В деле "Укравтодора" появился новый подозреваемый, СМИ утверждают, что это собственник "Альткома" Тисленко (обновлено). ФОТО

По версии следствия, бенефициар группы компаний давал экс-главе "Укравтодора" взятки.

Об этом сообщает пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

Правоохранители сообщили бенефициару группы компаний, работающих в сфере дорожного хозяйства, о подозрении в предоставлении бывшему руководителю "Укравтодора" неправомерной выгоды в общей сумме более $575 тысяч и 70 тысяч евро.

По данным следствия, за указанные средства бывший руководитель "Укравтодора" содействовал компании в оплате по договору о выполнении дорожных работ и обеспечивал отсрочку сдачи работ по этому соглашению.

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"Гражданину Украины сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины и одновременно выполнено поручение Окружной прокуратуры Варшавы и вручены соответствующие процессуальные документы по поводу привлечения к уголовной ответственности указанного лица также по законодательству Республики Польша", - говорится в сообщении САП.

По данным программы "Наші гроші", новый подозреваемый - собственник "Альткома" Александр Тисленко.





