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Минздрав предлагает "одолжить" из программы медгарантий 6,5 млрд грн на закупку вакцины Pfizer. ДОКУМЕНТ

Министерство здравоохранения предлагает взять 6,5 миллиардов гривен, необходимых на закупку вакцины против коронавируса Pfizer, из средств, выделенных на реализацию программы госгарантий медицинского обслуживания населения.

Об этом сообщила народный депутат франции "Голоса", член медкомитета парламента Ольга Стефанишина в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Она опубликовала проект постановления Кабмина, где предлагается забрать 6,5 миллиардов гривен из расходов на программу госгарантий медицинского обслуживания населения и выделить их на программу вакцинации населения против COVID-19.

"Денег в медицине и так не хватает: дефицит сегодня более 100 миллиардов. И именно из этой дефицитной медицинской программы Минздрав решил забрать еще 6,5 миллиардов гривен на благую цель - закупку вакцин от COVID-19. Фактически эти деньги надо будет отобрать из лекарств для диабетиков, по диагностике рака, по лечению "ковида" и дополнительных выплат медикам", - заявляет Стефанишина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина Pfizer поступит в Украину уже на этой неделе, - Степанов

Минздрав предлагает одолжить из программы медгарантий 6,5 млрд грн на закупку вакцины Pfizer 01
Минздрав предлагает одолжить из программы медгарантий 6,5 млрд грн на закупку вакцины Pfizer 02

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "НАШ" объяснил, что деньги берут "временно", информирует hromadske. По его словам, Минздрав сразу давал запрос на выделение из госбюджета 15,1 миллиарда гривен на кампанию по вакцинации в Украине. Однако выделили около 4 миллиардов.

"Когда эта сумма закончилась, мы сказали, что нам надо еще 6,5 миллиардов гривен - это та сумма средств, которая нам сейчас необходима для соответствующих проплат по вакцинам", - говорит Степанов.

Также читайте: Вакциной Pfizer первыми будут привиты персонал и жильцы домов престарелых, а также сотрудники ГСЧС и Госпогранслужбы, - Ляшко

Глава Минздрава отмечает, что деньги решили "одолжить" из других программ, поскольку действовать нужно было быстро, мол, на изменения в закон о госбюджете на 2021 год ушло бы больше времени.

"В связи с тем, что это (выделение денег. - Ред.) требует внесения изменений в закон о государственном бюджете, было принято решение, что мы берем сейчас эту сумму средств по программе медицинских гарантий, из четвертого квартала. А Министерство финансов, есть соответствующее обязательство, должно в течение 3 месяцев восстановить все эти ассигнования, предназначенные программой медицинских гарантий на 4 квартал 2021 года", - сказал он.

По словам Степанова, уже в пятницу, 16 апреля, Украина ожидает поставки 117 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX. Кроме того, правительство ожидает в мае-июне этого года получить этот препарат в пределах прямого контакта с производителями. Ранее отмечалось, что Украина смогла договориться о закупке 10 миллионов доз вакцины Pfizer.

Читайте также: Степанов: Поставкой вакцины Pfizer для Украины занимается британское закупочное агентство

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4903) закупки (770) Стефанишина Ольга нардеп (79) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Pfizer (180)


