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МОН обязало издательство исправить в учебниках истории для 9 и 10 классов карту Украины, указанную без Крыма. ФОТОрепортаж

Министерство образования и науки и Государственное научное учреждение "Институт модернизации содержания образования" потребовало у издательства "Грамота" переделать условное обозначение Украины без Крыма в учебниках истории для 9-10 классов.

Об этом говорится в ответе МОН запрос Супільного, передает Цензор.НЕТ.

Так, в материале учебников "История Украины" для 9 класса учреждений общего среднего образования (автор Струкевич А. К.) и "История Украины" (уровень стандарта) для 10 класса учреждений общего среднего образования (автор Струкевич А. К.) опубликовали карту Украины без Крыма. МОН назвало ошибку "досадной".

"О несоответствующем изображении карты Украины в отметках информируем, что ГНУ "Институт модернизации содержания образования" принял соответствующие меры реагирования. По требованию Института издательство "Грамота" переработало упомянутое условное обозначение и подготовило замену электронных вариантов учебников для размещения в электронной библиотеке Института", - рассказали в МОН.

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Отмечается, что издательство "Грамота" подготовило также соответствующую правку для печатных вариантов учебников. Новые образцы условных обозначений для вклейки будут напечатаны в соответствии с тиражом учебников 9 и 10 классов и разосланы в департаменты (управления) образования и науки областных и Киевской городской государственной администрации для вклейки/заклейки на соответствующих страницах в обоих учебниках в учебных заведениях.

МОН обязало издательство исправить в учебниках истории для 9 и 10 классов карту Украины, указанную без Крыма 01
МОН обязало издательство исправить в учебниках истории для 9 и 10 классов карту Украины, указанную без Крыма 02
МОН обязало издательство исправить в учебниках истории для 9 и 10 классов карту Украины, указанную без Крыма 03
МОН обязало издательство исправить в учебниках истории для 9 и 10 классов карту Украины, указанную без Крыма 04
Скриншоты: istpravda.com.ua

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Автор: 

история (2017) Крым (26421) учебники (242) Минобразования (1739)


