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В Николаеве простились с погибшим в зоне ООС воином 36-й ОБрМП Денисом Юшко. ФОТОрепортаж

В Николаеве простились с погибшим в зоне ООС воином 36-й ОБрМП Денисом Юшко. ФОТОрепортаж

Сегодня, 12 апреля, в Николаеве состоялась торжественная церемония прощания с Денисом Юшко, матросом, военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты. Воин погиб 8 апреля в зоне проведения ООС от пули вражеского снайпера.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу 36-й ОБрМП.

"Родился Денис 31 мая 1998 г. в селе Новобогдановка Николаевской области. После прохождения срочной службы с 2019 года ушел на фронт защищать родную землю. Служил в батальоне морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала М. Белинского ВМС ВС Украины.

Жизнь воина-защитника оборвалась 8 апреля 2021 г. в результате ведения огня вражеского снайпера. Ему было всего 22 года ...

В Николаеве простились с погибшим в зоне ООС воином 36-й ОБрМП Денисом Юшко 01
В Николаеве простились с погибшим в зоне ООС воином 36-й ОБрМП Денисом Юшко 02

В Николаеве простились с погибшим в зоне ООС воином 36-й ОБрМП Денисом Юшко 03

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В Николаеве простились с погибшим в зоне ООС воином 36-й ОБрМП Денисом Юшко 04
В Николаеве простились с погибшим в зоне ООС воином 36-й ОБрМП Денисом Юшко 05
В Николаеве простились с погибшим в зоне ООС воином 36-й ОБрМП Денисом Юшко 06
В Николаеве простились с погибшим в зоне ООС воином 36-й ОБрМП Денисом Юшко 07

На церемонию прощания пришли и выразили искренние слова соболезнования и благодарности родным и близким Героя представители местной власти, друзья, знакомые, односельчане,побратимы, представители общественных организаций, а также неравнодушные граждане", - говорится в сообщении.

В Николаеве простились с погибшим в зоне ООС воином 36-й ОБрМП Денисом Юшко 08

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В Николаеве простились с погибшим в зоне ООС воином 36-й ОБрМП Денисом Юшко 09
В Николаеве простились с погибшим в зоне ООС воином 36-й ОБрМП Денисом Юшко 10
В Николаеве простились с погибшим в зоне ООС воином 36-й ОБрМП Денисом Юшко 11

В Николаеве простились с погибшим в зоне ООС воином 36-й ОБрМП Денисом Юшко 12

Автор: 

Николаевская область (2141) похороны (1534) потери (4424) Ян Осока (1501) 36 отдельная бригада морской пехоты (206) операция Объединенных сил (6766)


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