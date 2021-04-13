Минздрав предлагает "одолжить" из программы медгарантий 6,5 млрд грн на закупку вакцины Pfizer. ДОКУМЕНТ

Министерство здравоохранения предлагает взять 6,5 миллиардов гривен, необходимых на закупку вакцины против коронавируса Pfizer, из средств, выделенных на реализацию программы госгарантий медицинского обслуживания населения.

Об этом сообщила народный депутат франции "Голоса", член медкомитета парламента Ольга Стефанишина в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Она опубликовала проект постановления Кабмина, где предлагается забрать 6,5 миллиардов гривен из расходов на программу госгарантий медицинского обслуживания населения и выделить их на программу вакцинации населения против COVID-19.

"Денег в медицине и так не хватает: дефицит сегодня более 100 миллиардов. И именно из этой дефицитной медицинской программы Минздрав решил забрать еще 6,5 миллиардов гривен на благую цель - закупку вакцин от COVID-19. Фактически эти деньги надо будет отобрать из лекарств для диабетиков, по диагностике рака, по лечению "ковида" и дополнительных выплат медикам", - заявляет Стефанишина.

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В то же время министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "НАШ" объяснил, что деньги берут "временно", информирует hromadske. По его словам, Минздрав сразу давал запрос на выделение из госбюджета 15,1 миллиарда гривен на кампанию по вакцинации в Украине. Однако выделили около 4 миллиардов.

"Когда эта сумма закончилась, мы сказали, что нам надо еще 6,5 миллиардов гривен - это та сумма средств, которая нам сейчас необходима для соответствующих проплат по вакцинам", - говорит Степанов.

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Глава Минздрава отмечает, что деньги решили "одолжить" из других программ, поскольку действовать нужно было быстро, мол, на изменения в закон о госбюджете на 2021 год ушло бы больше времени.

"В связи с тем, что это (выделение денег. - Ред.) требует внесения изменений в закон о государственном бюджете, было принято решение, что мы берем сейчас эту сумму средств по программе медицинских гарантий, из четвертого квартала. А Министерство финансов, есть соответствующее обязательство, должно в течение 3 месяцев восстановить все эти ассигнования, предназначенные программой медицинских гарантий на 4 квартал 2021 года", - сказал он.

По словам Степанова, уже в пятницу, 16 апреля, Украина ожидает поставки 117 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX. Кроме того, правительство ожидает в мае-июне этого года получить этот препарат в пределах прямого контакта с производителями. Ранее отмечалось, что Украина смогла договориться о закупке 10 миллионов доз вакцины Pfizer.

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