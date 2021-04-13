Под Славянском почтили память погибшего во время первого боя в российско-украинской войне Геннадия Биличенко. ФОТОрепортаж

Семь лет назад, 13 апреля, на трассе Киев-Довжанский, недалеко от Семеновки - одного из районов Славянска, произошел первый бой и, по сути, раздался первый выстрел на поражение в войне России против Украины на Востоке. Сейчас на месте первого боя установлен памятный знак в память о погибшем сотруднике СБУ Геннадие Биличенко.

Наемники РФ из группировки российского террориста Игоря Гиркина открыли огонь по воинам подразделения "Альфа" СБУ и воинам из подразделений МВД. Нападение было неожиданным. Огонь вели наемники РФ, приехавшие на двух автомобилях. Кроме того, огонь велся из "зеленки", которая шла параллельно трассе и находилась на холме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на donpatriot.news.

В результате нападения погиб Геннадий Биличенко - капитан СБУ, было несколько раненых, в том числе и тяжелых. Только решительные действия старшего лейтенанта - десантника Вадима Сухаревского, который отдал приказ открыть огонь из пулемета БТР, смогли переломить ход этого боя и заставили наемников РФ отступить.

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Каждый год, 13 апреля, на месте первого боя проходят памятные мероприятия. Не стал исключением и этот год. Военные ВСУ и НГУ, сотрудники СБУ и МВД, представители местного самоуправления, представители общественности 13 апреля 2021, приняли участие в памятном мероприятии, как на месте боя, так и возле памятного знака на Семеновке.

Во время выступления Николай Побережный, капитан - заместитель командира батальона "Донбасс" поблагодарил громаду Славянска за то, что люди помнят погибших в российско-украинской войне и отметил: "За Украину надо не умирать, а убивать. Потому что так исторически сложилось, что мы хотя и миролюбивый народ, но за свое будем стоять до конца"













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