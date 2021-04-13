Из-за поджога сухой травы в селе на Львовщине сгорели 3 автобуса. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В селе Большие Глебовичи на автобазе сгорели три автобуса из-за поджога сухой травы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Согласно данным ГСЧС, сообщение о пожаре в с. Большие Глебовичи Львовского района поступило 12 апреля в 15:19 в Службу спасения "101".

Отмечается, пожар возник на открытой территории в трех автобусах "Volkswagen LT 46", "Стрый авто АО 756" и "Mercedes 611".

"На момент прибытия пожарных к месту вызова автобусы были полностью охвачены огнем. Также рядом с площадкой, где стояли автобусы, горела сухая трава. В 15:50 пожарные локализовали пожар, и в 15:57 полностью ликвидирован. В результате пожара огнем уничтожены три автобуса и сухая трава на площади 100 кв.м. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на рядом стоящий грузовой автомобиль с двумя полуприцепами и спасти его от уничтожения огнем", - сказано в сообщении.

"В частном хозяйстве стояли три буса. Горела сухая трава, огонь с которой перекинулся на них. Как следствие, сгорели все три буса", - сообщил представитель ГСЧС Львовщины Виталий Туровцев.

К ликвидации пожара привлекалось 6 человек личного состава и 1 единица спецтехники.

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Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Как сообщает ZAXID.NET, пожар возник на базе с ремонтными боксами для маршруток. Все автобусы принадлежат одному владельцу, который занимается перевозкой пассажиров из ближних сел во Львов, ООО Иван Самофал.











Фото: ГСЧС, ZAXID.net