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Шесть раненых военнослужащих санавиацией эвакуированы из Харькова во Львов, - Медсилы ВСУ. ФОТОрепортаж

Сегодня, 13 апреля, из Военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове проведена плановая медицинская эвакуация во Львов 6 раненых военнослужащих.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Медсил ВСУ.

Шесть раненых военнослужащих санавиацией эвакуированы из Харькова во Львов, - Медсилы ВСУ 01

Раненые и больные военнослужащие проходили лечение в Харькове где военные врачи стабилизировали их состояние и подготовили к следующему этапу лечения.

Шесть раненых военнослужащих санавиацией эвакуированы из Харькова во Львов, - Медсилы ВСУ 02

Реанимационно-операционным самолетом Воздушных Сил ВСУ Ан-26 "ВИТА" трое раненых, двое травмированных и один больной военнослужащий прибыли на военную площадку аэропорта "Скнылив", а затем специализированным транспортом их доставили в Военно-медицинский клинический центр Западного региона в Львове.

Шесть раненых военнослужащих санавиацией эвакуированы из Харькова во Львов, - Медсилы ВСУ 03
Шесть раненых военнослужащих санавиацией эвакуированы из Харькова во Львов, - Медсилы ВСУ 04

Сейчас украинские воины проходят диагностическое обследование с целью дальнейшего назначения соответствующего лечения. По словам военных медиков состояние здоровья пациентов тяжелое стабильное.

Шесть раненых военнослужащих санавиацией эвакуированы из Харькова во Львов, - Медсилы ВСУ 05
Шесть раненых военнослужащих санавиацией эвакуированы из Харькова во Львов, - Медсилы ВСУ 06

Отмечается, что в настоящее время военнослужащие обеспечены всем необходимым для лечения и реабилитации.

Автор: 

Львов (4599) оборона (5231) ранение (3395) Харьков (7559) ВСУ (6683)


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Зеля миротворец, как вам мир в глазах ***** зебилы? Когда зеля перестанет на войне наживаться?
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13.04.2021 23:03 Ответить
Швидкого одужання вам, хлопці
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13.04.2021 23:23 Ответить
Вод куда зеленскому надо приехать, с мендельшей, а не не промке возле брусьев крутиться.
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14.04.2021 00:02 Ответить
Відправили до Львова, бо, видно, вони західняки. Швидкого одужання, наші захисники!
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14.04.2021 07:13 Ответить
 
 