Лекарства, продукты, каски и квадрокоптеры, - волонтер Юсупова собирает средства для помощи бойцам. ФОТОрепортаж
Волонтер Наталья Юсупова собирает средства для помощи тяжелораненым военнослужащим, а также покупки техники для добровольцев.
Об этом волонтер написала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Репост, прошу Вас, важно! Новости с фронта ужасающие, за 10 дней оккупанты убили 9 украинских воинов и 7 бойцов получили ранение. Сегодня нашего Воина не довезли до госпиталя, он умер по дороге от осколочного ранения в грудь. Каждый день обстрелы, работают снайпера и каждый день враг убивает наших защитников", - подчеркивает волонтер.
По ее информации, в киевский госпиталь привезли тяжело раненого сапера с многочисленными пулевыми ранениями.
"Морпеху, которого привезли в тяжелом состоянии отрезали кисть, один глаз не удалось спасти, пытаются спасти другой, но он пока не видит вообще. Все тело его в осколочных ранениях, но он держится. Еще одному морпеху спасают ноги, делают операции", - сообщила Юсупова.
Кроме того, волонтеры проведали бойцов в ирпенском госпитале. Там в одном отделении 12 воинов с ампутацией ног.
"Я писала, что в марте мы с вами купили квадрокоптеры, отчеты у меня на стр. в этом месяце уже есть заказ на 4 каски по 8 тыс для добровольцев, лекарство и квадрокоптеры, стоимость от 36 до 54 тыс грн. Разведка, очень важна на позициях. В этом месяце я оплатила бойцу лекарства 11700 грн, отплатила анализы и лечение почти 12 тыс, купила лекарства на 13 356 грн и ещё ветерану на операцию ушли 12 200 грн. Деньги что мне прислали из-за границы, я отдала тяжело раненым", - отчиталась волонтер.
Она привела номера карт, на которые можно перевести средства для помощи бойцам:
5375 4115 0042 7369 Монобанк
5358 3853 2000 2464 Монобанк
5375 4141 0204 7676 Монобанк
patreon.com/nyusupova (для перевода из-за границы)
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Скільки коштів потрібно щоб поставити їх на ноги..
Де державна допомога ..
Допоміг, пишу для того, щоб був не один я!
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Анатолий Штирлиц
@Shtirlitz53
·https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1379497066351763456 6 квіт.
Неймовірна сила волі. Морпіх Віталій, 23 роки, якого привезли у важкому стані (відрізали кисть, одне око не вдалося врятувати, намагаються врятувати інше, але він поки не бачить взагалі), все тіло його в осколкових пораненнях, але він тримається...Він воїн та Герой!
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https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1379497066351763456