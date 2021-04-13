Алиев открыл в Баку Парк военных трофеев, захваченных у армянской армии в ходе войны в Нагорном Карабахе. ФОТОрепортаж
В Баку в понедельник, 12 апреля, состоялось открытие Парка военных трофеев, захваченных у армянской армии в ходе 44-дневной войны за освобождение Карабаха. В церемонии открытия принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.
Парк открыт "с целью демонстрации исключительного героизма и исторической победы (азербайджанского) народа" в войне, отметили в пресс-службе.
Часть военных трофеев, захваченных при разгроме армянской армии, была продемонстрирована на параде Победы в Баку 10 декабря 2020 года. Тогда Алиев выступил с инициативой создания Парка военных трофеев. Проделанные за короткое время широкомасштабные работы уже завершились: создан уникальный парк под открытым небом. Президенту Азербайджана был вручен билет первого посетителя Парка военных трофеев.
Среди трофеев - брошенное армянами стрелковое оружие, тяжелая техника, ракетные комплексы, военные транспортные средства и боеприпасы.
Алиев ознакомился с парком и встретился с награжденными военнослужащими.
"После первой Карабахской войны армяне демонстрировали номера частных автомобилей азербайджанцев на оккупированных землях. Изготовили щит, чтобы показать, что азербайджанцы изгнаны с земли своих предков. По существу эти действия были проявлением этнической чистки, проводимой Арменией против Азербайджана, нашего народа, потому что мирные граждане вынуждены были оставить свое имущество, порой разутыми покидать оккупированные земли. Армяне показывали этот щит иностранным туристам, стараясь продемонстрировать силу своей армии, создать миф о якобы непобедимой армянской армии. Азербайджанцы же, оставив свои частные автомобили, покинули собственные земли. Мы не забыли это. Этот щит – свидетельство армянского дезертирства, потому что это – номера военных грузовиков. Азербайджанская армия уничтожила или взяла в качестве трофеев 522 военных грузовика. Еще во время войны я дал указание собрать номера, хранить их, чтобы когда настал день, мы продемонстрировали их.
Этот щит был продемонстрирован на параде, состоявшемся 10 декабря. На площади Азадлыг, на глазах всего нашего народа еще раз были продемонстрированы поражение Армении, армянское дезертирство. Сегодня этот щит установлен в Парке военных трофеев. Представленные здесь номера грузовиков составляют лишь небольшую часть захваченной техники. Уничтожены, взяты в качестве трофеев 522 грузовых автомобиля врага. Это увидит каждый пришедший сюда человек – граждане Азербайджана, гости нашей страны. Пусть и армяне увидят это. Пусть увидят, что их злодеяния не остались без ответа. Вот ответ им. Карабах – это Азербайджан!", - сказал президент Азербайджана.
Отмечается, что среди представленных трофеев имеются также зенитно-ракетный комплекс КУБ, по одному образцу тяжелой гусеничной техники. Они находятся в исправном состоянии. К этому можно добавить также до 150 единиц тяжелой техники врага, танки "Т-72", боевые машины пехоты, 251 самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", зенитно-ракетный комплекс "Оса" и другие экспонаты.
В находящемся на территории Парка видеозале демонстрируются победные твиты, интервью ведущим медиа-структурам, отрывки из обращений к народу.
Каждый элемент на территории парка уникален. К примеру, нижняя часть установленных здесь скамеек изготовлена из взятых в качестве трофеев ящиков из-под снарядов. Система освещения на территории парка изготовлена из расплавленных снарядов, а ящики для отходов – из футляров гильз танковых снарядов.
Также в Парке военных трофеев представлены противотанковый ров шириной 5 метров и глубиной 3-4 метра, минный участок, противотанковые бетонные опоры и металлические ежи, сеть из колючей проволоки на низких опорах, проволочная сеть на высоких опорах, противопехотный минный участок, малозаметные и трехрядные проволочные заграждения ленточного типа, а также проволочные заграждения ленточного типа над окопами. Эта система заграждений являлась одной из инженерных систем, которые подразделениям Азербайджанской армии пришлось преодолеть на физулинском, джебраильском, агдамском, тертерском и геранбойском направлениях. А внутри укрепляемых на протяжении тридцати лет позиций размещаются хорошо оснащенный боевой пост и солдатская казарма. Рядом с казармой находятся изготовленные заводским методом убежища для защиты личного состава от артиллерийского и воздушного нападения, а на боевой позиции – окопы для стрелков, пулеметчиков и гранатометчиков, долговременные огневые точки.
Напомним, боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября пресс-секретарь президента "НКР" Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.
Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.
В регион введены российские войска в виде "миротворческого контингента".
11 января 2021 года в Москве прошла трехсторонняя встреча России, Армении и Азербайджана. По итогам Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о налаживании транспортных и экономических связей в Закавказском регионе.
