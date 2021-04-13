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В центральной районной больнице Вышгорода провели капитальный ремонт, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Вышгородской центральной районной больнице отремонтировали приемное отделение.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА, это уже седьмое модернизированное приемное отделение в регионе в рамках президентской программы "Большая стройка"

Капитальный ремонт отделения в больнице стоил 6,5 млн гривен. Благодаря ему теперь здесь смогут своевременно делать диагностику, проводить обследование и в случае необходимости готовить пациентов к операции.

"Мы продолжаем развивать медицинскую инфраструктуру Киевской области. Активно начали это делать еще в прошлом году. И уже сейчас имеем семь обновленных приемных отделений в опорных больницах. Среди них - Вышгородская центральная районная больница", - сообщил глава Киевской ОГА Василий Володин.

По его словам, в планах на 2021 год - завершить ремонтные работы еще в пяти медицинских учреждениях. Параллельно будет развиваться дорожная и образовательная инфраструктура, а также строиться новые спортивные локации.

Как сообщал ранее координатор программы "Большая стройка", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в этом году будет построено и отремонтировано 6 500 км дорог и 245 искусственных сооружений. Также сдадут в эксплуатацию 177 приемных отделений, 95 школ, 70 детских садиков, 80 стадионов и 29 бассейнов.

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В центральной районной больнице Вышгорода провели капитальный ремонт, - ОГА 01
В центральной районной больнице Вышгорода провели капитальный ремонт, - ОГА 02
В центральной районной больнице Вышгорода провели капитальный ремонт, - ОГА 03

Автор: 

больница (1442) ОГА (2393) Вышгород (79) Володин Василий (44) Большая стройка (728)


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А где навала ковидных пациентов?
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13.04.2021 10:39 Ответить
Ковідних пацієнтів вже немає, бо усі померли після випробовування на них Російської та Китайської вакцин!
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13.04.2021 11:29 Ответить
В Украине не испульзуют ни китайских вакцин, ни кацапского скотомицина.
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13.04.2021 11:47 Ответить
Воно і так було в нормальному стані. Краще б обладнання їм закупили. Потрапив в цю лікарню літом 2019 по швидкій. Аппарат УЗІ такий "чудовий" в лікарні, що збирались живіт різати бо ніфіга апарат не показує з того, що повинні ******* апарати робити. Самі лікарі бідкались і рекомендували після зняття загострення обстежитись на нормальній апаратурі.
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13.04.2021 12:34 Ответить
 
 