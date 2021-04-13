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Дело о рекордной взятке в $5 млн от Злочевского сегодня попытаются незаконно передать из ВАКС в ручной Шевченковский райсуд Киева, - ЦПК. ДОКУМЕНТ

Дело о рекордной взятке в $5 млн от Злочевского сегодня попытаются незаконно передать из ВАКС в ручной Шевченковский райсуд Киева, - ЦПК. ДОКУМЕНТ

Дело о рекордной взятке в 5 млн долларов для НАБУ и САП сегодня попытаются незаконно забрать у Антикоррупционного суда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

"Помните дело в отношении бывшего министра экологии времен Виктора Януковича Николая Злочевского о рекордной взятке в 5 млн долларов? ЦПК стало известно, что сегодня в 16.00 Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда будет рассматривать ходатайство адвоката обвиняемого Андрея Кичи о передаче дела из ВАКС в Шевченковский райсуд Киева", - следует из сообщения.

"Подчеркиваем, что любые решения о передаче дела из Антикоррупционного суда будут незаконными, ведь уголовный процессуальный кодекс прямо запрещает это. Статья 33-1 УПК четко говорит о том, что другие суды не могут рассматривать дела, которые подсудны Высшему антикоррупционному суду", - отмечают в ЦПК.

"От Антикорсуда спасают еще одних чертей. Работают по схеме Татарова, забирая дело из неподконтрольного ВАКС в ручной районный суд", - добавили в Центре противодействия коррупции в соцсети Фейсбук.

Дело о рекордной взятке в $5 млн от Злочевского сегодня попытаются незаконно передать из ВАКС в ручной Шевченковский райсуд Киева, - ЦПК 01

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Напомним, 12 июня первый замглавы Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко с подельниками дал взятку НАБУ и САП в 5 миллионов долларов за закрытие дела против экс-министра времен Януковича Николая Злочевского (по ч. 5 ст. 191 УКУ - присвоение, растрата имущества и ч. 3 ст. 209 УКУ - отмывание денежных средств, добытых преступным путем).

Также среди группы лиц, дававших взятку, фигурируют один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины Елена Мазурова. 5 миллионов долларов были предназначены руководителям НАБУ и САП, еще 1 миллион долларов Ильяшенко, Кича и Мазурова собирались поделить между собой.

В июле НАБУ и САП заочно сообщили Злочевскому о подозрении. В августе его объявили в розыск и заочно арестовали.

Автор: 

взятка (6179) Злочевский Николай (148) Антикоррупционный суд (1218) Центр противодействия коррупции (250) Кича Андрей (4)


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Топ комментарии
+2
Та що ви розумієте?
Зельонский та Бєнядіктова боряться з ко-ко-корупцією.
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13.04.2021 11:56 Ответить
+2
Это станет очередным позором для Зеленского и Ко.
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13.04.2021 12:06 Ответить
+1
Не бреши- Петро Олексійович корупцію подолав вже давно!
Чи може Петро Олексійович брехав? Та ні- маячня!
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13.04.2021 12:24 Ответить
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Та що ви розумієте?
Зельонский та Бєнядіктова боряться з ко-ко-корупцією.
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13.04.2021 11:56 Ответить
Не бреши- Петро Олексійович корупцію подолав вже давно!
Чи може Петро Олексійович брехав? Та ні- маячня!
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13.04.2021 12:24 Ответить
Покажи його заяву про "подолав вже давно".
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13.04.2021 12:28 Ответить
Зе команда , вслід за кремлеботами , ніяк не заспокояться у протистоянні з Порохом ...
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13.04.2021 12:32 Ответить
І вчергове бреше. Тепер вже про якусь заяву про подолану корупцію.
Поплутав зі своїм чемпіоном у боротьбі з ковідом Бубою.
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13.04.2021 12:38 Ответить
2016 год: "Украине придется потратить на борьбу с коррупцией несколько лет." Такое мнение высказал президент Украины Петр Порошенко.http://minprom.ua/persons/33.html
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13.04.2021 13:31 Ответить
Струк вважає, що наведене еквівалентне "корупцію подолав вже давно!" ?
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13.04.2021 13:39 Ответить
Вы в состоянии сложить 2016+2 ?
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13.04.2021 14:55 Ответить
Почему вы решили, что несколько это 2 ?
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13.04.2021 14:56 Ответить
Та хоть сколько... Но верен своему девизу: "Ну не шмогла я, не шмогла...". Или как его назвали BBC (в конце срока) - президент обещаний.
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13.04.2021 17:52 Ответить
Це та ВВС, що програла суд Порошенку?
Є більш компетентні експерти.

Україна досі не розвалилася завдяки Порошенку, - командор ВМС США.

https://glavcom.ua/news/ukrajina-dosi-ne-rozvalilasya-zavdyaki-poroshenku-komandor-vms-ssha--536483.html
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13.04.2021 17:58 Ответить
Ну раз кроме BBC других возражений нет, то.....
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13.04.2021 18:47 Ответить
Других вьі и не показали.
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13.04.2021 18:51 Ответить
Бояра некачественная? Галюны? Сочувствую (нет)
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13.04.2021 12:49 Ответить
Це доказ ефективності антикорупційного суду
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13.04.2021 12:01 Ответить
Это станет очередным позором для Зеленского и Ко.
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13.04.2021 12:06 Ответить
Краще до Соломи, там навіть руху не буде)))
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13.04.2021 12:14 Ответить
мля та скока можно, одно и тоже.
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13.04.2021 12:43 Ответить
если вы знаете что этот суд ручной, сделайте его недееспособным .
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13.04.2021 13:11 Ответить
і можете не сумніватись - таки передадуть і ЗЛО-ЧМО-вському нічого не буде!
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13.04.2021 13:21 Ответить
я запутался. он хороший, или не хороший парень?
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13.04.2021 16:57 Ответить
 
 