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Новости Фото Помощь раненым
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Лекарства, продукты, каски и квадрокоптеры, - волонтер Юсупова собирает средства для помощи бойцам. ФОТОрепортаж

Волонтер Наталья Юсупова собирает средства для помощи тяжелораненым военнослужащим, а также покупки техники для добровольцев.

Об этом волонтер написала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Репост, прошу Вас, важно! Новости с фронта ужасающие, за 10 дней оккупанты убили 9 украинских воинов и 7 бойцов получили ранение. Сегодня нашего Воина не довезли до госпиталя, он умер по дороге от осколочного ранения в грудь. Каждый день обстрелы, работают снайпера и каждый день враг убивает наших защитников", - подчеркивает волонтер.

По ее информации, в киевский госпиталь привезли тяжело раненого сапера с многочисленными пулевыми ранениями.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Волонтер Юсупова: в госпиталь привезли раненых, многие с ампутациями, нужна помощь. ФОТО

"Морпеху, которого привезли в тяжелом состоянии отрезали кисть, один глаз не удалось спасти, пытаются спасти другой, но он пока не видит вообще. Все тело его в осколочных ранениях, но он держится. Еще одному морпеху спасают ноги, делают операции", - сообщила Юсупова.

Кроме того, волонтеры проведали бойцов в ирпенском госпитале. Там в одном отделении 12 воинов с ампутацией ног.

Лекарства, продукты, каски и квадрокоптеры, - волонтер Юсупова собирает средства для помощи бойцам 01
Лекарства, продукты, каски и квадрокоптеры, - волонтер Юсупова собирает средства для помощи бойцам 02
Лекарства, продукты, каски и квадрокоптеры, - волонтер Юсупова собирает средства для помощи бойцам 03
Лекарства, продукты, каски и квадрокоптеры, - волонтер Юсупова собирает средства для помощи бойцам 04

Также смотрите: Украинским воинам в зоне ООС передали три квадрокоптера: спасибо всем, кто не устал от войны, - волонтер Толмачева. ФОТОрепортаж

Лекарства, продукты, каски и квадрокоптеры, - волонтер Юсупова собирает средства для помощи бойцам 05

"Я писала, что в марте мы с вами купили квадрокоптеры, отчеты у меня на стр. в этом месяце уже есть заказ на 4 каски по 8 тыс для добровольцев, лекарство и квадрокоптеры, стоимость от 36 до 54 тыс грн. Разведка, очень важна на позициях. В этом месяце я оплатила бойцу лекарства 11700 грн, отплатила анализы и лечение почти 12 тыс, купила лекарства на 13 356 грн и ещё ветерану на операцию ушли 12 200 грн. Деньги что мне прислали из-за границы, я отдала тяжело раненым", - отчиталась волонтер.

Лекарства, продукты, каски и квадрокоптеры, - волонтер Юсупова собирает средства для помощи бойцам 06
Лекарства, продукты, каски и квадрокоптеры, - волонтер Юсупова собирает средства для помощи бойцам 07
Лекарства, продукты, каски и квадрокоптеры, - волонтер Юсупова собирает средства для помощи бойцам 08
Лекарства, продукты, каски и квадрокоптеры, - волонтер Юсупова собирает средства для помощи бойцам 09

Она привела номера карт, на которые можно перевести средства для помощи бойцам:

5375 4115 0042 7369 Монобанк

5358 3853 2000 2464 Монобанк

5375 4141 0204 7676 Монобанк

patreon.com/nyusupova (для перевода из-за границы)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойцам на передовой нужно купить генератор, - волонтер Юсупова

Лекарства, продукты, каски и квадрокоптеры, - волонтер Юсупова собирает средства для помощи бойцам 10

Автор: 

помощь (7863) военнослужащие (6179) Юсупова Наталья (187)


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Топ комментарии
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12.04.2021 18:54
+6
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12.04.2021 18:57
+6
Вони ще і застужені...
Скільки коштів потрібно щоб поставити їх на ноги..
Де державна допомога ..
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12.04.2021 19:01
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12.04.2021 18:54 Ответить
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12.04.2021 18:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=KQViw8DG3Cs&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB "Бійці не хочуть чекати, поки їх уб'ють": волонтерка Наталія Юсупова у Рандеву з Яніною Соколовою
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12.04.2021 19:00 Ответить
Вони ще і застужені...
Скільки коштів потрібно щоб поставити їх на ноги..
Де державна допомога ..
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12.04.2021 19:01 Ответить
+ Треба допомогти, якщо нікому не вірити, то у що вірити?
Допоміг, пишу для того, щоб був не один я!
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12.04.2021 19:01 Ответить
https://twitter.com/Shtirlitz53
https://twitter.com/Shtirlitz53

Анатолий Штирлиц

@Shtirlitz53

·https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1379497066351763456 6 квіт.

Неймовірна сила волі. Морпіх Віталій, 23 роки, якого привезли у важкому стані (відрізали кисть, одне око не вдалося врятувати, намагаються врятувати інше, але він поки не бачить взагалі), все тіло його в осколкових пораненнях, але він тримається...Він воїн та Герой!
https://twitter.com/DimSel007 @DimSel007
https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1379497066351763456
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12.04.2021 19:04 Ответить
а витренко с мамой не хотят расчехлить счета на 250 лямов для помощи бойцам?
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12.04.2021 19:42 Ответить
Три +( звісно трохи більше. Не всі можуть відписатися, але...(
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12.04.2021 20:32 Ответить
Безмежна подяка і низький уклін таким людям. Хлопцям одужання і швидкого загоєння ран. Ну і ми долучимося , хто чим і як може ,допоможем.
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12.04.2021 20:52 Ответить
а гандоны из зрады не хотят скинуться ??
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12.04.2021 21:55 Ответить
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13.04.2021 00:07 Ответить
Нихера не могу понять КОГО и КАК лечит эта ******** медицина, если приходится скидываться на лекарства защитникам страны? Вазелину уколы делает?
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13.04.2021 00:11 Ответить
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13.04.2021 09:08 Ответить
 
 