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Топ комментарии
+51
В нормальной стране директора такого издательства арестовали бы!
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14.04.2021 00:31 Ответить
+40
Вклеивать?
Тираж изъять и уничтожить.
Затраты взыскать с виновников.
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14.04.2021 00:48 Ответить
+31
А далі, догани, звільнення де?
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14.04.2021 00:28 Ответить
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А далі, догани, звільнення де?
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14.04.2021 00:28 Ответить
В нормальной стране директора такого издательства арестовали бы!
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14.04.2021 00:31 Ответить
Они ж не Семенченко и не Стерненко...
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14.04.2021 01:19 Ответить
я бы не ставил на одну планку клоуа коломойского Семенченка и Стерненка.Они из разных вселенных
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14.04.2021 06:12 Ответить
ой, не нада. у німців є геграфічна книжка для дітей, так там матрьохи на карті у Києві стоять. усі живі працюють далі. Кацапи випускають книжки па сваєму русскаму, де прямим текстом пишуть пропаганду "россия создала казахстан. до россиия у казахстана не бьіло государственнсти". всі працюють, нікого не вигнали.
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14.04.2021 08:19 Ответить
В Казахстані ці "книжки" також є? Бо в себе підорашка може писати всяку х....ню.
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14.04.2021 08:25 Ответить
ти читти не вмієш? у німеччині ці книжки.у країні, яка ставе собі за ціль робити усім харашо. а русскіє свиню підкладають, як завжди. а німці толерастят. усе як завжди.
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14.04.2021 08:44 Ответить
...а перед арестом с досады руки-ноги переломать...))
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14.04.2021 20:25 Ответить
Буду краток - Расстрелять руководство и сжечь типографию !!.. это спланированная диверсия !!!
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14.04.2021 00:36 Ответить
Уявляю собі таке в Німеччині , скажімо 1933-34рр. підручник історії для шкіл з картою Німеччини без територій, забраних по Версальському договору... Книжки спалити, концтабір-кайло в зуби- в дальню штольню...
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14.04.2021 08:44 Ответить
Вклеивать?
Тираж изъять и уничтожить.
Затраты взыскать с виновников.
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14.04.2021 00:48 Ответить
винуватцем буде як завжди той, хто просто нажав кнопку "друкувати" на апараті.
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14.04.2021 08:26 Ответить
Зазвичай хто натискає кнопку той і є останній в ланці відповідальних за надруковане, тобто понесе справедливу кару. Не Путіна ж притягати за невиконання деяких робітників своїх обов'язків.
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14.04.2021 09:35 Ответить
який брєд ти пишеш. до натискача відповідальний за контент є редактор. у друкаря немає компетенцій і завдання редагувати контент. ти ще прибиральницю звини.
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14.04.2021 10:03 Ответить
"Брєд" пишете ви, коли кажете що відповідальним буде кнопкодав "друкар" який не має відповідальності за текст (добре що не сторож), а я вас поправив і сказав що відповідальним буде той "останній в ланці відповідальних" який має відповідати за це.
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14.04.2021 10:45 Ответить
ти стьоба не догняєш?
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14.04.2021 11:22 Ответить
Ваше повідомлення мені це стьоб?!
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14.04.2021 12:01 Ответить
ти тормоз? ти на стьоб відповів реально брєдом.
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14.04.2021 13:04 Ответить
Дурнику, якщо перше повідомлення і можна було прийняти за "стьоб" хоча який може бути стьоб без цілі, то твоя відповідь мені, де ти ведеш дискусію, ставить під питання лише твою адекватність, яку ти ховаєш за начебто жартами.
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14.04.2021 15:28 Ответить
https://censor.net/ru/comments/locate/3259542/01921462-4146-7315-ba63-c4fb31c5bb85 "винуватцем буде як завжди той, хто просто нажав кнопку "друкувати" на апараті." - оце полу-стьоб полу-правда, бо в Україні так було, а чи є, покаже час - завжди винний найменший гвинтик: його виганяють, штрафують, садять і т.д., тоді коли шишки над ним, які у цивілізації несуть відповідальність (і реально відповідальні і в Україні) відкупляються від відповідальності і їх НЕ звільняють, НЕ садять в Україні. Так шо іди в сраку зі своїми умозаключєніями.
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14.04.2021 16:26 Ответить
Що за дурню ти несеш малоросику, у термінах плутаєшся. Росія стягує до кордонів з Україною війська щоб їх удобрити - це напівправда. А полу-стьоб це що? це коли хотів сказати щось розумне і вигадав щось своє?! Те що ви хочете сказати називається сатира, а для стьобу потрібен розум і співрозмовник щоб над ним стібатися. "Іди в сраку" це зараз тренд, і заснував його якраз таки геній піаніст сьогодення.
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14.04.2021 19:37 Ответить
Закрыть нах этих уродов!!!
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14.04.2021 00:50 Ответить
100 % специально сделали!
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14.04.2021 00:52 Ответить
«досадная ошибка» сколько стоит 💵💶 ? Конфисковать имущество директора
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14.04.2021 08:32 Ответить
3 месяца назад Лукаш и Лесик по ТВ возмущались учебниками для детей - вот результат - Рыги и даунецкие сепары вместе с Мертвячуком влезли в эту область и напечатали как им хотелось.
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14.04.2021 12:28 Ответить
По любому там весь коллектив получает и 13-ю зарплату и премии, типа как в нафтогазе, укрзализнице и укрпочте. Никакой ответственности, ни страха ни ХЕра, ну при сралине уже бы лобзиком лес пилили на бумагу для переиздания новых книг.
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14.04.2021 01:41 Ответить
Исправить за счёт издательства , ибо оплата издания шла из бюджета Украины , то есть налогов украинцев . А не исправят - тогда в долговую яму
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14.04.2021 01:52 Ответить
Мы же не звери... Предлагаю, более толерантно: исправить за счёт издательства, а, когда исправят, в яму - настоящую...
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14.04.2021 02:38 Ответить
Что выделывают? А ведь, эти выродки голосуют в Украине, считаются гражданами, имеют все права. Как такое могло случиться?
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14.04.2021 03:53 Ответить
Автор писал в попыхах, копипастил с интернета, в том числе и с московских помоек, головой думать было некогда, бо поджимали сроки. Рецензенты шлёпнул подписи, по принципу ты мне я тебе. Эксперты сделали экспертные выводы, возможно даже не открывая. А типография так та тем более не заморачивалась, комплект бумажек есть значит в печать.
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14.04.2021 06:20 Ответить
Матрос Железняк "шльопнув" би в натурі.
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14.04.2021 07:08 Ответить
От як вони без розбору, не глядя клепали книженцію- так і їм без особливих розборок - кулю в потилицю

