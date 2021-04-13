Рядом с легкоатлетическим стадионом на Днепропетровщине откроют Олимпийский дом, - ОГА. ФОТОрепортаж

Благодаря Олимпийскому дому спортсмены и тренеры смогут планировать подготовку к соревнованиям, проводить собрания и конференции и обмениваться опытом.

Как передает Цензор.НЕТ, его строительство уже завершили, остались мелкие внутренние работы и благоустройство территории.

"Олимпийский дом построили в Днепре - рядом с легкоатлетическим стадионом и ареной для игровых видов спорта. Теперь это единый ансамбль. Современное и удобное пространство для спортсменов и тренеров", - сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Отмечается, благодаря программе "Большая стройка" на первом этаже Олимпийского дома размещены просторный вестибюль с гардеробной зоной, комната охраны, тренерские и раздевалки для команд. Также есть большой конференц-зал на 162 места. Кроме того, там планируют разместить и небольшую спортивную выставку. На втором этаже здания находятся офисы Федерации футбола и Олимпийского комитета.

Так, спортсмены и тренеры смогут планировать подготовку к соревнованиям, проводить собрания и конференции, обмениваться опытом. Для людей с инвалидностью предусмотрен отдельный заезд и автостоянка, а также обустроены пандусы и санузел.

По словам подрядчика, отдельный акцент сделали на энергоэффективности Олимпийского дома. Фасад имеет вентиляцию, кровля - из специального мембранного материала. Система отопления регулируемая.

Как сообщал координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в этом году в Днепре по президентской программе откроют Южный обход города, который начали строить еще 10 лет назад. Благодаря обходу с центральных улиц Днепра будет выведено движение грузового и транзитного транспорта, что разгрузит дороги и улучшит экологию города.

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