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Билет на Интерсити - 600 грн ~22.2$
Пенсия у бабушки - 3800 грн ~140$
Минималка - 4173 грн ~153,3$
Вкусный Кофе в парке - 22 грн ~0.8$
Цезарь в среднем ресторане 90-120 грн ~3.3-4.4$
Цены на продукты: Молоко 25грн./1л, яйца 25грн./10шт., свинина 130грн./1кг., курица 70 грн./1 кг., телятина 140 грн./кг, филе куриное 110-115 грн./кг, филе индюшиное -135 грн./кг, редиска - 20-25 грн./кг, капуста молодая - 35 грн./кг
Коммунальные:
1 квт. электроэнергии (до 100 квт. и больше) - 0,9 грн./квт и 1,68 грн./квт.
Газ - 8,5грн./1 куб
Вода - 15,048 грн./м.куб. с НДС с 12.09.2018 г.
Интернет - 150 грн. - 100мегабит /месяц
Кабельное - 70 грн.-150 грн. /месяц
Лифт - 100 грн.
Ночь в гостинице Киева - 1200 - 1800 грн.
Зарплата учителя на двух ставках - около 14 000 грн ~ 520 долларов
Зарплата рядового солдата с надбавками на первой линии в ООС - 24 000 грн ~ 888.8$
- Зовнішній борг - 50.07 млрд $
- Загальний борг - 78.23 млрд $
- Золотовалютні рез - 20.64 млрд $
- Мін. ЗП - 4 173 грн~153.3$
- Мін. пенсія - 1497 грн~55$
- Карта адміністративно-територіального устрою України не підлягає сумніву!
безвиз, билет на лоукост до Барселоны туда и назад 1800 грн ~ 66.6$
на МАУ 5500грн ~203$
МВФ дает кредиты.
Америка поставляет летальное оружие.
Державна мова одна - Українська
Не под контролем Украины - Крым, Донецк, Луганск.
Я с гордостью говорю Ukraine, все в Европе знают где это, и я вижу в их глазах поддержку!
+ Децентралізація.
Об'єднані громади, зокрема, розпоряджаються:
60 % податку на доходи фізичних осіб
100 % податку на майно
100 % єдиного податку
5 % акцизного податку з роздрібної торгівлі (тютюн, алкоголь, нафтопродукти)
100% податку на прибуток установ комунальної власності ОТГ
100 % платежів за надання адміністративних послуг
25 % екологічного податку
іншими зборами та платежами, міжбюджетними трансфертами та надходженнями в рамках програм та допомог
Бюджет:
(Армія, Пенсії, Соціальні виплати, Держапарат та інше.)
40 % податку на доходи фізичних осіб
95 % акцизного податку з роздрібної торгівлі (тютюн, алкоголь, нафтопродукти)
75 % екологічного податку
+ Приватбанк (докапіталізація державою 160 млрд грн)
+ Укрнафта
Укрзалізниця вперше за багато років прибуткова
Малишева (2012 банкрот) 2019 прибутковий (в три зміни)
Океан (2012 банкрот) 2019 прибутковий
ХТЗ (11 років без прибутків) 2019 прибутковий
Електротяжмаш з 2018 вперше прибутковий
Карпатинафтахім (2012 зупинений) 2019 прибутковий
Судобудівний завод Лиман (2008 зупинено) 2019 прибутковий + 35судов
Міжнародна коаліція на підтримку України.
НАТО, ООН, G7, ПАРЄ
РФ втратила за 5 років -148 млрд$ (санкції)
РФ не має доступу до таких підприємств:
Зоря-Машпроект (двигуни, редуктора, флот РФ)
Моторсіч (двигуни літаки, вертольоти)
Івченко-Прогрес (двигуни літаки, вертольоти)
Хартрон (системи управління для ракет)
Южмаш (ракети 80% СЯС РФ)
Українська мова, українська школа, українське кіно, українські книжки...
Свобода слова.
Безвіз 89 країн світу
Добавляйте ваши пункты, пусть будет для истории.(С)
...Глобальная доступность технологий с интеллектуальными программами, автоматизация, роботизация и внедрение искусственного интеллекта станут в основе новейшего перевооружения, которое, в конце концов, обнулит даже идею ядерного сдерживания. Эти процессы уже начались, и их не остановить. Мы наблюдаем не просто волну развития армий путем активной роботизации вооруженных сил - мы свидетели подлинного технологического цунами!
Кроме того, современная война предполагает отсутствие четкой линии фронта: для борьбы и достижения политических целей и любого преимущества все больше используются комбинированные модели воздействия. - В. Горбулин https://tverezo.info/post/126580
Развертывание информационного противодействия, включая проведение информационно-психологических операций и кибератак, работу в социальных сетях и средствах массовой информации вынуждают мобилизовать не только развитие контрразведки, разведки и специальных информационных структур, но и привлекать к взаимодействию многие гражданские институты и общественные организации. - В. Горбулин
https://tverezo.info/post/126580
Маємо шанс побачити фінал (якщо виживемо - тут я з вами солідарний).
