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Из-за поджога сухой травы в селе на Львовщине сгорели 3 автобуса. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В селе Большие Глебовичи на автобазе сгорели три автобуса из-за поджога сухой травы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Согласно данным ГСЧС,  сообщение о пожаре в с. Большие Глебовичи Львовского района поступило 12 апреля в 15:19 в Службу спасения "101".

Отмечается, пожар возник на открытой территории в трех автобусах "Volkswagen LT 46", "Стрый авто АО 756" и "Mercedes 611".

"На момент прибытия пожарных к месту вызова автобусы были полностью охвачены огнем. Также рядом с площадкой, где стояли автобусы, горела сухая трава. В 15:50 пожарные локализовали пожар, и в 15:57 полностью ликвидирован. В результате пожара огнем уничтожены три автобуса и сухая трава на площади 100 кв.м. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на рядом стоящий грузовой автомобиль с двумя полуприцепами и спасти его от уничтожения огнем", - сказано в сообщении.

"В частном хозяйстве стояли три буса. Горела сухая трава, огонь с которой перекинулся на них. Как следствие, сгорели все три буса", - сообщил представитель ГСЧС Львовщины Виталий Туровцев.

К ликвидации пожара привлекалось 6 человек личного состава и 1 единица спецтехники.

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Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Как сообщает ZAXID.NET, пожар возник на базе с ремонтными боксами для маршруток. Все автобусы принадлежат одному владельцу, который занимается перевозкой пассажиров из ближних сел во Львов, ООО Иван Самофал. 

Из-за поджога сухой травы в селе на Львовщине сгорели 3 автобуса 01
Из-за поджога сухой травы в селе на Львовщине сгорели 3 автобуса 02
Из-за поджога сухой травы в селе на Львовщине сгорели 3 автобуса 03
Из-за поджога сухой травы в селе на Львовщине сгорели 3 автобуса 04
Из-за поджога сухой травы в селе на Львовщине сгорели 3 автобуса 05
Фото: ГСЧС, ZAXID.net

поджог (1091) ГСЧС (5005) автобус (98)


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Топ комментарии
+8
Из-за поджога сухой травы в селе на Львовщине сгорели 3 автобуса - Цензор.НЕТ 2560
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13.04.2021 11:15 Ответить
+7
Обычно это одни и те же "люди".
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13.04.2021 11:18 Ответить
+6
Каждый год одно и тоже. И эти люди хотят хорошо жить...
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13.04.2021 11:46 Ответить
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Из-за поджога сухой травы в селе на Львовщине сгорели 3 автобуса - Цензор.НЕТ 2560
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13.04.2021 11:15 Ответить
не, не палии, скорее голосовали за шария
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13.04.2021 11:17 Ответить
Обычно это одни и те же "люди".
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13.04.2021 11:18 Ответить
Можно использовать для съемок фильмов ужасов
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13.04.2021 11:15 Ответить
Спички детям не игрушка, особенно идиотам
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13.04.2021 11:25 Ответить
Каждый год одно и тоже. И эти люди хотят хорошо жить...
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13.04.2021 11:46 Ответить
Конкретно эти "люди" не хотят. У них в голове отсутствуют причинно-следственные связи. Они просто существуют.
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13.04.2021 12:19 Ответить
автобаза і суха трава - великі збитки. Пожежні набирають воду у якомусь ставку, а не в пожежній водоймі (цистерні) на території автобази.
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13.04.2021 11:58 Ответить
Дебилы...
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13.04.2021 14:51 Ответить
Горiть у пеклi, москалi!
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13.04.2021 15:27 Ответить
 
 