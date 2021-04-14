МОН обязало издательство исправить в учебниках истории для 9 и 10 классов карту Украины, указанную без Крыма. ФОТОрепортаж

Министерство образования и науки и Государственное научное учреждение "Институт модернизации содержания образования" потребовало у издательства "Грамота" переделать условное обозначение Украины без Крыма в учебниках истории для 9-10 классов.

Об этом говорится в ответе МОН запрос Супільного, передает Цензор.НЕТ.

Так, в материале учебников "История Украины" для 9 класса учреждений общего среднего образования (автор Струкевич А. К.) и "История Украины" (уровень стандарта) для 10 класса учреждений общего среднего образования (автор Струкевич А. К.) опубликовали карту Украины без Крыма. МОН назвало ошибку "досадной".

"О несоответствующем изображении карты Украины в отметках информируем, что ГНУ "Институт модернизации содержания образования" принял соответствующие меры реагирования. По требованию Института издательство "Грамота" переработало упомянутое условное обозначение и подготовило замену электронных вариантов учебников для размещения в электронной библиотеке Института", - рассказали в МОН.

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Отмечается, что издательство "Грамота" подготовило также соответствующую правку для печатных вариантов учебников. Новые образцы условных обозначений для вклейки будут напечатаны в соответствии с тиражом учебников 9 и 10 классов и разосланы в департаменты (управления) образования и науки областных и Киевской городской государственной администрации для вклейки/заклейки на соответствующих страницах в обоих учебниках в учебных заведениях.









Скриншоты: istpravda.com.ua

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