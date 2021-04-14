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Новости Фото ДТП
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В Одессе Ford Kuga на большой скорости вылетел с дороги во двор и врезался в деревья: один человек погиб, четверо госпитализированы. ФОТОрепортаж

Ford Kuga на большой скорости вылетел с проезжей части на Люстдорфской дороге, несколько раз перевернулся и улетел внутрь двора дома №88б, где врезался в деревья.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент "Думской" с места событий.

От машины осталась груда металлолома. По данным издания, чтобы установить модель автомобиля, полицейским пришлось пробивать его номера госрегистрации по базе.

Обломки легковушки лежат колесами вверх. Внутри машины было пятеро человек. Один погиб на месте, четверо других госпитализированы с травмами разной тяжести.

На месте работают следователи. Подробности ДТП выясняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП: мотоциклист погиб на месте, еще два человека госпитализированы. ФОТОрепортаж

В Одессе Ford Kuga на большой скорости вылетел с дороги во двор и врезался в деревья: один человек погиб, четверо госпитализированы 01
В Одессе Ford Kuga на большой скорости вылетел с дороги во двор и врезался в деревья: один человек погиб, четверо госпитализированы 02
В Одессе Ford Kuga на большой скорости вылетел с дороги во двор и врезался в деревья: один человек погиб, четверо госпитализированы 03
В Одессе Ford Kuga на большой скорости вылетел с дороги во двор и врезался в деревья: один человек погиб, четверо госпитализированы 04
В Одессе Ford Kuga на большой скорости вылетел с дороги во двор и врезался в деревья: один человек погиб, четверо госпитализированы 05
В Одессе Ford Kuga на большой скорости вылетел с дороги во двор и врезался в деревья: один человек погиб, четверо госпитализированы 06
В Одессе Ford Kuga на большой скорости вылетел с дороги во двор и врезался в деревья: один человек погиб, четверо госпитализированы 07
В Одессе Ford Kuga на большой скорости вылетел с дороги во двор и врезался в деревья: один человек погиб, четверо госпитализированы 08
Фото: Думская

ДТП (7685) Одесса (7918)


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Топ комментарии
+12
Насадовили всюди дерев. Проїхати ніде.
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14.04.2021 07:32 Ответить
+9
естественный отбор
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14.04.2021 07:48 Ответить
+4
В такой ситуации стоит только отметить, что ЛЮДИ не пострадали.
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14.04.2021 08:39 Ответить
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Насадовили всюди дерев. Проїхати ніде.
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14.04.2021 07:32 Ответить
Щас все спилят, похоже: "Кабинет министров Украины предлагает новшество, которое должно позволить снизить тарифы на отопление до 10 процентов. Вместо голубого топлива предлагают наращивать долю дров в производстве электрической и тепловой энергии."(с).
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14.04.2021 07:59 Ответить
андруша, ти коли якусь маячню постиш з типу "цитатою", будь ласкавий посилання на джерело вказувати...
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14.04.2021 09:03 Ответить
Деточка, ты тварь-провокатор, я уже тебе это говорил. В очередной раз посылаю тебя *****, ******** драного. Но! Ссыляк я тебе, ********-провокатору, таки выложу. Лови , **********, *****, выбаная ты в сраку и в пасть, *****:

https://biz.today.ua/ru/kabmin-predlozhil-zamenit-gaz-drovami-chtoby-sekonomit-na-otoplenii/
Плюсователи твои- такие же ********, *****. Такие же тупые *******, *****, как и ты, *****. Причина: забиваешь в поисковик одно предложение из моей инфы- и наслаждайся, ********* ты тупая, *****. Но! Ты даже этого сделать не можешь, ********** ты и *********, *****. В рот я тебя ****, ******, *****.
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14.04.2021 17:20 Ответить
ухууууууууу!!!))) оце тебе розпердолило
андруша ватна, гівноресурс свій ватяний запхай собі в дупку де посилання на першоджерело?
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14.04.2021 17:28 Ответить
естественный отбор
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14.04.2021 07:48 Ответить
Очередной стритрейсер?
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14.04.2021 07:54 Ответить
Стритсракер!
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14.04.2021 08:17 Ответить
защита двигателя не спасла
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14.04.2021 07:57 Ответить
машина в лепешку, четверо живы. куга в свое время получила высший балл по безопасности
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14.04.2021 10:54 Ответить
Красавцы!!! Дорога в Ад открыта.
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14.04.2021 07:58 Ответить
Когда человек самоубивается меня интересует только один вопрос - сколько было спидометре ?
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14.04.2021 08:05 Ответить
Не меньше 180км/ч
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14.04.2021 08:16 Ответить
Успел?
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14.04.2021 08:10 Ответить
таку сволоту не жалко
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14.04.2021 08:11 Ответить
Виновато дерево...
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14.04.2021 08:19 Ответить
Жалко именно дерево, жаль, что пострадало... Деревья и природу нужно беречь...

Відроджуйте українські ліси та лісопосадки, сволото!

Водій нехай заплатить за пошкоджене дерево!
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14.04.2021 10:29 Ответить
Що це за дичь така розвелась ?? Скільки воно випило чи наковталось...**** така!?
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14.04.2021 08:22 Ответить
Радуйтесь что ему на пути жигуль не попался.
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14.04.2021 08:25 Ответить
Удивительно что в таком мясе только один погиб. При том что Куга это даже не внедорожник, сравнительно бюджетный паркетник. В Киеве водилы с ВН среди иногородних самые неадекватные и их тут с какого-то перепугу больше всего не местных, ну кроме СВ и области. Даже ВВ и АН по большей части культурно ездят хотя их тоже полно.
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14.04.2021 08:27 Ответить
Один из 4-х травмированных скончался. В Одессе водилы с АА среди иногородних самые неадекватные и их тут больше всего не местных. Даже ВВ и АН по большей части культурно ездят, хотя их тоже полно.
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14.04.2021 10:42 Ответить
Когда полная машина, ночь и на большой скорости врезаются на пустой дороге - нетрезвые и юные мачо скорее всего.
Соболезнование родственникам...
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14.04.2021 08:38 Ответить
В такой ситуации стоит только отметить, что ЛЮДИ не пострадали.
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14.04.2021 08:39 Ответить
Дерево через дорогу перебегало .
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14.04.2021 09:18 Ответить
Придурок с каментом про Дарвина уже был?
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14.04.2021 09:22 Ответить
Біля ноги трупа Літера "Д" і позначка... прям по Фрейду...
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14.04.2021 09:34 Ответить
Добре, що люди не постраждали...
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14.04.2021 09:37 Ответить
камикадзе
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14.04.2021 10:39 Ответить
 
 