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Топ комментарии
+20
Позичайте у зеліного великого крадівництва.
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13.04.2021 22:02 Ответить
+16
Ну не дебилы, сначала вкатали деньги из ковидного фонда в асфальт а теперь забирают у и так еле живой медицины.
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13.04.2021 22:15 Ответить
+15
"Лишьби не Порошенко!" і "Хуже не будет!" !!!!)))
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13.04.2021 22:21 Ответить
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Позичайте у зеліного великого крадівництва.
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13.04.2021 22:02 Ответить
Ковідфонд канув в Лету , час за медгарантування взятися,дорог в Україні багато ,на всі фонди та програми вистачить !!)))
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13.04.2021 22:13 Ответить
Тогда и зеленкой бесплатно мазать не будут!
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13.04.2021 22:06 Ответить
Так 65 ярдов или 6,5 ярдов? Разница то существенная.
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13.04.2021 22:07 Ответить
Бакс$$ по 10 грв...
🤑
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13.04.2021 22:09 Ответить
65 триллионов, в статье ошибочка
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13.04.2021 22:18 Ответить
так не записується цифра, вони навіть цифри записувать не вміють: пишеться або як цензор написав 6,5 мільйонів або чисто цифрою 6 500 000, де читач сам називає собі цифру. а не отак через жопу, як у документі. таке відчуття, що дописали 6 перед подачею.
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13.04.2021 22:27 Ответить
"какая разница" если все равно УКРАДУТ?
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13.04.2021 22:34 Ответить
нєє, хто як прочитає суму - украдуть більше чи менше. різниця є!
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13.04.2021 23:19 Ответить
фіг поймеш, яку цифру вони хочуть.
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13.04.2021 23:18 Ответить
Стара "схэма"- взяти в кредит чи в борг..
Ахметці вже на сотні лярдів "вибачили" і при впопуредниках та і наступниках, нє??
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13.04.2021 22:07 Ответить
асфальт здирайте
как раз хватит...
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13.04.2021 22:08 Ответить
содранный асфальт отправить пфайзеру, пусть сделают из него вакцину. На безрыбье и асфальт поможет
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13.04.2021 22:13 Ответить
Минздрав предлагает "одолжить" из программы медгарантий 65 млрд грн на закупку вакцины Pfizer - Цензор.НЕТ 4394
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13.04.2021 22:09 Ответить
Щось нема бажаючих. Це ж не піво.Минздрав предлагает "одолжить" из программы медгарантий 65 млрд грн на закупку вакцины Pfizer - Цензор.НЕТ 4396
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13.04.2021 22:19 Ответить
Виправте назву статті.
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13.04.2021 22:09 Ответить
https://mof.gov.ua/uk/data_and_analytics-433
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13.04.2021 22:09 Ответить
Не согласен. Бред это.
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13.04.2021 22:10 Ответить
Ну канешна, С ДуСИ, и с наб совета Укрзализныци же не возьмешь, С чего Зеленскому и Серлещу харчевацца?
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13.04.2021 22:10 Ответить
изъять деньги у населения..купить вакцину и загнать её населению
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13.04.2021 22:12 Ответить
нехай із своїх офшорів Зе бере, на його ж хотєлку "бьіть президентом новьіх дорог и много" було роздеребанино вірусний фонд.
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13.04.2021 22:29 Ответить
Вы не пугайте таким заголовком, 6,5 млрд это еще куда ни шло но 65 уже перебор.))
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13.04.2021 22:12 Ответить
АСФАЛЬТ ********** И ПРОДАЙТЕ ЗЕБОБИКАМ В КАЧЕСТВЕ ТАЛИСМАНА НА ШЕЮ ОТ ЗЕЛЕНСКОГО. НА ДЕНЬГИ КУПИТЕ ПФАЙЗЕР
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13.04.2021 22:14 Ответить
Лохторат України ,живішє всіх живих !!!!))))
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13.04.2021 22:24 Ответить
Где дел деньги, Осел?
"Яценюк (прем'єрміністр України з 2014 до 2016 року - прим.ред.) прийняв казну - 108 тисяч гривень в 2014 році. Нам передав, якщо мені пам'ять не зраджує, - 90 млрд гривень. Ми сьогодні передаємо казну з більше 130 млрд гривень. Тобто ми наростили майже 40 млрд коштів, які перебувають сьогодні на рахунках державного казначейства. Сьогодні це 136 мільярдів, але я говорю 130, бо щодня відбуваються зміни основного рахунку країни", - наголосив він.
За словами Гройсмана, також його уряду вдалося зменшити майже на 20% борг країни щодо ВВП.
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13.04.2021 22:15 Ответить
Ну не дебилы, сначала вкатали деньги из ковидного фонда в асфальт а теперь забирают у и так еле живой медицины.
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13.04.2021 22:15 Ответить
"Лишьби не Порошенко!" і "Хуже не будет!" !!!!)))
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13.04.2021 22:21 Ответить
От ти смієшся, а зубожіле стадо всерйоз сприймає той факт, що Порошенко кидає палки молодій команді турборежимних рехворматорів.))
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13.04.2021 22:54 Ответить
Лохторат схаває локшину будь-яку, навіть з лайна !!!))))
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13.04.2021 22:57 Ответить
зарплаты всем ***** , мантиям и кобелям слабо ?
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13.04.2021 22:20 Ответить
куртка же стоит 650тыс, не 6.5 млрд. Он что, о##ел? Зачем ему столько?
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13.04.2021 22:24 Ответить
Бутік з продажи курток відкриє !!!)))
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13.04.2021 22:25 Ответить
Минздрав предлагает "одолжить" из программы медгарантий 65 млрд грн на закупку вакцины Pfizer - Цензор.НЕТ 3408"
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13.04.2021 22:39 Ответить
а у вовка та його брата не просили???
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13.04.2021 22:56 Ответить
там є...
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13.04.2021 22:57 Ответить
Дерибан нарастает. Судите сами:

