Алиев открыл в Баку Парк военных трофеев, захваченных у армянской армии в ходе войны в Нагорном Карабахе. ФОТОрепортаж

В Баку в понедельник, 12 апреля, состоялось открытие Парка военных трофеев, захваченных у армянской армии в ходе 44-дневной войны за освобождение Карабаха. В церемонии открытия принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Парк открыт "с целью демонстрации исключительного героизма и исторической победы (азербайджанского) народа" в войне, отметили в пресс-службе.

Часть военных трофеев, захваченных при разгроме армянской армии, была продемонстрирована на параде Победы в Баку 10 декабря 2020 года. Тогда Алиев выступил с инициативой создания Парка военных трофеев. Проделанные за короткое время широкомасштабные работы уже завершились: создан уникальный парк под открытым небом. Президенту Азербайджана был вручен билет первого посетителя Парка военных трофеев.

Среди трофеев - брошенное армянами стрелковое оружие, тяжелая техника, ракетные комплексы, военные транспортные средства и боеприпасы.

Алиев ознакомился с парком и встретился с награжденными военнослужащими.

"После первой Карабахской войны армяне демонстрировали номера частных автомобилей азербайджанцев на оккупированных землях. Изготовили щит, чтобы показать, что азербайджанцы изгнаны с земли своих предков. По существу эти действия были проявлением этнической чистки, проводимой Арменией против Азербайджана, нашего народа, потому что мирные граждане вынуждены были оставить свое имущество, порой разутыми покидать оккупированные земли. Армяне показывали этот щит иностранным туристам, стараясь продемонстрировать силу своей армии, создать миф о якобы непобедимой армянской армии. Азербайджанцы же, оставив свои частные автомобили, покинули собственные земли. Мы не забыли это. Этот щит – свидетельство армянского дезертирства, потому что это – номера военных грузовиков. Азербайджанская армия уничтожила или взяла в качестве трофеев 522 военных грузовика. Еще во время войны я дал указание собрать номера, хранить их, чтобы когда настал день, мы продемонстрировали их.

Этот щит был продемонстрирован на параде, состоявшемся 10 декабря. На площади Азадлыг, на глазах всего нашего народа еще раз были продемонстрированы поражение Армении, армянское дезертирство. Сегодня этот щит установлен в Парке военных трофеев. Представленные здесь номера грузовиков составляют лишь небольшую часть захваченной техники. Уничтожены, взяты в качестве трофеев 522 грузовых автомобиля врага. Это увидит каждый пришедший сюда человек – граждане Азербайджана, гости нашей страны. Пусть и армяне увидят это. Пусть увидят, что их злодеяния не остались без ответа. Вот ответ им. Карабах – это Азербайджан!", - сказал президент Азербайджана.

Отмечается, что среди представленных трофеев имеются также зенитно-ракетный комплекс КУБ, по одному образцу тяжелой гусеничной техники. Они находятся в исправном состоянии. К этому можно добавить также до 150 единиц тяжелой техники врага, танки "Т-72", боевые машины пехоты, 251 самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", зенитно-ракетный комплекс "Оса" и другие экспонаты.

В находящемся на территории Парка видеозале демонстрируются победные твиты, интервью ведущим медиа-структурам, отрывки из обращений к народу.

Каждый элемент на территории парка уникален. К примеру, нижняя часть установленных здесь скамеек изготовлена из взятых в качестве трофеев ящиков из-под снарядов. Система освещения на территории парка изготовлена из расплавленных снарядов, а ящики для отходов – из футляров гильз танковых снарядов.

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Также в Парке военных трофеев представлены противотанковый ров шириной 5 метров и глубиной 3-4 метра, минный участок, противотанковые бетонные опоры и металлические ежи, сеть из колючей проволоки на низких опорах, проволочная сеть на высоких опорах, противопехотный минный участок, малозаметные и трехрядные проволочные заграждения ленточного типа, а также проволочные заграждения ленточного типа над окопами. Эта система заграждений являлась одной из инженерных систем, которые подразделениям Азербайджанской армии пришлось преодолеть на физулинском, джебраильском, агдамском, тертерском и геранбойском направлениях. А внутри укрепляемых на протяжении тридцати лет позиций размещаются хорошо оснащенный боевой пост и солдатская казарма. Рядом с казармой находятся изготовленные заводским методом убежища для защиты личного состава от артиллерийского и воздушного нападения, а на боевой позиции – окопы для стрелков, пулеметчиков и гранатометчиков, долговременные огневые точки.

Напомним, боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября пресс-секретарь президента "НКР" Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В регион введены российские войска в виде "миротворческого контингента".

11 января 2021 года в Москве прошла трехсторонняя встреча России, Армении и Азербайджана. По итогам Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о налаживании транспортных и экономических связей в Закавказском регионе.



















Фото: сайт президента Азербайджана