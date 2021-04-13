В центре Одессы на 24-м этаже жилого дома вспыхнул пожар: эвакуировали 55 человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Одессе загорелся офис на 24-м этаже жилого дома по улице Среднефонтанской, 35. Из здания эвакуировали 55 человек. Все они самостоятельно вышли по лестнице.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

13 апреля в 7:11 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании офиса на 24-м этаже многоэтажного жилого дома, по адресу: г.. Одесса, Приморский р-н, ул. Среднефонтанская, 35.

По прибытию к месту вызова спасателями было установлено возгорание офисного помещения на 24-м этаже 25-ти этажного жилого дома.

Спасатели локализовали пожар в 8:05 и ликвидировали его в 8:07 на площади 60 м2. Погибших и пострадавших нет. Эвакуированы 55 человек путем самостоятельного выхода по лестнице.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Масштабный пожар в центре Санкт-Петербурга: есть погибший и пострадавшие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

От ГСЧС привлекались 13 единиц техники и 50 человек личного состава.















Фото: сайт ГСЧС