Блокирован канал поставки оружия в Украину: Сообщник из США транзитом через Польшу отправлял детали к пистолетам по почте. ФОТОрепортаж

СБУ блокировала нелегальный канал поставки в Украину огнестрельного оружия в разобранном виде. Операция проводилась совместно с правоохранительными органами США и Республики Польша, а также Национальным контактным пунктом Европола.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что организовали нелегальный бизнес несколько жителей столицы и Киевской области. Запчасти передавал сообщник из США транзитом через Польшу. Детали он посылал сервисами международных почтовых экспресс-отправлений с сокрытием от таможенного контроля.

Правоохранители задержали одного из организаторов при получении отправления. Операция проводилась в одном из населенных пунктов Киевской области.

Во время 7 обысков по месту жительства участников группировки правоохранители изъяли:



- пистолет марки "ТТ" и 4 магазина к нему;

- пистолет марки "Зауэр" и магазин к нему;

- пистолет ТМ "Glock 19" и 2 затворные рамы к нему;

- две нижние части пистолета ТМ "Glock 19";

- более 150 патронов различного калибра;

- более $ 30 000;

- запчасти и аксессуары к короткоствольному огнестрельному оружию;

- значительное количество платежных банковских карточек.

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Руководство "Сумыоблэнерго" вывело в "тень" более 80 млн грн, - СБУ. ФОТО









