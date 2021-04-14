В Одессе Ford Kuga на большой скорости вылетел с дороги во двор и врезался в деревья: один человек погиб, четверо госпитализированы. ФОТОрепортаж
Ford Kuga на большой скорости вылетел с проезжей части на Люстдорфской дороге, несколько раз перевернулся и улетел внутрь двора дома №88б, где врезался в деревья.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент "Думской" с места событий.
От машины осталась груда металлолома. По данным издания, чтобы установить модель автомобиля, полицейским пришлось пробивать его номера госрегистрации по базе.
Обломки легковушки лежат колесами вверх. Внутри машины было пятеро человек. Один погиб на месте, четверо других госпитализированы с травмами разной тяжести.
На месте работают следователи. Подробности ДТП выясняются.
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Плюсователи твои- такие же ********, *****. Такие же тупые *******, *****, как и ты, *****. Причина: забиваешь в поисковик одно предложение из моей инфы- и наслаждайся, ********* ты тупая, *****. Но! Ты даже этого сделать не можешь, ********** ты и *********, *****. В рот я тебя ****, ******, *****.
андруша ватна, гівноресурс свій ватяний запхай собі в дупку де посилання на першоджерело?
Відроджуйте українські ліси та лісопосадки, сволото!
Водій нехай заплатить за пошкоджене дерево!
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