В центральной районной больнице Вышгорода провели капитальный ремонт, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Вышгородской центральной районной больнице отремонтировали приемное отделение.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА, это уже седьмое модернизированное приемное отделение в регионе в рамках президентской программы "Большая стройка"

Капитальный ремонт отделения в больнице стоил 6,5 млн гривен. Благодаря ему теперь здесь смогут своевременно делать диагностику, проводить обследование и в случае необходимости готовить пациентов к операции.

"Мы продолжаем развивать медицинскую инфраструктуру Киевской области. Активно начали это делать еще в прошлом году. И уже сейчас имеем семь обновленных приемных отделений в опорных больницах. Среди них - Вышгородская центральная районная больница", - сообщил глава Киевской ОГА Василий Володин.

По его словам, в планах на 2021 год - завершить ремонтные работы еще в пяти медицинских учреждениях. Параллельно будет развиваться дорожная и образовательная инфраструктура, а также строиться новые спортивные локации.

Как сообщал ранее координатор программы "Большая стройка", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в этом году будет построено и отремонтировано 6 500 км дорог и 245 искусственных сооружений. Также сдадут в эксплуатацию 177 приемных отделений, 95 школ, 70 детских садиков, 80 стадионов и 29 бассейнов.

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