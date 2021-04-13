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Судьба предателей Украины, обязательная часть экипировки солдата РФ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Судьба предателей Украины, обязательная часть экипировки солдата РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Судьба предателей

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автор фейка о "распятом мальчике" Пышняк: Россияне не считают нас людьми, детей в школе обзывают "хохлами" и "бандеровцами". ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автор фейка о распятом украинцами мальчике Галина Пышняк жалеет о сказанном: "Эта история обернулась в худшую сторону моей семье". ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ехали с надеждой. Ожидали - богатейшая страна, большие возможности. Оказалось, не совсем так", - житель Луганщины, бежавший в Россию, пожаловался пропагандистам на уровень жизни в РФ. ВИДЕО

Судьба предателей Украины, обязательная часть экипировки солдата РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Звучит как проклятие

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не останется безучастной к судьбам русскоговорящих на Донбассе, - Песков

Судьба предателей Украины, обязательная часть экипировки солдата РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Предсказание

Судьба предателей Украины, обязательная часть экипировки солдата РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Ответка

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Если США видят Украину в НАТО, то Байден должен поспособствовать ее вступлению в Альянс не только на словах

Судьба предателей Украины, обязательная часть экипировки солдата РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Обязательная часть экипировки солдата РФ

Судьба предателей Украины, обязательная часть экипировки солдата РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Элементарно...

Читайте на "Цензор.НЕТ": it's just Ukrainian English: Пользователи указывают Мендель на ошибку в использовании хештэга #NoCivilWar в контексте Украины. СКРИНШОТЫ

Судьба предателей Украины, обязательная часть экипировки солдата РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Выговор с занесением в личное дело

Судьба предателей Украины, обязательная часть экипировки солдата РФ. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

С Днем космонавтики!

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Песков Дмитрий (1932) путин владимир (31540) фотожаба (14490) Мендель Юлия (232)


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Топ комментарии
+91


Судьба предателей Украины, обязательная часть экипировки солдата РФ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5919
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13.04.2021 23:45 Ответить
+47
Судьба предателей Украины, обязательная часть экипировки солдата РФ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1697
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13.04.2021 23:52 Ответить
+47
Судьба предателей Украины, обязательная часть экипировки солдата РФ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7039
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13.04.2021 23:55 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ось ти кацап сраний вже дописався.
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13.04.2021 23:47 Ответить
Ну то в кацапа мабуть хобі. Посидів на пляшці, ковтнув на Цензорі.
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13.04.2021 23:52 Ответить
Шо, Кострома, задело?
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13.04.2021 23:50 Ответить


Судьба предателей Украины, обязательная часть экипировки солдата РФ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5919
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13.04.2021 23:45 Ответить
Це шедевр!
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13.04.2021 23:56 Ответить
Абсолютный причём! Прочёл---с табуретки скинуло от смеха. Ну очень вдало!
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14.04.2021 00:11 Ответить
в оригинале звучало так: "рiвно 60 рокiв тому украiнець вперше вiдправив у космос замiсть собаки москаля".
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14.04.2021 08:02 Ответить
ну да, супёр - жалкий раб сдёлал Орду сильнёё - вау, ура!!
тьху!
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15.04.2021 14:22 Ответить
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14.04.2021 00:24 Ответить
старий жарт, але досі смішний
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14.04.2021 03:57 Ответить
Странный вопрос человека с украинской фамилией...
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14.04.2021 08:02 Ответить
Українець. А ви не знав ?...
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14.04.2021 08:52 Ответить
Родове прізвище Королів.
Українець.
Ти не знав ?
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14.04.2021 09:03 Ответить
Якщо не хочеш до гулагу, то напишеш себе навіть китайцем.
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14.04.2021 09:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=sIe9yUZn2-M&ab_channel=JesterKing Я русская!))

З тієї ж опери
пс. москалю - от твої русскіє.
Схожі вони на українця Короліва ?
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14.04.2021 09:10 Ответить
Я знаю чем заканчивается общение с тобой. Чао-какао.
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14.04.2021 09:14 Ответить
Такого б президента Україні !
Щоб русня знала своє місце
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14.04.2021 09:35 Ответить
Нарешті пожалів собачку.
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14.04.2021 12:16 Ответить
Ермак заявил, что американские ЗРК Patriot должны стоять в Украине, а не в Польше- журналу Time

Давайте угадаем, что еще запустит Ермак, затуманивая цели вовы покоммуницировать с глазами уХуйла через уши Макарошки - или напрямую с Парижу?
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13.04.2021 23:46 Ответить
США заявили, что в офисе президента должны быть патриоты...
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14.04.2021 00:50 Ответить
Судьба предателей Украины, обязательная часть экипировки солдата РФ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3049
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13.04.2021 23:51 Ответить
Судьба предателей Украины, обязательная часть экипировки солдата РФ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7039
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13.04.2021 23:55 Ответить
Судьба предателей Украины, обязательная часть экипировки солдата РФ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1697
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13.04.2021 23:52 Ответить
Доля зрадників України, обов'язкова частина екіпіровки солдата РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5861
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14.04.2021 00:44 Ответить
это 5!
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14.04.2021 08:28 Ответить
хозяин и шут
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15.04.2021 11:05 Ответить
А броник под пиджаком или ниже?
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14.04.2021 06:46 Ответить
Судьба предателей Украины, обязательная часть экипировки солдата РФ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1263
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13.04.2021 23:53 Ответить
Где-то даже жалко что ватоголовые это не увидят.Судьба предателей Украины, обязательная часть экипировки солдата РФ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6924
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13.04.2021 23:55 Ответить
РАБссия отводит войска от границ УКРАИНЫ...БАЙДЕН ПРИКАЗАЛ...
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14.04.2021 00:15 Ответить
"Ответка" США -также шедевр.
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14.04.2021 06:48 Ответить
Доля зрадників України, обов'язкова частина екіпіровки солдата РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8984
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14.04.2021 07:54 Ответить
Доля зрадників України, обов'язкова частина екіпіровки солдата РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3264
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14.04.2021 07:54 Ответить
Доля зрадників України, обов'язкова частина екіпіровки солдата РФ. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7938
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14.04.2021 08:13 Ответить
хорошо его прописочили в комментариях
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14.04.2021 08:15 Ответить
це дуже добре!
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14.04.2021 08:25 Ответить
одни жопы и зеленский в трендах
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14.04.2021 08:25 Ответить
кацапы козлы !
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14.04.2021 08:16 Ответить
Не обижай животинку!!! кацапы контрацептивы!
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14.04.2021 12:22 Ответить
Врешті пожалів собаку.
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14.04.2021 12:14 Ответить
 
 