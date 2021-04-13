РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12361 посетитель онлайн
Новости Фото
7 549 12

В результате спецоперации полиции освобождены двое иностранцев, которых похитили, держали в заложниках и пытали несколько месяцев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

После похищения гражданина Греции и его племянника участники преступной группы требовали деньги и передачу в собственность недвижимости.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Нацполиции, после двух месяцев незаконного лишения свободы, пыток, угроз убийством и психологического давления на потерпевших подозреваемые завладели 600 тысячами евро и шестью квартирами в элитных районах Одессы.

Сегодня, 13 апреля, полицейские освободили заложников и задержали двух фигурантов.

Установлено, что в феврале 2021 преступная группа лиц незаконно лишила свободы 55-летнего гражданина Греции и его 27-летнего племянника, чтобы завладеть их имуществом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Похищение и пытки волонтера: Экс-нацгвардеец предстанет перед судом

Установлено, что на протяжении двух месяцев злоумышленники пытали потерпевших, в частности утюгом, угрожали огнестрельным оружием, осуществляли физическое и психологическое давление. В рузельтате пыток, потерпевший передал участникам преступной группы 600 тысяч евро и право собственности на шесть квартир в элитных районах Одессы.

В результате спецоперации полиции освобождены двое иностранцев, которых похитили, держали в заложниках и пытали несколько месяцев 01
В результате спецоперации полиции освобождены двое иностранцев, которых похитили, держали в заложниках и пытали несколько месяцев 02
В результате спецоперации полиции освобождены двое иностранцев, которых похитили, держали в заложниках и пытали несколько месяцев 03
В результате спецоперации полиции освобождены двое иностранцев, которых похитили, держали в заложниках и пытали несколько месяцев 04
В результате спецоперации полиции освобождены двое иностранцев, которых похитили, держали в заложниках и пытали несколько месяцев 05
В результате спецоперации полиции освобождены двое иностранцев, которых похитили, держали в заложниках и пытали несколько месяцев 06
В результате спецоперации полиции освобождены двое иностранцев, которых похитили, держали в заложниках и пытали несколько месяцев 07
В результате спецоперации полиции освобождены двое иностранцев, которых похитили, держали в заложниках и пытали несколько месяцев 08
В результате спецоперации полиции освобождены двое иностранцев, которых похитили, держали в заложниках и пытали несколько месяцев 09
В результате спецоперации полиции освобождены двое иностранцев, которых похитили, держали в заложниках и пытали несколько месяцев 10
В результате спецоперации полиции освобождены двое иностранцев, которых похитили, держали в заложниках и пытали несколько месяцев 11
В результате спецоперации полиции освобождены двое иностранцев, которых похитили, держали в заложниках и пытали несколько месяцев 12

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские установили место содержания потерпевших и лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

Сегодня, 13 апреля, сотрудники управления миграционной полиции Одесской совместно с оперативниками уголовного розыска, следователями и с привлечением бойцов полиции особого назначения по процессуальному руководству прокуратуры освободили пострадавших.

Также смотрите: Похищение экс-судьи Чауса в Кишиневе. ВИДЕО

В данное время полицейские задержали двух подозреваемых в похищении и пытках пострадавших. В то же время продолжается активная фаза реализации, проводятся следственные действия, в том числе обыски. Устанавливается круг всех лиц, причастных к преступлению, их действиям будет дана правовая оценка.

задержание (6689) Одесская область (3631) Нацполиция (16553) похищение (1688) пытки (843)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Без купленных нотариусов там не обошлось.
показать весь комментарий
13.04.2021 19:34 Ответить
+7
Право на нерухомість,таким чином,не передається!!! Група була,значно,більшою! Кого за бабло,сховали,за лаштунками
показать весь комментарий
13.04.2021 18:16 Ответить
+5
пиковая стала Одесса...
пока этих баранов не вырежут
будут трусить коммерсантов китайских
и наших
показать весь комментарий
13.04.2021 18:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Право на нерухомість,таким чином,не передається!!! Група була,значно,більшою! Кого за бабло,сховали,за лаштунками
показать весь комментарий
13.04.2021 18:16 Ответить
Без купленных нотариусов там не обошлось.
показать весь комментарий
13.04.2021 19:34 Ответить
Главное эти бандиты и на зоне как короли жить будут ,если еще сядут!!!!
Надеюсь я не прав!!
показать весь комментарий
13.04.2021 18:28 Ответить
Прав.
Я сомневаюсь что они вообще сядут, скорее всего процесс затянется на годы и в итоге отпустят.
показать весь комментарий
14.04.2021 08:27 Ответить
пиковая стала Одесса...
пока этих баранов не вырежут
будут трусить коммерсантов китайских
и наших
показать весь комментарий
13.04.2021 18:49 Ответить
так бы они штурмовали бастионы северного ватного рейха......ну спс...отработали как всегда нормик
показать весь комментарий
13.04.2021 18:56 Ответить
простого чатланина украли бы..теребоньку кто бы шукав бы тебе без 600 тыс и квартир....
показать весь комментарий
13.04.2021 18:58 Ответить
Зімбабве , нічого дивного
показать весь комментарий
13.04.2021 18:59 Ответить
90-е вернулись?
показать весь комментарий
13.04.2021 19:33 Ответить
Зелені привели в хату 90-ті…
показать весь комментарий
13.04.2021 20:00 Ответить
главное на себя не выйти
показать весь комментарий
14.04.2021 00:39 Ответить
 
 