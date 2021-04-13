Шесть раненых военнослужащих санавиацией эвакуированы из Харькова во Львов, - Медсилы ВСУ. ФОТОрепортаж

Сегодня, 13 апреля, из Военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове проведена плановая медицинская эвакуация во Львов 6 раненых военнослужащих.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Медсил ВСУ.

Раненые и больные военнослужащие проходили лечение в Харькове где военные врачи стабилизировали их состояние и подготовили к следующему этапу лечения.

Реанимационно-операционным самолетом Воздушных Сил ВСУ Ан-26 "ВИТА" трое раненых, двое травмированных и один больной военнослужащий прибыли на военную площадку аэропорта "Скнылив", а затем специализированным транспортом их доставили в Военно-медицинский клинический центр Западного региона в Львове.





Сейчас украинские воины проходят диагностическое обследование с целью дальнейшего назначения соответствующего лечения. По словам военных медиков состояние здоровья пациентов тяжелое стабильное.





Отмечается, что в настоящее время военнослужащие обеспечены всем необходимым для лечения и реабилитации.