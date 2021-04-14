МОН обязало издательство исправить в учебниках истории для 9 и 10 классов карту Украины, указанную без Крыма. ФОТОрепортаж
Министерство образования и науки и Государственное научное учреждение "Институт модернизации содержания образования" потребовало у издательства "Грамота" переделать условное обозначение Украины без Крыма в учебниках истории для 9-10 классов.
Об этом говорится в ответе МОН запрос Супільного, передает Цензор.НЕТ.
Так, в материале учебников "История Украины" для 9 класса учреждений общего среднего образования (автор Струкевич А. К.) и "История Украины" (уровень стандарта) для 10 класса учреждений общего среднего образования (автор Струкевич А. К.) опубликовали карту Украины без Крыма. МОН назвало ошибку "досадной".
"О несоответствующем изображении карты Украины в отметках информируем, что ГНУ "Институт модернизации содержания образования" принял соответствующие меры реагирования. По требованию Института издательство "Грамота" переработало упомянутое условное обозначение и подготовило замену электронных вариантов учебников для размещения в электронной библиотеке Института", - рассказали в МОН.
Отмечается, что издательство "Грамота" подготовило также соответствующую правку для печатных вариантов учебников. Новые образцы условных обозначений для вклейки будут напечатаны в соответствии с тиражом учебников 9 и 10 классов и разосланы в департаменты (управления) образования и науки областных и Киевской городской государственной администрации для вклейки/заклейки на соответствующих страницах в обоих учебниках в учебных заведениях.
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Тираж изъять и уничтожить.
Затраты взыскать с виновников.
Це диверсія проти держави!
1) Тобто вже зрозуміло хто ці книжки пише
2) Це такий новий спосіб корупції у МОН. Видаємо тираж підручників з портретом Путіна, передруковуємо тираж підручників. Звичайно на кожному друці відкати.
пропоную для неповторення ситуації ЛІКВІДАЦІЮ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ("наукові установи" по розпилу бюджету тоді теж не будуть"мати місце").
МО непотрібне від слова взагалі.. Достатньо Законів про децентралізацію,мову,вищу освіту...
так выходит? или же там агент кремля спецом лажу втулил?
думаю что просто наплодили дураков образованых. их тьма, они кругом. в правительстве, ментуре, сбу.
так и живём...
надо срочно отменять отету шляпу с высшим образованием и вводить какие то тесты на уровень развития. что бы отсеивать тупорылых при поступлении на руководящие должности.
В ТЮРЯГУ УБЛЮДКІВ СЄПАРНИХ