Сгорел за минуту армянский "КамАЗ".......
https://starshinazapasa.livejournal.com/1301503.html Гагаринобесие
Первой советской баллистической ракетой, запущенной на субкосмическую высоту, была - та-дам - попробуйте угадать.
«Фау-2».
Не модификация, не переработка, а самая натуральная «Фау-2». Восстановленная группой немецких инженеров, на основе вывезенных из Пенемюнде, и запущенная на полигоне Капустин Яр 18 октября 1947 года в 10 часов 47 минут по московскому времени. Ракета поднялась на высоту 86 километров. Всего были запущены 11 ракет «ФАУ-2».
Сто семьдесят немецких инженеров, подчиненных фон Брауна, включая Греттруппа и Курта Мангуса, работали в институте на острове Городомля на озере Селигер, назывался он что-то типа «Селигер-7», если не ошибаюсь, ныне НИИ-88, до сих пор входит в «Роскосмос». Там же работал и Королев. Он был главным конструктором. Греттрупп был в его подчинении.
Именно на основе «Фау-2» Королев разработал свою Р-1 - практически полную её копию - которая и является первой советской баллистической ракетой.
Собственно, именно она, доработанная "Фау" и стоит на монументе "Покорителям космоса" на ВДНХ. Смешно, правда?
Гретттрупп в этот момент довел до ума немецкую Г-1, которая была лучше королёвской, с отделяющейся ступенью, несла больше ВВ, но, по понятным политическим причинам, его проект был задвинут в сторону, а дорогу дали Королёву.
Но факт остается фактом - родоначальником советской космонавтики была «Фау-2».
«Для «развития» ракетного дела сталинским СССР сделано немало:
- Посажен ракетный конструктор Воскресенский будущая правая рука Королева.
- Арестован и посажен специалист по ракетным двигателям и будущий генеральный конструктор комплекса «Энергия-Буран» Валентин Глушко.
- Отбыл срок на Соловках знаменитый ракетчик Артемьев.
Расстрелян в 1938 специалист по твердотопливным ракетам Георгий Лангемак.
- Расстрелян директор Ракетного НИИ, создатель "Катюши" Клейменов.
- Борис Викторович Раушенбах - ссылка в 1942 г.
- Роберт Бартини, про которого Королёв сказал:«Мы все обязаны Бартини очень и очень многим, без Бартини не было бы спутника». Арест в 1938 г., выпустили только в 1946 г.
- Юрий Кондратюк, рассчитавший оптимальную траекторию полёта к Луне, арест в 1931 г. Дали 3 года лагерей за вредительство.
- Генерал Гонор, директор НИИ-88 в котором работали Королев, Макеев и другие, арестован в 1953 г.»
Все их праздники. Даты. Лживое все. Насквозь. Все фейк. Вся страна. Только смерти у них не фейк. Вот что они вправду умеют, так это убивать. А остальное - всё вранье.
- Ядерная программа - фон Арденне. Вся. Вообще. Полностью. Только вчитайтесь в эти формулировки: Лауреат Сталинской премии барон Манфред фон Арденне. Герой социалистического труда Николаус Риль. Советник Гитлера по научным вопросам Петер Тиссен. Создатель газовой центрифуги для разделения изотопов урана Гернот Циппе.
- Индустриализация - «Симменс», Крупп и «Дженерал Электрик».
- Глубоководные аппараты «Мир», наша советская гордость - финские.
- Самый большой в мире российский ледокольный танкер "Тимофей Гуженко" полностью построен в Южной Корее фирмой Samsung Heavy Industries.
- Единственная в мире "не имеющая аналогов" арктическая российская нефтяная платформа "Приразломная" - это норвежская платформа Hutton TLP, построенная в 1984 году.
- "Академик Мстислав Келдыш", с которого Джеймс Кэмерон и спускал "Миры" на съемках "Титаника" - финский.
- Батискафы, на которых Путин куда-то там погружался около исконно русской греческой священной Корсуни - голландские.
День русской космонавтики на немецкой ракете в американском интернете с трупами в русских лагерях.
Страна-фейк. Сверху донизу.
Именно это они сегодня и отмечают.
Ну, с праздником, чо.
https://starshinazapasa.livejournal.com/1301503.html starshinazapasa.livejournal.com
А этот нарцисс ещё и парк устроил, тешит свою психическую патологию.
Как будто время там остановилось в 80-х годах прошлого века, а дальше, все только ветшало и разрушалось.
Можно предположить, что если бы для армян, Нагорный Карабах и его жители, имели хоть какое то значение, то Карабах бы выглядел по другому.
А это значит, что единственный смысл владения Карабахом для армян, это дешевые понты: мы победили и будем диктовать условия.
Классический чемодан без ручки.