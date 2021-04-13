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Блокирован канал поставки оружия в Украину: Сообщник из США транзитом через Польшу отправлял детали к пистолетам по почте. ФОТОрепортаж

СБУ блокировала нелегальный канал поставки в Украину огнестрельного оружия в разобранном виде. Операция проводилась совместно с правоохранительными органами США и Республики Польша, а также Национальным контактным пунктом Европола.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что организовали нелегальный бизнес несколько жителей столицы и Киевской области. Запчасти передавал сообщник из США транзитом через Польшу. Детали он посылал сервисами международных почтовых экспресс-отправлений с сокрытием от таможенного контроля.

Правоохранители задержали одного из организаторов при получении отправления. Операция проводилась в одном из населенных пунктов Киевской области.

Во время 7 обысков по месту жительства участников группировки правоохранители изъяли:

- пистолет марки "ТТ" и 4 магазина к нему;
- пистолет марки "Зауэр" и магазин к нему;
- пистолет ТМ "Glock 19" и 2 затворные рамы к нему;
- две нижние части пистолета ТМ "Glock 19";
- более 150 патронов различного калибра;
- более $ 30 000;
- запчасти и аксессуары к короткоствольному огнестрельному оружию;
- значительное количество платежных банковских карточек.

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

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Блокирован канал поставки оружия в Украину: Сообщник из США транзитом через Польшу отправлял детали к пистолетам по почте 01
Блокирован канал поставки оружия в Украину: Сообщник из США транзитом через Польшу отправлял детали к пистолетам по почте 02
Блокирован канал поставки оружия в Украину: Сообщник из США транзитом через Польшу отправлял детали к пистолетам по почте 03
Блокирован канал поставки оружия в Украину: Сообщник из США транзитом через Польшу отправлял детали к пистолетам по почте 04
Блокирован канал поставки оружия в Украину: Сообщник из США транзитом через Польшу отправлял детали к пистолетам по почте 05

Автор: 

Киевская область (4191) оружие (10259) СБУ (20014) Европол (32)


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Топ комментарии
+18
В країні війна з окупантом,а зрадники заважають громадянам озброюватися
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13.04.2021 17:21 Ответить
+8
Вона,завжди,й будь-де,доречна
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13.04.2021 17:44 Ответить
+6
Конечно, законопослушный гражданин, вроде меня, пистолет не купит.
Зато для бандитов, это не проблема.
Конечно это хорошо.
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13.04.2021 17:49 Ответить
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В країні війна з окупантом,а зрадники заважають громадянам озброюватися
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13.04.2021 17:21 Ответить
В країні де 73% набрав російський клоун, легалізація зброї недоречна.
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13.04.2021 17:37 Ответить
Вона,завжди,й будь-де,доречна
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13.04.2021 17:44 Ответить
Ні.
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13.04.2021 17:44 Ответить
Дуже переконливо Неприпустимо гвалтувати природу
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13.04.2021 17:49 Ответить
Ти народився з кольтом 45 калібру, але його у тебе забрали в пологовому будинку?
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13.04.2021 18:01 Ответить
Розмовляти з немислячим,але питаючим, нецікаво...
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13.04.2021 18:03 Ответить
А мені цікаво де при пологах у тебе знаходився той кольт 45 калібру, і розмір його мушки.
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13.04.2021 18:06 Ответить
если в Украине у всех будет оружие, рашка никогда не сможет оккупировать ни один город
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13.04.2021 17:56 Ответить
Або ж адепти ;какая разніца; отримають значну перевагу.
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13.04.2021 17:59 Ответить
только при уме их нех и окупировать- думай..- перерезаются коммуникации, пути сообщения- и..???- усёк???
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14.04.2021 00:11 Ответить
Для Поросьонко легалізація зброї була недоречною і в 2015 році. І хто знає, як би проголосував народ, як би Поця мав яйця.
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13.04.2021 20:57 Ответить
Для таких як ти автомати видавали з камазів. Але ж ти із пневмата умудрився підстрелитися.
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13.04.2021 21:56 Ответить
так их у нього николы не було- 20 лет в политике всим хороший - с пляжа...)))
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14.04.2021 00:13 Ответить
Чувак решил бабла срубить на разнице законов. Затворную раму( в полной сборке) Глок можно тут купить на ebay. Нижняя часть тоже елементарно.Онлайн продаются законченные на 80%. Полностью законченная lower по закону - как раз та часть пистолрта, которая собственно и должна продаваться легальным дилером, со всеми заморочками, проверками и "регистрацией". А вот 80% по тому же закону - нет. Покупаешь 80%, с ней все необходимые сверла и лекало, работы там - на час.