https://www.facebook.com/romabra?__cft__[0]=*******************-BQmhE9w5DcHAqjE7jnBZc4UmaTlZeI_cSm14DVhLlqihZK7wDYz09EaBK_iBhtWcTeEYN3Kx9ICac5st3x4ayF2c459QjH7h1_y1lSzzyAx3sKyp0V_7hCDje_o-pc1SvGzlHVQ31745kLM6PbaSqKrytDPfg_RqvMVcQ6PX095T-E4&__tn__=-UC%2CP-y-R Роман Сініцин https://www.facebook.com/romabra/posts/10207833636356968?__cft__[0]=*******************-BQmhE9w5DcHAqjE7jnBZc4UmaTlZeI_cSm14DVhLlqihZK7wDYz09EaBK_iBhtWcTeEYN3Kx9ICac5st3x4ayF2c459QjH7h1_y1lSzzyAx3sKyp0V_7hCDje_o-pc1SvGzlHVQ31745kLM6PbaSqKrytDPfg_RqvMVcQ6PX095T-E4&__tn__=%2CO%2CP-y-R Вчера в 18:29 ·

Це відео "тренінгу" Арістова та Тодурова, який вони проводили після того як група активістів і журналістів у Інституті серця знайшли вбивцю Крисіна. Керівник тітушок тоді не ходив на суди і ховався у дитячій палаті. Завдяки небайдужим людям та нормальним прокурорам, це не помогло і Криса досі сидить у тюрьмі.

Щоб більше подібних "пацієнтів" не знаходили, Арістов з Тодуровим розказували персоналу лікарні як правильно протидіяти журналістам і громадськості: обливати водою, провокувати на удар, брати в оточення, відігрувати роль "жертви"і т.п..

У всьому цьому можете пересвідчитись на відео.

ТАК ОТ. Арістов знову всплив.

зараз він хоче очолити НСЗУ, структуру з найбільшим медичним бюджетом у 123,5 млрд грн.
У середу уже фактично фінальні співбесіди. Протягує його Степанов, якого Арістов на кожному ефірі захищає і розказує, що у провалах тестування і вакцинації винна Супрун, якої вже пару років на посаді немає.

Журналісти, зверніть увагу на цього дєятеля.
Бо замість медреформи, у нас будуть "тренінги" Арістова.
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13.04.2021 23:11 Ответить
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!))))
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13.04.2021 23:32 Ответить
А Саака говорит, что зеленые 37 миллиардов баксов в год тырят, а тут такой пустяк 230 миллионов баксов---и те нужно им взять с зубожилих)))

Так кто у нас патологически жадный, а, зеленые?
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14.04.2021 00:18 Ответить
 
 