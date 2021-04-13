В результате спецоперации полиции освобождены двое иностранцев, которых похитили, держали в заложниках и пытали несколько месяцев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

После похищения гражданина Греции и его племянника участники преступной группы требовали деньги и передачу в собственность недвижимости.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Нацполиции, после двух месяцев незаконного лишения свободы, пыток, угроз убийством и психологического давления на потерпевших подозреваемые завладели 600 тысячами евро и шестью квартирами в элитных районах Одессы.

Сегодня, 13 апреля, полицейские освободили заложников и задержали двух фигурантов.

Установлено, что в феврале 2021 преступная группа лиц незаконно лишила свободы 55-летнего гражданина Греции и его 27-летнего племянника, чтобы завладеть их имуществом.

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Установлено, что на протяжении двух месяцев злоумышленники пытали потерпевших, в частности утюгом, угрожали огнестрельным оружием, осуществляли физическое и психологическое давление. В рузельтате пыток, потерпевший передал участникам преступной группы 600 тысяч евро и право собственности на шесть квартир в элитных районах Одессы.

























В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские установили место содержания потерпевших и лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

Сегодня, 13 апреля, сотрудники управления миграционной полиции Одесской совместно с оперативниками уголовного розыска, следователями и с привлечением бойцов полиции особого назначения по процессуальному руководству прокуратуры освободили пострадавших.

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В данное время полицейские задержали двух подозреваемых в похищении и пытках пострадавших. В то же время продолжается активная фаза реализации, проводятся следственные действия, в том числе обыски. Устанавливается круг всех лиц, причастных к преступлению, их действиям будет дана правовая оценка.