https://www.80percentarms.com/80-lowers/
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13.04.2021 17:31 Ответить
Маю питання: де ствол с патронником взять, сверлом его высверливать?
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13.04.2021 17:40 Ответить
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2060353.m570.l1311&_nkw=glock+slide+complete&_sacat=0
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13.04.2021 17:42 Ответить
Так ето уголовное дело сразу, изготовление / продажа / покупка ствола однизначно любым судом признается как изготовление / продажа / покупка вогнепальної зброї.
Весь пистолет без ствола реально можно даже легально купить, а от за сам ствол даже без пистолета тюрма положено.
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13.04.2021 17:49 Ответить
Это у вас. Тут это все абсолютно легально, при условии шо Вы его после изготовления зарегистрируете плюс нанесение номера.
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13.04.2021 17:52 Ответить
Я за короткоствол, але у нас не час. Забагато сєпарів. І якщо з травматом я почуваю себе цілком впевнено- ба, я його навіть не діставав досі, то коли у сєпарів буде короткоствол- тут уже місце чисто ковбойським дуелям. Хто першим витягне ствол. А сєпарів у нас процентів 60 як мінімум...
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13.04.2021 18:17 Ответить
Короткоствол...К примеру, гражданский вариант АКСУ тут идет как раз как короткоствол/пистолет, без приклада, бо есть ограничения по длине ствола и общей длине "длинноствола". А у вас его вполне спокойно можно купить как охотничий ствол.
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13.04.2021 18:21 Ответить
Саме так. Але АКСУ не пістолет, в матню не сховаєш. До речі, з ксюхою я в супермаркет ходив, під бушлат сховавши. Я розповідав.
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13.04.2021 18:39 Ответить
сепаров 23%.
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13.04.2021 23:27 Ответить
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=glock+barrel+&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=glock+barrel+threaded
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13.04.2021 17:44 Ответить
Коли говориться про "канал постачання зброї в Україну" то по меншій мірі вважаєш,що ця зброя постачається вантажівками,вагонами тощо,які ні прикордонці,ні митники ніколи не перевіряють,бо там висять відомі всім їм пломби.А ті пару пєстіків чи якась дубельтівка,що пересилається заробітчанами в пачках разом з секондхендівським барахлом то не є "канал".Тільки я не розумію,чому через Польщу?В дев"яностих,пригадую,то присилалось з Штатів прямо в Україну,а от гроші мусив тоді пересилати через польські банки...
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13.04.2021 17:32 Ответить
Glock slides, complete.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2060353.m570.l1311&_nkw=glock+slide+complete&_sacat=0
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13.04.2021 17:33 Ответить
Ну и идиоты. Закон провалили, так народ хоть таким путем вооружаеться. Тем более с таким соседом.
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13.04.2021 17:33 Ответить
"Нижняя часть пистолета"...
Уровень журналистов ниже плинтуса.
Это называется рамой, сэр!
Понимаю людей, которые заказывают из штатов Glock или SIG Sauer.
Но заказать ТТ, это уже полный п-ц...
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13.04.2021 17:36 Ответить
ТТ замовляють любителі совка. Тобто сєпари.
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13.04.2021 17:38 Ответить
Этого добра и в Украине хватает.
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13.04.2021 17:40 Ответить
Фіг там. Просто так короткоствол не дістанеш. І це добре.
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13.04.2021 17:46 Ответить
Конечно, законопослушный гражданин, вроде меня, пистолет не купит.
Зато для бандитов, это не проблема.
Конечно это хорошо.
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13.04.2021 17:49 Ответить
Я начеб-то цілком законослухняний, можна сказати інтелігенція, але дім захистити маю чим.
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13.04.2021 18:03 Ответить
Логика де-то на уровне "Жигулі купляють любителі совка. Тобто сєпари".
ТТ замовляють те, кто не готов отстегнуть 3 штуки баксов за ствол, а потом по 10 баксов за патрон.
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13.04.2021 17:45 Ответить
Чий Крим?
Хто розв'язав війну на Донбасі?
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13.04.2021 17:47 Ответить
Кацапы розв'язали.
Шо не отменяет того факта, шо люди ездят на кацапских жигулях.
Не потому шо они сепары, а потому шо нема лавэ на тойоту.
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13.04.2021 17:53 Ответить
Я їжджу на українській ;таврії;. Знаєш, джипи застрягають там де я спокійно катаюся. Хочу ;Волинку; купити.
А ;жигулі;- то любителі совка купують.
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13.04.2021 18:05 Ответить
Может, разница в цене? Тут ТТ от $250.
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13.04.2021 17:41 Ответить
Судя по фото, это ТТ не из штатов.
Вроде бы все ТТ, которые завозят в США, снабжаются предохранителем.
Что то типа этого:
Блокирован канал поставки оружия в Украину: Сообщник из США транзитом через Польшу отправлял детали к пистолетам по почте - Цензор.НЕТ 4471

А на фото предохранителя нет.
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13.04.2021 17:47 Ответить
Знову фейк і веллллллллллллллллика імітація???!!!
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13.04.2021 18:38 Ответить
Glock скорее всего из штатов, по запчастям привезли, а вот ТТ явно где то поближе купили.
Но конечно все так помпезно представили, как будто перехватили целый контейнер оружия.
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13.04.2021 18:42 Ответить
Аж три пістолети))
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13.04.2021 23:03 Ответить
Аж смішно:на кордоні перевіряють ремені,туфлі,між ногами,під руками,стегна-так то ,що зовсім не перевіряли?Кожну шпарину в бусі.....ех сбу працює....показників -то нуль.....ось і змахлювали (ара сценарист?).....іспанський стид.....Держи злодія-кричали злодії.
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13.04.2021 18:43 Ответить
я ось на городі "Маузер" 1898 року відкопав, правда, не стріляє поки, без затвора ... Може кому треба для музею? Правда, довгуватий....
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13.04.2021 21:38 Ответить
хахихаххх= зауэр старенький - прототип макара-то..- ну ничего и никогда собственного, ни грамма мозга ни в совке, ни в рашандии- всё-всё содрано-скопировано-украдено...
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14.04.2021 00:07 Ответить
СБУ это преступная организация направленная на крышевание и грабеж Украины. Вот с помпой была задержана преступная группировка, которая примерно с 2000 годов терроризировала местное население https://www.youtube.com/watch?v=qLt23UEAzaw
13.04 все эти задержанные фигуранты были отпущены по домам, с извинениями, интересно оружие им вернули или нет? Задержанные являются действительно смотрящей преступной группировкой все местные о ней прекрасно осведомлены, но возникает вопрос а что же у нас за СБУ такое чьи интересы оно защищает? Местная полиция - преступники!
Баранам и овцам оружие нельзя разрешать, бараны должны молча работать и сопеть в две дырки.
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14.04.2021 06:55 Ответить
 
 