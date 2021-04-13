Судьба предателей Украины, обязательная часть экипировки солдата РФ. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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Судьба предателей
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Читайте на "Цензор.НЕТ": Автор фейка о распятом украинцами мальчике Галина Пышняк жалеет о сказанном: "Эта история обернулась в худшую сторону моей семье". ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ехали с надеждой. Ожидали - богатейшая страна, большие возможности. Оказалось, не совсем так", - житель Луганщины, бежавший в Россию, пожаловался пропагандистам на уровень жизни в РФ. ВИДЕО
Звучит как проклятие
Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не останется безучастной к судьбам русскоговорящих на Донбассе, - Песков
Предсказание
Ответка
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Если США видят Украину в НАТО, то Байден должен поспособствовать ее вступлению в Альянс не только на словах
Обязательная часть экипировки солдата РФ
Элементарно...
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Выговор с занесением в личное дело
С Днем космонавтики!
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тьху!
Українець.
Ти не знав ?
З тієї ж опери
пс. москалю - от твої русскіє.
Схожі вони на українця Короліва ?
Щоб русня знала своє місце
Давайте угадаем, что еще запустит Ермак, затуманивая цели вовы покоммуницировать с глазами уХуйла через уши Макарошки - или напрямую с Парижу?