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Кулеба встретился с Блинкеном в Брюсселе: "Цена за всякую новую военную авантюру будет для РФ слишком высокой". ФОТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Брюсселе с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на фоне военной эскалации РФ вдоль украинско-российской границы.

Об этом Кулеба написал в Twitter во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"Хорошая встреча в Брюсселе с коллегой и другом госсекретарем Блинкеном на фоне опасного стягивания войск и воинственной риторики со стороны РФ. Необходимо демотивировать Москву от дальнейшей эскалации, в частности четко объяснив РФ, цена за всякую новую военную авантюру будет для нее слишком высокой", - рассказал Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба о возможной полномасштабной войне на Донбассе: Цена предотвращения конфликта ниже, чем потом преодолевать последствия

Кулеба встретился с Блинкеном в Брюсселе: Цена за всякую новую военную авантюру будет для РФ слишком высокой 01
Кулеба встретился с Блинкеном в Брюсселе: Цена за всякую новую военную авантюру будет для РФ слишком высокой 02

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Автор: 

Госдепартамент США (1851) переговоры (5067) россия (96125) США (27101) Кулеба Дмитрий (2880) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+7
это и есть дело - серьёзное фото, высокий уровень - госсекретарь с послом, за столом...флаги
знак той стороне и они его увидели
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13.04.2021 17:09 Ответить
+4
От слов к делу бы...
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13.04.2021 16:59 Ответить
+4
слышь,псина,ты из этого "барнаула" ? Кулеба встретился с Блинкеном в Брюсселе: "Цена за всякую новую военную авантюру будет для РФ слишком высокой" - Цензор.НЕТ 8169
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13.04.2021 17:30 Ответить
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От слов к делу бы...
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13.04.2021 16:59 Ответить
это и есть дело - серьёзное фото, высокий уровень - госсекретарь с послом, за столом...флаги
знак той стороне и они его увидели
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13.04.2021 17:09 Ответить
Так росия уже ответила про высокую цену что им по барабану .
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13.04.2021 17:00 Ответить
Триллион роттенбергов и другой путинской ******* по барабану?
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13.04.2021 17:13 Ответить
слышь,псина,ты из этого "барнаула" ? Кулеба встретился с Блинкеном в Брюсселе: "Цена за всякую новую военную авантюру будет для РФ слишком высокой" - Цензор.НЕТ 8169
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13.04.2021 17:30 Ответить
барнаульские трущобы
https://altapress.ru/realty/story/mrak-razvalin-barnaula-reportazh-iz-avariynih-barakov-gde-zhiltsi-riskuyut-okazatsya-pod-zavalami-284598

иди говно у себя в кучу сгреби для начала..
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13.04.2021 17:32 Ответить
Я себе не верю, а Кулебе.... ВЕРЮ.
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13.04.2021 17:06 Ответить
"Цена будет для РФ слишком высокой" - а для Украины?
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13.04.2021 18:02 Ответить
Дуже хтілося би вірити Кулебі, але досі все сказане ним було лише пустопорожнім патяканням...
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14.04.2021 09:27 Ответить
 
 