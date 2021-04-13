Блокирован канал поставки оружия в Украину: Сообщник из США транзитом через Польшу отправлял детали к пистолетам по почте. ФОТОрепортаж
СБУ блокировала нелегальный канал поставки в Украину огнестрельного оружия в разобранном виде. Операция проводилась совместно с правоохранительными органами США и Республики Польша, а также Национальным контактным пунктом Европола.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Установлено, что организовали нелегальный бизнес несколько жителей столицы и Киевской области. Запчасти передавал сообщник из США транзитом через Польшу. Детали он посылал сервисами международных почтовых экспресс-отправлений с сокрытием от таможенного контроля.
Правоохранители задержали одного из организаторов при получении отправления. Операция проводилась в одном из населенных пунктов Киевской области.
Во время 7 обысков по месту жительства участников группировки правоохранители изъяли:
- пистолет марки "ТТ" и 4 магазина к нему;
- пистолет марки "Зауэр" и магазин к нему;
- пистолет ТМ "Glock 19" и 2 затворные рамы к нему;
- две нижние части пистолета ТМ "Glock 19";
- более 150 патронов различного калибра;
- более $ 30 000;
- запчасти и аксессуары к короткоствольному огнестрельному оружию;
- значительное количество платежных банковских карточек.
Сейчас следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.80percentarms.com/80-lowers/
Весь пистолет без ствола реально можно даже легально купить, а от за сам ствол даже без пистолета тюрма положено.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2060353.m570.l1311&_nkw=glock+slide+complete&_sacat=0
Уровень журналистов ниже плинтуса.
Это называется рамой, сэр!
Понимаю людей, которые заказывают из штатов Glock или SIG Sauer.
Но заказать ТТ, это уже полный п-ц...
Зато для бандитов, это не проблема.
Конечно это хорошо.
ТТ замовляють те, кто не готов отстегнуть 3 штуки баксов за ствол, а потом по 10 баксов за патрон.
Хто розв'язав війну на Донбасі?
Шо не отменяет того факта, шо люди ездят на кацапских жигулях.
Не потому шо они сепары, а потому шо нема лавэ на тойоту.
А ;жигулі;- то любителі совка купують.
Вроде бы все ТТ, которые завозят в США, снабжаются предохранителем.
Что то типа этого:
А на фото предохранителя нет.
Но конечно все так помпезно представили, как будто перехватили целый контейнер оружия.
13.04 все эти задержанные фигуранты были отпущены по домам, с извинениями, интересно оружие им вернули или нет? Задержанные являются действительно смотрящей преступной группировкой все местные о ней прекрасно осведомлены, но возникает вопрос а что же у нас за СБУ такое чьи интересы оно защищает? Местная полиция - преступники!
Баранам и овцам оружие нельзя разрешать, бараны должны молча работать и сопеть в две дырки.