Дело о рекордной взятке в $5 млн от Злочевского сегодня попытаются незаконно передать из ВАКС в ручной Шевченковский райсуд Киева, - ЦПК. ДОКУМЕНТ
Дело о рекордной взятке в 5 млн долларов для НАБУ и САП сегодня попытаются незаконно забрать у Антикоррупционного суда.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции.
"Помните дело в отношении бывшего министра экологии времен Виктора Януковича Николая Злочевского о рекордной взятке в 5 млн долларов? ЦПК стало известно, что сегодня в 16.00 Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда будет рассматривать ходатайство адвоката обвиняемого Андрея Кичи о передаче дела из ВАКС в Шевченковский райсуд Киева", - следует из сообщения.
"Подчеркиваем, что любые решения о передаче дела из Антикоррупционного суда будут незаконными, ведь уголовный процессуальный кодекс прямо запрещает это. Статья 33-1 УПК четко говорит о том, что другие суды не могут рассматривать дела, которые подсудны Высшему антикоррупционному суду", - отмечают в ЦПК.
"От Антикорсуда спасают еще одних чертей. Работают по схеме Татарова, забирая дело из неподконтрольного ВАКС в ручной районный суд", - добавили в Центре противодействия коррупции в соцсети Фейсбук.
Напомним, 12 июня первый замглавы Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко с подельниками дал взятку НАБУ и САП в 5 миллионов долларов за закрытие дела против экс-министра времен Януковича Николая Злочевского (по ч. 5 ст. 191 УКУ - присвоение, растрата имущества и ч. 3 ст. 209 УКУ - отмывание денежных средств, добытых преступным путем).
Также среди группы лиц, дававших взятку, фигурируют один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины Елена Мазурова. 5 миллионов долларов были предназначены руководителям НАБУ и САП, еще 1 миллион долларов Ильяшенко, Кича и Мазурова собирались поделить между собой.
В июле НАБУ и САП заочно сообщили Злочевскому о подозрении. В августе его объявили в розыск и заочно арестовали.
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