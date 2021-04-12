Лекарства, продукты, каски и квадрокоптеры, - волонтер Юсупова собирает средства для помощи бойцам. ФОТОрепортаж

Волонтер Наталья Юсупова собирает средства для помощи тяжелораненым военнослужащим, а также покупки техники для добровольцев.

Об этом волонтер написала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Репост, прошу Вас, важно! Новости с фронта ужасающие, за 10 дней оккупанты убили 9 украинских воинов и 7 бойцов получили ранение. Сегодня нашего Воина не довезли до госпиталя, он умер по дороге от осколочного ранения в грудь. Каждый день обстрелы, работают снайпера и каждый день враг убивает наших защитников", - подчеркивает волонтер.

По ее информации, в киевский госпиталь привезли тяжело раненого сапера с многочисленными пулевыми ранениями.

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"Морпеху, которого привезли в тяжелом состоянии отрезали кисть, один глаз не удалось спасти, пытаются спасти другой, но он пока не видит вообще. Все тело его в осколочных ранениях, но он держится. Еще одному морпеху спасают ноги, делают операции", - сообщила Юсупова.

Кроме того, волонтеры проведали бойцов в ирпенском госпитале. Там в одном отделении 12 воинов с ампутацией ног.









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"Я писала, что в марте мы с вами купили квадрокоптеры, отчеты у меня на стр. в этом месяце уже есть заказ на 4 каски по 8 тыс для добровольцев, лекарство и квадрокоптеры, стоимость от 36 до 54 тыс грн. Разведка, очень важна на позициях. В этом месяце я оплатила бойцу лекарства 11700 грн, отплатила анализы и лечение почти 12 тыс, купила лекарства на 13 356 грн и ещё ветерану на операцию ушли 12 200 грн. Деньги что мне прислали из-за границы, я отдала тяжело раненым", - отчиталась волонтер.









Она привела номера карт, на которые можно перевести средства для помощи бойцам:

5375 4115 0042 7369 Монобанк

5358 3853 2000 2464 Монобанк

5375 4141 0204 7676 Монобанк

patreon.com/nyusupova (для перевода из-за границы)

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