Це диверсія проти держави!
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14.04.2021 07:42 Ответить
Струкевича повісити.
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14.04.2021 06:46 Ответить
Могли би показатиі за більш ранній період з територією Кубані і частинами територій Вороніжськой, Курської областей, нехай би рашка "возбуждалася".
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14.04.2021 07:05 Ответить
Где написано за какой год карта показана???? Что Вы несёте, товарисЧ?
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14.04.2021 08:04 Ответить
и рф без Карелии,Кенингсберга,Сахалина,Курил,Тувы и т.д.....ведь это история,и без возбуждения....
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14.04.2021 08:22 Ответить
Ты придурок?
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14.04.2021 08:28 Ответить
Справжні ідіоти.
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14.04.2021 07:00 Ответить
Є тільки 2 варіанта інтерпретації:
1) Тобто вже зрозуміло хто ці книжки пише
2) Це такий новий спосіб корупції у МОН. Видаємо тираж підручників з портретом Путіна, передруковуємо тираж підручників. Звичайно на кожному друці відкати.
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14.04.2021 07:40 Ответить
Нужно также привлечь к ответственности не только издательство, но и ответственное лицо из МОН, которое проверяло данную книгу на пригодность к изучению в 9-10 классах.
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14.04.2021 07:47 Ответить
А там ,мабуть цілі відділи по планах працювали,але вого їм не болить....Це як в педінститутах - такі совкодрочери,що ховайся.....
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14.04.2021 08:19 Ответить
Державну наукову установу "Інститут модернізації змісту освіти" ..

пропоную для неповторення ситуації ЛІКВІДАЦІЮ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ("наукові установи" по розпилу бюджету тоді теж не будуть"мати місце").
МО непотрібне від слова взагалі.. Достатньо Законів про децентралізацію,мову,вищу освіту...
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14.04.2021 07:53 Ответить
Соплежуйная власть не способна на строгие меры ни в отношении коррупционеров, ни в отношении убийц, насильников, воров, и прочей мрази, ни в отношении откровенных саботажников и прикидывающихся дурочками антигосударственных и крыс.
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14.04.2021 08:02 Ответить
Ошибка?
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14.04.2021 09:00 Ответить
МОН зобов'язало видавництво виправити в підручниках історії для 9 та 10 класів карту України, позначену без Криму - Цензор.НЕТ 3567
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14.04.2021 09:48 Ответить
Редактора на кол!
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14.04.2021 09:52 Ответить
Без одобрения МОн ни один учебник в печать не выйдет, с МОН нужно что то делать!
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14.04.2021 10:32 Ответить
"У каждой аварии есть имя, фамилия и должность" Лазарь Моисеевич Каганович (народньій комиссар путей сообщения)
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14.04.2021 10:54 Ответить
Потрібно таке бидляче видавництво позбавити ліцензії
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14.04.2021 10:59 Ответить
это что получается? сидит товарищ в офисе издательства с высшим образованием и незнает как выглядит карта украины? нашёл первую попавшуюся и в тираж?
так выходит? или же там агент кремля спецом лажу втулил?
думаю что просто наплодили дураков образованых. их тьма, они кругом. в правительстве, ментуре, сбу.
так и живём...
надо срочно отменять отету шляпу с высшим образованием и вводить какие то тесты на уровень развития. что бы отсеивать тупорылых при поступлении на руководящие должности.
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14.04.2021 11:23 Ответить
Де кримінальні справи
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14.04.2021 14:57 Ответить
Это не "ошибка", это диверсия, а за диверсию в пользу внешнего врага во время войны надо судить.
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14.04.2021 15:19 Ответить
Ті хто готовив підручник оголосити зрадниками - тюрма і компенсація цілого видання яке потрібно знищити
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14.04.2021 15:24 Ответить
Так, в материале учебников "История Украины" для 9 класса учреждений общего среднего образования (автор Струкевич А. К.) и "История Украины" (уровень стандарта) для 10 класса учреждений общего среднего образования (автор Струкевич А. К.) опубликовали карту Украины без Крыма. МОН назвало ошибку "досадной". Источник: https://censor.net/ru/p3259542

В ТЮРЯГУ УБЛЮДКІВ СЄПАРНИХ
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14.04.2021 15:32 Ответить
Бажаю цьому А.К.Струкевичу здохнути в Сибіру і перед цим ні разу не в їджати до України
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14.04.2021 15:33 Ответить
Якби в рф хтось в підручнику надрукував карту без криму чи якогось сахаліну,то його б вже судили за держзраду чи щось типу того,а в Україні "прикра помилка"🤦‍♂️...цирк,бл@ть!🤡😆😆😆
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14.04.2021 21:34 Ответить
Дебилы, бл...
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14.04.2021 23:31 Ответить
 
 