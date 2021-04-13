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Новости Фото Силовики
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В деле "Укравтодора" появился новый подозреваемый, СМИ утверждают, что это собственник "Альткома" Тисленко (обновлено). ФОТО

По версии следствия, бенефициар группы компаний давал экс-главе "Укравтодора" взятки.

Об этом сообщает пресс-служба САП, информирует Цензор.НЕТ.

Правоохранители сообщили бенефициару группы компаний, работающих в сфере дорожного хозяйства, о подозрении в предоставлении бывшему руководителю "Укравтодора" неправомерной выгоды в общей сумме более $575 тысяч и 70 тысяч евро.

По данным следствия, за указанные средства бывший руководитель "Укравтодора" содействовал компании в оплате по договору о выполнении дорожных работ и обеспечивал отсрочку сдачи работ по этому соглашению.

Также на Цензор.НЕТ: Польский суд отпустил под обязательства экс-главу "Укравтодора" Новака

"Гражданину Украины сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины и одновременно выполнено поручение Окружной прокуратуры Варшавы и вручены соответствующие процессуальные документы по поводу привлечения к уголовной ответственности указанного лица также по законодательству Республики Польша", - говорится в сообщении САП.

По данным программы "Наші гроші", новый подозреваемый - собственник "Альткома" Александр Тисленко.

В деле Укравтодора появился новый подозреваемый, СМИ утверждают, что это собственник Альткома Тисленко (обновлено) 01
В деле Укравтодора появился новый подозреваемый, СМИ утверждают, что это собственник Альткома Тисленко (обновлено) 02
В деле Укравтодора появился новый подозреваемый, СМИ утверждают, что это собственник Альткома Тисленко (обновлено) 03

Автор: 

НАБУ (4230) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Укравтодор (663) САП (2078) Новак Славомир (74)


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Топ комментарии
+3
Это уже не интересно. . Вот когда Зеля Ермака и ко за шкворняк возьмут. Вот это будет шапито с запахом)))
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13.04.2021 20:05 Ответить
+3
Всі під підозрою і жодного на нарах !!! Імітація бурхливої боротьби з корупцією триває !!!!)))
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13.04.2021 20:08 Ответить
+3
Чому так і ніхто не хоче зрозуміти що злодії не в підрозділі а сам підрозділ чи то ,,Автодор,, чи ,,Украфтогаз,, чи ,,Укренерго,,.А те що твориться це просто ловля бліх на шакалах.
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13.04.2021 20:12 Ответить
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Это уже не интересно. . Вот когда Зеля Ермака и ко за шкворняк возьмут. Вот это будет шапито с запахом)))
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13.04.2021 20:05 Ответить
все важно и интересно..главное побыстрее
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13.04.2021 20:15 Ответить
Фамилия у тебя подозрительная дядя. Уж не родственник ты любителя пальто???
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13.04.2021 20:17 Ответить
Нах фото, есть единый подозреваемый и исполнитеть - велике будівництво, за рахунок ковідного фонду. Більше знати і не треба!
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13.04.2021 20:06 Ответить
Да,на 1-ом фото зепед...хде велоЗЕПЕДные дороги?
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13.04.2021 20:12 Ответить
Речь идёт о событиях 2017-2019 гг.
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13.04.2021 20:41 Ответить
ОК, присовокупить к тем событиям текущие и всех в одну камеру)
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13.04.2021 20:51 Ответить
Всі під підозрою і жодного на нарах !!! Імітація бурхливої боротьби з корупцією триває !!!!)))
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13.04.2021 20:08 Ответить
Если там кого посадят, в этой мафиозной структуре Автодора, то это чудо будет, но кто сейчас в чудеса верит, всегда там откатывали и давали взятки при любых президентах
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13.04.2021 20:09 Ответить
Під асфальт грошенята і за часи СРСР закатували чимало !!!)))
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13.04.2021 20:14 Ответить
Чому так і ніхто не хоче зрозуміти що злодії не в підрозділі а сам підрозділ чи то ,,Автодор,, чи ,,Украфтогаз,, чи ,,Укренерго,,.А те що твориться це просто ловля бліх на шакалах.
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13.04.2021 20:12 Ответить
Не впевненний , що воно громадянин тільки України..
😎
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13.04.2021 20:13 Ответить
Продам женские кросовки адидас
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13.04.2021 20:18 Ответить
больше подозреваемых! красивых и разных!
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13.04.2021 20:33 Ответить
И больше будет "откупных"!
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13.04.2021 21:06 Ответить
Кличко?
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13.04.2021 21:43 Ответить
 
 