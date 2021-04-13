РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6774 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
4 659 12

Под Славянском почтили память погибшего во время первого боя в российско-украинской войне Геннадия Биличенко. ФОТОрепортаж

Семь лет назад, 13 апреля, на трассе Киев-Довжанский, недалеко от Семеновки - одного из районов Славянска, произошел первый бой и, по сути, раздался первый выстрел на поражение в войне России против Украины на Востоке. Сейчас на месте первого боя установлен памятный знак в память о погибшем сотруднике СБУ Геннадие Биличенко.

Наемники РФ из группировки российского террориста Игоря Гиркина открыли огонь по воинам подразделения "Альфа" СБУ и воинам из подразделений МВД. Нападение было неожиданным. Огонь вели наемники РФ, приехавшие на двух автомобилях. Кроме того, огонь велся из "зеленки", которая шла параллельно трассе и находилась на холме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на donpatriot.news.

В результате нападения погиб Геннадий Биличенко - капитан СБУ, было несколько раненых, в том числе и тяжелых. Только решительные действия старшего лейтенанта - десантника Вадима Сухаревского, который отдал приказ открыть огонь из пулемета БТР, смогли переломить ход этого боя и заставили наемников РФ отступить.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Бачиш? - #баш!": сегодня семь лет первого выстрела ВСУ по наемникам РФ под Славянском

Каждый год, 13 апреля, на месте первого боя проходят памятные мероприятия. Не стал исключением и этот год. Военные ВСУ и НГУ, сотрудники СБУ и МВД, представители местного самоуправления, представители общественности 13 апреля 2021, приняли участие в памятном мероприятии, как на месте боя, так и возле памятного знака на Семеновке. 

Во время выступления Николай Побережный, капитан - заместитель командира батальона "Донбасс" поблагодарил громаду Славянска за то, что люди помнят погибших в российско-украинской войне и отметил: "За Украину надо не умирать, а убивать. Потому что так исторически сложилось, что мы хотя и миролюбивый народ, но за свое будем стоять до конца"

Под Славянском почтили память погибшего во время первого боя в российско-украинской войне Геннадия Биличенко 01
Под Славянском почтили память погибшего во время первого боя в российско-украинской войне Геннадия Биличенко 02
Под Славянском почтили память погибшего во время первого боя в российско-украинской войне Геннадия Биличенко 03
Под Славянском почтили память погибшего во время первого боя в российско-украинской войне Геннадия Биличенко 04
Под Славянском почтили память погибшего во время первого боя в российско-украинской войне Геннадия Биличенко 05
Под Славянском почтили память погибшего во время первого боя в российско-украинской войне Геннадия Биличенко 06
Под Славянском почтили память погибшего во время первого боя в российско-украинской войне Геннадия Биличенко 07.

Автор: 

память (1498) Донбасс (26957) Ян Осока (1501) Сухаревский Вадим (50)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
Под Славянском почтили память погибшего во время первого боя в российско-украинской войне Геннадия Биличенко - Цензор.НЕТ 5312
показать весь комментарий
13.04.2021 15:48 Ответить
+12
А Штепа-так и не села...
показать весь комментарий
13.04.2021 15:59 Ответить
+9
Герої не вмирають!
показать весь комментарий
13.04.2021 15:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Под Славянском почтили память погибшего во время первого боя в российско-украинской войне Геннадия Биличенко - Цензор.НЕТ 5312
показать весь комментарий
13.04.2021 15:48 Ответить
Кожного дня загиблі(

Під Майорським від осколкового поранення загинув воїн 10 огшбр Олексій Мамчій

Под Славянском почтили память погибшего во время первого боя в российско-украинской войне Геннадия Биличенко - Цензор.НЕТ 6851
показать весь комментарий
13.04.2021 15:55 Ответить
Под Славянском почтили память погибшего во время первого боя в российско-украинской войне Геннадия Биличенко - Цензор.НЕТ 2060
показать весь комментарий
13.04.2021 16:06 Ответить
Герої не вмирають!
показать весь комментарий
13.04.2021 15:55 Ответить
А Штепа-так и не села...
показать весь комментарий
13.04.2021 15:59 Ответить
Под Славянском почтили память погибшего во время первого боя в российско-украинской войне Геннадия Биличенко - Цензор.НЕТ 1181
показать весь комментарий
13.04.2021 16:05 Ответить
пролунав перший постріл на поразкуДжерело: https://censor.net/ua/p3259429

маэ бути "постріл на ураження".
показать весь комментарий
13.04.2021 16:20 Ответить
это вроде первый погибший в ато посмертно подполкан.. сюжет помню
показать весь комментарий
13.04.2021 16:24 Ответить
Вічна пам'ять полеглим за Батьківщину Героям....Під Слов'янськом вшанували пам'ять загиблого під час першого бою в російсько-українській війні Геннадія Біліченка - Цензор.НЕТ 120
показать весь комментарий
13.04.2021 18:54 Ответить
Герої не вмирають
показать весь комментарий
13.04.2021 18:57 Ответить
Вічна пам"ять землякові...
показать весь комментарий
13.04.2021 20:59 Ответить
бой -не бой, а расстрел альфы из засады...((( мразь по-другому воевать не умеет...(((
показать весь комментарий
13.04.2021 23:47 Ответить
 
 