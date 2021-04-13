Минздрав предлагает "одолжить" из программы медгарантий 6,5 млрд грн на закупку вакцины Pfizer. ДОКУМЕНТ
Министерство здравоохранения предлагает взять 6,5 миллиардов гривен, необходимых на закупку вакцины против коронавируса Pfizer, из средств, выделенных на реализацию программы госгарантий медицинского обслуживания населения.
Об этом сообщила народный депутат франции "Голоса", член медкомитета парламента Ольга Стефанишина в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Она опубликовала проект постановления Кабмина, где предлагается забрать 6,5 миллиардов гривен из расходов на программу госгарантий медицинского обслуживания населения и выделить их на программу вакцинации населения против COVID-19.
"Денег в медицине и так не хватает: дефицит сегодня более 100 миллиардов. И именно из этой дефицитной медицинской программы Минздрав решил забрать еще 6,5 миллиардов гривен на благую цель - закупку вакцин от COVID-19. Фактически эти деньги надо будет отобрать из лекарств для диабетиков, по диагностике рака, по лечению "ковида" и дополнительных выплат медикам", - заявляет Стефанишина.
В то же время министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "НАШ" объяснил, что деньги берут "временно", информирует hromadske. По его словам, Минздрав сразу давал запрос на выделение из госбюджета 15,1 миллиарда гривен на кампанию по вакцинации в Украине. Однако выделили около 4 миллиардов.
"Когда эта сумма закончилась, мы сказали, что нам надо еще 6,5 миллиардов гривен - это та сумма средств, которая нам сейчас необходима для соответствующих проплат по вакцинам", - говорит Степанов.
Глава Минздрава отмечает, что деньги решили "одолжить" из других программ, поскольку действовать нужно было быстро, мол, на изменения в закон о госбюджете на 2021 год ушло бы больше времени.
"В связи с тем, что это (выделение денег. - Ред.) требует внесения изменений в закон о государственном бюджете, было принято решение, что мы берем сейчас эту сумму средств по программе медицинских гарантий, из четвертого квартала. А Министерство финансов, есть соответствующее обязательство, должно в течение 3 месяцев восстановить все эти ассигнования, предназначенные программой медицинских гарантий на 4 квартал 2021 года", - сказал он.
По словам Степанова, уже в пятницу, 16 апреля, Украина ожидает поставки 117 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX. Кроме того, правительство ожидает в мае-июне этого года получить этот препарат в пределах прямого контакта с производителями. Ранее отмечалось, что Украина смогла договориться о закупке 10 миллионов доз вакцины Pfizer.
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Ахметці вже на сотні лярдів "вибачили" і при впопуредниках та і наступниках, нє??
как раз хватит...
"Яценюк (прем'єрміністр України з 2014 до 2016 року - прим.ред.) прийняв казну - 108 тисяч гривень в 2014 році. Нам передав, якщо мені пам'ять не зраджує, - 90 млрд гривень. Ми сьогодні передаємо казну з більше 130 млрд гривень. Тобто ми наростили майже 40 млрд коштів, які перебувають сьогодні на рахунках державного казначейства. Сьогодні це 136 мільярдів, але я говорю 130, бо щодня відбуваються зміни основного рахунку країни", - наголосив він.
За словами Гройсмана, також його уряду вдалося зменшити майже на 20% борг країни щодо ВВП.
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Це відео "тренінгу" Арістова та Тодурова, який вони проводили після того як група активістів і журналістів у Інституті серця знайшли вбивцю Крисіна. Керівник тітушок тоді не ходив на суди і ховався у дитячій палаті. Завдяки небайдужим людям та нормальним прокурорам, це не помогло і Криса досі сидить у тюрьмі.
Щоб більше подібних "пацієнтів" не знаходили, Арістов з Тодуровим розказували персоналу лікарні як правильно протидіяти журналістам і громадськості: обливати водою, провокувати на удар, брати в оточення, відігрувати роль "жертви"і т.п..
У всьому цьому можете пересвідчитись на відео.
ТАК ОТ. Арістов знову всплив.
зараз він хоче очолити НСЗУ, структуру з найбільшим медичним бюджетом у 123,5 млрд грн.
У середу уже фактично фінальні співбесіди. Протягує його Степанов, якого Арістов на кожному ефірі захищає і розказує, що у провалах тестування і вакцинації винна Супрун, якої вже пару років на посаді немає.
Журналісти, зверніть увагу на цього дєятеля.
Бо замість медреформи, у нас будуть "тренінги" Арістова.
Так кто у нас патологически жадный, а, зеленые?