНУЮ переписывала ))) ( digital country)
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12.04.2021 17:18 Ответить
Дві співробітниці поштового відділення на Харківщині вкрали понад пів мільйона гривень, - поліція - Цензор.НЕТ 4332Дві співробітниці поштового відділення на Харківщині вкрали понад пів мільйона гривень, - поліція - Цензор.НЕТ 4332
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12.04.2021 17:20 Ответить
Одна извилина-и та не в голове...
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12.04.2021 16:47 Ответить
ну вот. это наверно из тех кто кричит "воруют, честно столько не заработаеш, откуда такая машина, откуда такая квартира" и прочее бла бла бла. для того что бы воровать - тоже мозги надо, это тяжолая и опасная работа.
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12.04.2021 16:47 Ответить
Конечно ,тетки от цифры одурели....А ,вот чиновникам из слуг, это всего лишь премия или мат помощь на "оздоровление" . Очень у нас цифры разные.
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12.04.2021 17:02 Ответить
Скорее всего пенсионные деньги. думаю таких хищений в год не одно бывает
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12.04.2021 17:06 Ответить
эти пацаны нервно курят в стороне ! какой план ! какое блестящее исполнение !
Дві співробітниці поштового відділення на Харківщині вкрали понад пів мільйона гривень, - поліція - Цензор.НЕТ 838
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12.04.2021 17:08 Ответить
В таком пакете, по 50 грн,....и где там пол миллиона?
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12.04.2021 17:14 Ответить
Там и пятисотки виднеются
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12.04.2021 18:08 Ответить
Дві співробітниці поштового відділення на Харківщині вкрали понад пів мільйона гривень, - поліція - Цензор.НЕТ 3833

При такой зарплате хотелось бы хоть посмотреть на такую кучу денег, то бишь воочию увидеть, ну и потрогать, если разрешат...
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12.04.2021 18:46 Ответить
 
 